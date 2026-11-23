Bu konsept, ana muharebe tanklarına yakın ateş gücünü çok daha yüksek hareket kabiliyeti ve daha düşük lojistik yükle bir araya getirmeyi hedefliyor. Ağırlıkları 60 tonu aşan ana muharebe tanklarının köprü geçişleri, demiryolu ve hava yoluyla taşınması ve zorlu arazide hareket etmesi ciddi kısıtlamalar doğurabiliyor. Daha hafif yapıdaki orta sınıf tanklar ise hızlı konuşlanma, dar ve engebeli arazide manevra kabiliyeti ve görece düşük işletme maliyetleri sayesinde özellikle ateş desteği ve zırhlı manevra harekâtlarında önemli avantajlar sunuyor. Karpat, bu tür esnek çözümler arayan silahlı kuvvetler için tasarlandı.