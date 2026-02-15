Trump'ın İran planını en yakını açıkladı! 'Ama çok zor'

Trump ayrıca askeri güç gösterisine atıfta bulunarak "bazen düşmanların kalbine korku salmak gerektiğini" söyledi. Beyaz Saray, ABD Başkanı'nın İran'la ilgili kararını vermesi için tüm seçeneklerin masada olduğunu doğruladı. ABD yönetimi nükleer dosyanın yanı sıra İran'ın balistik füzeleri ve bölgedeki İran destekli silahlı gruplar konusunu da çözüme kavuşturmak istiyor. MepaNews'in haberine göre, İranlı yetkililer müzakerelerin nükleer dosyayla sınırlı olduğunu belirtiyor.