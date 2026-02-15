  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sağlık durumu kötüye giden İmran Han'dan yeni haber geldi SUV almak isteyenler dikkat: O modelde 506 bin 900 TL indirim Türkiye'nin hamlesi siyonistleri çıldırttı! F-35'lerin önemi kalmadı! Bakın her gün peynir yerseniz vücudunuzda neler olur? İznik Gölü can çekişiyor! Fabrikalar gölü kurutuyor Emekli maaşında 3'lü hesap çilesi bitiyor! SSK ve Bağkur emeklisi için masada tek formül devrimi Trump'ın İran planını en yakını açıkladı! 'Ama çok zor' TikTok'a alternatif olmuştu! Filistinli yazılımcının uygulaması Google tarafından askıya alındı En fazla savaş gemisine sahip ülkeler belli oldu! ABD silindi, Türkiye Mavi Vatan gücüyle dünya devlerini solladı
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Trump'ın İran planını en yakını açıkladı! 'Ama çok zor'
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Trump'ın İran planını en yakını açıkladı! 'Ama çok zor'

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran yönetimiyle yapılmak istenen anlaşmaya ilişkin konuştu.

#1
Foto - Trump'ın İran planını en yakını açıkladı! 'Ama çok zor'

Cumartesi günü Münih'te Bloomberg News'e verdiği mülakatta Rubio, "Trump'ın İran'la bir anlaşmadan yana olduğunu ancak bunun çok zor olduğunu" söyledi.

#2
Foto - Trump'ın İran planını en yakını açıkladı! 'Ama çok zor'

Açıklama, iki tarafın önümüzdeki Salı günü Cenevre'de ikinci tur görüşmelere hazırlandığı sırada geldi.

#3
Foto - Trump'ın İran planını en yakını açıkladı! 'Ama çok zor'

Reuters'in haberine göre, ABD ordusu Trump'ın onay vermesi halinde İran'a karşı haftalarca sürebilecek operasyonlara hazırlık yapıyor.

#4
Foto - Trump'ın İran planını en yakını açıkladı! 'Ama çok zor'

ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada “İranlılar yıllardır konuşuyor ancak hiçbir şey yapmıyorlar” dedi.

#5
Foto - Trump'ın İran planını en yakını açıkladı! 'Ama çok zor'

Trump ayrıca askeri güç gösterisine atıfta bulunarak "bazen düşmanların kalbine korku salmak gerektiğini" söyledi. Beyaz Saray, ABD Başkanı'nın İran'la ilgili kararını vermesi için tüm seçeneklerin masada olduğunu doğruladı. ABD yönetimi nükleer dosyanın yanı sıra İran'ın balistik füzeleri ve bölgedeki İran destekli silahlı gruplar konusunu da çözüme kavuşturmak istiyor. MepaNews'in haberine göre, İranlı yetkililer müzakerelerin nükleer dosyayla sınırlı olduğunu belirtiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan gerçeğini açıkladı! Ben ondan ders aldım
Gündem

Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan gerçeğini açıkladı! Ben ondan ders aldım

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır katıldığı bir programda siyasi tarihe geçecek bir anısını paylaştı.
Aracını başkasına kullandırtana 200 bin TL ceza!
Aktüel

Aracını başkasına kullandırtana 200 bin TL ceza!

SGK ve Emniyet’in ortak çalışmasıyla, tüzel kişiliğe ait ticari araçları sigortasız şoförlere kullandıran şirketler, trafik cezasının ötesin..
Bilal Erdoğan'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak sözler: İnşallah onun da devamını getiririz
Gündem

Bilal Erdoğan'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak sözler: İnşallah onun da devamını getiririz

Afyonkarahisar'da söyleşiye katılan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, "Bundan sonra her sene Kudüs, özgür olana k..
Fenerbahçe yıldızlarıyla güldü
Spor

Fenerbahçe yıldızlarıyla güldü

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Papara Park'ta Trabzonspor'a konuk oldu. Karşılaşmada Fenerbahçe 3 puanın sahibi oldu.
KAAN’a üst düzey ziyaret! İkinci KAAN uçmaya hazırlanıyor!
Gündem

KAAN’a üst düzey ziyaret! İkinci KAAN uçmaya hazırlanıyor!

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, geliştirmesi ve üretimi aynı anda süren milli muharip uçak KAAN’ın hangarını ziyaret ederek son gelişm..
Boğaziçi öğrencileri Cumhurbaşkanı’nı karanfille karşılamıştı! Erdoğan, o öğrenciye bakın niçin "Takma kafana" dedi
Gündem

Boğaziçi öğrencileri Cumhurbaşkanı’nı karanfille karşılamıştı! Erdoğan, o öğrenciye bakın niçin “Takma kafana” dedi

Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'ne katılmak üzere dün Boğaziçi Üniversitesi'nde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23