Savunmada ezber bozan hamle: Dünyada 5 firmanın yapabildiği teknoloji KAAN’dan sonra Hürjet ve Gökbey'de

"Ürünümüz gerçekleştirilen testlerde beklenen görevleri başarıyla yerine getirmiştir. Ancak uçak üzerindeki testlerimiz devam ediyor. Yaptığımız ürün yüksek teknolojik bir ürün. Dünyada 5 firmanın yapabildiği bir ürün ve o teknolojide bu ürünü sağlayabilmek ciddi anlamda altyapı gerektiriyor. Bu altyapıları şu an için sağlayabilmiş durumdayız. Tüm hava platformlarının elektrik gücüne ihtiyacı vardır. İHA, helikopter ve uçak olsun fark etmiyor. Sivil ya da askeri havacılığa hizmet eden tüm ürünler için alternatör, jeneratörler kullanılmaktadır. Kullanılması gerekli olan bir üründür. Bu nedenle de o platformlar için farklı kilovatlarda ve boyutlarda ürün özelleştirebilme kabiliyetimiz vardır."