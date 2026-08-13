Savunmada ezber bozan hamle: Dünyada 5 firmanın yapabildiği teknoloji KAAN’dan sonra Hürjet ve Gökbey'de

Volt Teknoloji Genel Müdürü Ulaş Tutan, AA muhabirine, şirketin ileri teknoloji ürün geliştirmek, bu ürünleri seri üretime dönüştürmek ve Türkiye'nin milli projelerine destek sağlamak amacıyla kurulduğunu söyledi. Şirketin elektrik motorları, elektrik güç sistemleri, havacılık ürünleri, alternatör ve jeneratör alanlarında önemli yetkinlik kazandığını belirten Tutan, Türkiye'de daha önce üretilmeyen ürünlerin AR-GE çalışmalarını yürüttüklerini, geliştirdikleri sistemleri uçak, helikopter ve insansız hava araçları gibi platformlara entegre ederek milli projelere yerli çözümler sunduklarını ifade etti.