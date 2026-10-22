100'e yakın ülkeye ihracat yapan Türk deviyle ilgili şok gelişme: Konkordato ilan ettiler
Türkiye'den 100'e yakın ülkeye ihracat yapan mutfak ve ev eşyaları üreticisinden kötü haber geldi. Dev firma konkordato ilan etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye'den 100'e yakın ülkeye ihracat yapan mutfak ve ev eşyaları üreticisinden kötü haber geldi. Dev firma konkordato ilan etti.
Türkiye’de ürettiği mutfak ve ev eşyalarını dünyanın dört bir yanına gönderen Qlux Ideas, bu kez konkordato kararıyla gündeme geldi. Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren şirket hakkında mahkeme, bir yıllık kesin mühlet kararı verdi.
Şirketin Genel Müdürü Burak Önder, Aralık 2024’te Dünya gazetesine verdiği röportajda beş kıtada 90’dan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını açıklamıştı. Aradan iki yıl geçmeden şirket, ihracat faaliyetleri yerine mali yeniden yapılandırma süreciyle gündeme geldi.
Patronlardünyası'nın haberine göre, Lüleburgaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin, Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla baktığı 2026/118 esas sayılı dosyada Qlux Ideas Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret AŞ, Burak Önder ve Sebahattin Erçin hakkında 22 Ekim 2026 tarihinden itibaren bir yıl süreyle kesin mühlet verilmesine karar verildi.
21 Ekim tarihli ve ILN02575482 numaralı mahkeme ilanında, konkordato komiser heyetinin görevine devam etmesine ve daha önce alınan tedbirlerin kesin mühlet boyunca sürdürülmesine hükmedildiği belirtildi. Kesin mühlet kararı, şirketin iflas ettiği anlamına gelmiyor. Karar, konkordato sürecinin mahkeme gözetiminde devam edeceğini gösteriyor.
Patronlar Dünyası’nın mahkeme ilanlarını karşılaştırmasıyla ortaya çıkan bilgilere göre Qlux Ideas’ın konkordato süreci Mayıs 2026’da başladı. Mahkeme, 22 Mayıs 2026’dan itibaren şirket için üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu süre, 22 Ağustos’tan itibaren iki ay daha uzatıldı. 19 Ekim’deki duruşmanın ardından ise dosyada kesin mühlet aşamasına geçildi. Böylece yaklaşık beş aydır devam eden mali yeniden yapılandırma süreci, bir yıllık kesin mühlet kararıyla yeni bir aşamaya taşındı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23