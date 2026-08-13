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Vay Alihan Kuriş vay: Türkiye ünlü giyim ve ayakkabı markası suç örgütünün çıktı

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Vay Alihan Kuriş vay: Türkiye ünlü giyim ve ayakkabı markası suç örgütünün çıktı

Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen şirketlerin listesi yayınlandı. Özellikle Armine ve Ayakkabı Dünyası gibi markaların Kuriş ile bağlantılı olması şaşırttı.

#1
Foto - Vay Alihan Kuriş vay: Türkiye ünlü giyim ve ayakkabı markası suç örgütünün çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 33 şirketle bağlantılı lokasyonların da aralarında bulunduğu 123 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Dosyada 100 milyar lirayı aşan para hareketleri ile yurt dışı transferleri de mercek altına alındı.

#2
Foto - Vay Alihan Kuriş vay: Türkiye ünlü giyim ve ayakkabı markası suç örgütünün çıktı

Soruşturmada, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 32 şirket olduğu belirlendi. Adalet Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, 14 şirketin İstanbul’da, 14 şirketin Sakarya’da, diğerlerinin ise çeşitli illerde olduğu ifade edildi. Bakanlık’tan yapılan açıklama şu şekilde: Yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütüyle mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen şirketlere yönelik yapılan çalışmalarda 32 şirket tespit edilmiştir. Şirketlerin kayıt ve faaliyet adresleri incelendiğinde; 14 şirketin İstanbul’da, 14 şirketin Sakarya’da, diğer şirketlerin ise Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli’de faaliyet gösterdiği belirlenmiştir.

#3
Foto - Vay Alihan Kuriş vay: Türkiye ünlü giyim ve ayakkabı markası suç örgütünün çıktı

Soruşturma kapsamında söz konusu şirketlerin ortaklık ve yöneticilik yapıları, birbirleriyle olan ticari ilişkileri, şirketler arasındaki para ve mal hareketleri ile suç örgütüyle bağlantılı kişi ve kuruluşlarla gerçekleştirdikleri işlemler ayrıntılı olarak incelenmektedir.

#4
Foto - Vay Alihan Kuriş vay: Türkiye ünlü giyim ve ayakkabı markası suç örgütünün çıktı

Yapılan incelemelerde, farklı ticari unvan ve faaliyet alanlarına sahip çok sayıda şirketin aynı veya birbiriyle bağlantılı adresleri kullandığı tespit edilmiştir. İstanbul’da özellikle Üsküdar, Ümraniye ve çevresindeki bazı adreslerin birden fazla şirket tarafından kullanıldığı; Sakarya’da ise Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hanlı Merkez Mahallesi ve Adapazarı’ndaki bazı iş merkezi adreslerinde çok sayıda farklı şirketin kayıtlı olduğu görülmüştür. Özellikle Sakarya’da; • Organize Sanayi Bölgesi 2 Nolu Yol No:12, • Hanlı Merkez Mahallesi Hanlı/1 Sokak No:78/4, • Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi Hilmi Kayın İş Merkezi No:4/410, • Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde No:1 adreslerinin birden fazla şirket tarafından ortak şekilde kullanıldığı belirlenmiştir.

#5
Foto - Vay Alihan Kuriş vay: Türkiye ünlü giyim ve ayakkabı markası suç örgütünün çıktı

İstanbul’da da Altunizade/Kısıklı bölgesindeki bazı adresler ile Ümraniye Akgül Sokak’taki aynı adreslerin farklı şirket kayıtlarında tekrarlandığı tespit edilmiştir. Bu adres birliktelikleri ile şirketler arasındaki ortaklık, yöneticilik ve mali ilişkilerin suç örgütünün ticari yapılanmasıyla bağlantılı olup olmadığı soruşturma kapsamında araştırılmaktadır.

#6
Foto - Vay Alihan Kuriş vay: Türkiye ünlü giyim ve ayakkabı markası suç örgütünün çıktı

Soruşturma kapsamına alınan şirketlerin faaliyet alanlarının oldukça geniş bir yelpazeye yayıldığı görülmüştür. Şirketlerin; inşaat ve gayrimenkul, gıda, et ve et mamulleri, sağlık, turizm, otomotiv, tekstil, kuyumculuk, denizcilik, eğitim, taş ocağı ve hafriyat, tarım, elektronik ve güvenlik sistemleri gibi farklı sektörlerde faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Farklı sektörlerde faaliyet göstermelerine rağmen şirketlerin aynı adresleri kullanmaları, ortak ticari merkezlerde yoğunlaşmaları ve aralarındaki olası mali bağlantılar soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer almaktadır. Soruşturma kapsamında suç örgütüyle ilişkili olduğu değerlendirilen şirketler şunlardır:

#7
Foto - Vay Alihan Kuriş vay: Türkiye ünlü giyim ve ayakkabı markası suç örgütünün çıktı

Söz konusu şirketlerin suç örgütü içerisindeki konumları, şirketler üzerinden gerçekleştirilen mali işlemler, ortak adres ve bağlantılar ile gerçek ve tüzel kişiler arasındaki para hareketlerinin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

#8
Foto - Vay Alihan Kuriş vay: Türkiye ünlü giyim ve ayakkabı markası suç örgütünün çıktı

Şirketler hakkında yapılacak hukuki değerlendirmeler, soruşturma kapsamında elde edilen somut deliller doğrultusunda adli makamlarca gerçekleştirilecektir.

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