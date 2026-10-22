Savvas Kalenderidis'ten Türkiye itirafı: Felaket geliyor

'Doğu Akdeniz’de felaket geliyor' dedik, ama hiçbir şey yapılmadı. Eğer 28. meridyenin doğusunu kaybedersek bu 1922’den sonraki en büyük ulusal felaket olur. Türkiye bu anlaşmayı 2024’te beş savaş gemisiyle dayattı bile ve biz geri çekildik. Deve kuşu gibi kafamızı kuma gömüyoruz. Sorunların Ursula von der Leyen ile hallolacağını mı sanıyoruz?" dedi.