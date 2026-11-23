KÜRESEL EKONOMİYE DOĞRUDAN ETKİSİ VAR! Doğal gaz, fosil yakıtlar arasında en temiz yanma özelliğine sahip olması nedeniyle çevre dostu bir enerji kaynağı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle doğal gaz rezervlerine sahip olan bölgeler, enerji güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından avantajlı bir konumda bulunuyor. Ayrıca, bu rezervler, enerji piyasalarında da önemli bir rol oynuyor.