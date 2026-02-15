Trump'ın İran planını en yakını açıkladı! 'Ama çok zor'
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran yönetimiyle yapılmak istenen anlaşmaya ilişkin konuştu.
Cumartesi günü Münih'te Bloomberg News'e verdiği mülakatta Rubio, "Trump'ın İran'la bir anlaşmadan yana olduğunu ancak bunun çok zor olduğunu" söyledi.
Açıklama, iki tarafın önümüzdeki Salı günü Cenevre'de ikinci tur görüşmelere hazırlandığı sırada geldi.
Reuters'in haberine göre, ABD ordusu Trump'ın onay vermesi halinde İran'a karşı haftalarca sürebilecek operasyonlara hazırlık yapıyor.
ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada “İranlılar yıllardır konuşuyor ancak hiçbir şey yapmıyorlar” dedi.
Trump ayrıca askeri güç gösterisine atıfta bulunarak "bazen düşmanların kalbine korku salmak gerektiğini" söyledi. Beyaz Saray, ABD Başkanı'nın İran'la ilgili kararını vermesi için tüm seçeneklerin masada olduğunu doğruladı. ABD yönetimi nükleer dosyanın yanı sıra İran'ın balistik füzeleri ve bölgedeki İran destekli silahlı gruplar konusunu da çözüme kavuşturmak istiyor. MepaNews'in haberine göre, İranlı yetkililer müzakerelerin nükleer dosyayla sınırlı olduğunu belirtiyor.
