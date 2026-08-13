Vay Alihan Kuriş vay: Türkiye ünlü giyim ve ayakkabı markası suç örgütünün çıktı

Soruşturmada, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 32 şirket olduğu belirlendi. Adalet Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, 14 şirketin İstanbul’da, 14 şirketin Sakarya’da, diğerlerinin ise çeşitli illerde olduğu ifade edildi. Bakanlık’tan yapılan açıklama şu şekilde: Yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütüyle mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen şirketlere yönelik yapılan çalışmalarda 32 şirket tespit edilmiştir. Şirketlerin kayıt ve faaliyet adresleri incelendiğinde; 14 şirketin İstanbul’da, 14 şirketin Sakarya’da, diğer şirketlerin ise Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli’de faaliyet gösterdiği belirlenmiştir.