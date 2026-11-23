Birilerini fena hoplatacak haber! Hedefi ASELSAN radarı gösterdi, SKYDAGGER HUNTER “bamm” diye vurdu
SKYDAGGER, SKY SHOW 2026 kapsamında Konya’nın Karapınar ilçesinde gösterim gerçekleştirdi. Gösterimde iki platform hedeflerine direkt vuruş yaptı. Ayrı görevler için geliştirilen İHA’lar sahada kabiliyetlerini sergiledi. SKYDAGGER’ın dört rotorlu önleme dronu HUNTER, ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKALP Otonom Kinetik Dron İmha Sistemi ile birlikte görev yaptı. Platforma hedef bilgileri, ASELSAN’ın AURA 200-G radarından aktarıldı.