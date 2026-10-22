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Savvas Kalenderidis'ten Türkiye itirafı: Felaket geliyor

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Savvas Kalenderidis'ten Türkiye itirafı: Felaket geliyor

Emekli Yunan istihbaratçı Savvas Kalenderidis, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki anlaşmasının resmiyete kavuşmasının ardından Atina hükümetine sert sözlerle yüklendi.

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#1
Foto - Savvas Kalenderidis'ten Türkiye itirafı: Felaket geliyor

Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile Libya'nın eski Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin imzalanan mutabakat zaptını oy birliğiyle kabul etti.

#2
Foto - Savvas Kalenderidis'ten Türkiye itirafı: Felaket geliyor

Meclis, milletvekillerinin anlaşma metnini onayladığını duyurdu. Gelişme, Yunan medyasında Doğu Akdeniz'deki jeopolitik dengeleri kökten değiştirecek bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

#3
Foto - Savvas Kalenderidis'ten Türkiye itirafı: Felaket geliyor

Bedrettin Bölükbaşı'nın çevirisine göre, emekli Yunan istihbaratçı Savvas Kalenderidis, söz konusu anlaşmayla ilgili olarak Atina'ya tepki gösterdi. Kalenderidis yaptığı açıklamada, "“12 mil neyi çözecek? Türkiye, adalarımızın MEB hakkı olmadığını tanıyan bir müttefik kazandı, şimdiye kadar bunu sadece Türkiye tanıyordu. Türkiye Libya anlaşmasıyla yeni bir müttefik buldu.

#4
Foto - Savvas Kalenderidis'ten Türkiye itirafı: Felaket geliyor

Türkiye Libya mutabakatına bize dayattığı sırada Yunanistan bir saçmalık yaptı. Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etti, Türk Büyüklelçisi yerine bu hamleyi yaptıklar. Mutabakatın asıl sorunlusu Türkiye sen niye gidip Libyalıyı sınır dışı ediyorsun? Hafter buraya geldi, hiçbir şey yapılmadı. Yunanistan’ın strateji sorunu var.

#5
Foto - Savvas Kalenderidis'ten Türkiye itirafı: Felaket geliyor

'Doğu Akdeniz’de felaket geliyor' dedik, ama hiçbir şey yapılmadı. Eğer 28. meridyenin doğusunu kaybedersek bu 1922’den sonraki en büyük ulusal felaket olur. Türkiye bu anlaşmayı 2024’te beş savaş gemisiyle dayattı bile ve biz geri çekildik. Deve kuşu gibi kafamızı kuma gömüyoruz. Sorunların Ursula von der Leyen ile hallolacağını mı sanıyoruz?" dedi.

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