Savunma ortaklığında kritik eşik! Türk canavarı CFL-120 Karpat, Avrupa ülkesinde sahaya indi
FNSS ile CSG Group iş birliğiyle geliştirilen ve temelini FNSS'nin KAPLAN paletli platformunun oluşturduğu CFL-120 Karpat orta sınıf tankı, Slovakya'daki Záhorie Askeri Test Sahası'nda düzenlenen gösterimde ilk kez arazide ateş açtı. İtalyan Leonardo'nun 120 mm'lik HITFACT MkII kulesini taşıyan tankın manevra kabiliyeti ve ateş gücü potansiyel kullanıcılar tarafından yerinde incelendi. Ayrıca CSG Defence, MSM Land Systems ve Leonardo arasında kule sisteminin üretimi ve satışına yönelik mutabakat zaptı imzalandığı aktarıldı.