100'e yakın ülkeye ihracat yapan Türk deviyle ilgili şok gelişme: Konkordato ilan ettiler

Patronlar Dünyası’nın mahkeme ilanlarını karşılaştırmasıyla ortaya çıkan bilgilere göre Qlux Ideas’ın konkordato süreci Mayıs 2026’da başladı. Mahkeme, 22 Mayıs 2026’dan itibaren şirket için üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu süre, 22 Ağustos’tan itibaren iki ay daha uzatıldı. 19 Ekim’deki duruşmanın ardından ise dosyada kesin mühlet aşamasına geçildi. Böylece yaklaşık beş aydır devam eden mali yeniden yapılandırma süreci, bir yıllık kesin mühlet kararıyla yeni bir aşamaya taşındı.