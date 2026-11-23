Yunanistan’da Mavi Vatan ve elektronik harp paniği: “Türkiye oyunun kurallarını değiştiriyor”
Yunan basını, Türkiye'nin elektronik harp alanındaki ilerleyişi ile Mavi Vatan doktrinini yasal zemine oturtma hazırlıklarını geniş şekilde değerlendirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Yunan basını, Türkiye'nin elektronik harp alanındaki ilerleyişi ile Mavi Vatan doktrinini yasal zemine oturtma hazırlıklarını geniş şekilde değerlendirdi.
Topontiki gazetesi, kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarına ilişkin yasal düzenleme hazırlıklarının Ege ve Doğu Akdeniz'de dengeleri etkileyebileceğini ve Atina üzerindeki baskıyı artırdığını yazdı.
Haberlerde ayrıca Yunanistan'ın savunma ve elektronik harp kapasitesini güçlendirmek için İsrail ile yaklaşık 1 milyar avroluk iş birliği görüşmeleri yürüttüğü öne sürüldü.
Yunan medyası, Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinini yasal bir çerçeveye oturtma hazırlığı ile elektronik harp alanındaki ilerleyişini mercek altına aldı.
Atina'nın hem denizlerdeki stratejik gelişmelerden hem de savunma teknolojilerinde Türkiye ile arasındaki farktan endişe duyduğu belirtilirken, Yunanistan'ın bu alanlardaki kapasitesini artırmak için İsrail ile yaklaşık 1 milyar avroluk askeri iş birliği müzakereleri yürüttüğü bildirildi.
Ankara'nın deniz yetki alanlarına ilişkin stratejisini yasal bir zemine oturtma girişiminin Ege ve Doğu Akdeniz'de yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği değerlendirmesinde bulunan gazete, Atina'nın gelişmelere hem diplomatik hem de operasyonel açıdan hazırlıksız yakalandığına dikkat çekti.
Taslak düzenlemenin kıta sahanlığı, deniz bölgeleri, ekonomik ve bilimsel faaliyetler ile deniz tabanı kaynaklarının kullanımına ilişkin kurallar getirmesinin öngörüldüğü belirtildi.
Topontiki, Ankara'nın pozisyonunu sabit yasal kurallarla destekleyerek denizlerdeki faaliyetlerini daha güçlü bir zemine oturtabileceği uyarısında bulundu.
Gazete, Türkiye'nin Mavi Vatan adımlarının yanı sıra Girit'in güneyindeki deniz faaliyetleri ve Türkiye-Libya mutabakatının da Atina üzerindeki baskıyı artırdığını yazdı.
Yunanistan'ın önündeki en önemli sınavın ise Türkiye'nin hamlelerine karşı hukuki ve diplomatik argümanlar geliştirmek olacağı ifade edildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23