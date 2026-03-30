Savaşta bir ilk: İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest! Flaş çıkış

İran’ın verdiği mesajın özü şu: Tahran artık ülkelerin ne söylediğine değil, ne yaptığına bakacak. Rusya ve Çin’in bugüne kadarki söylemleri İran lehine görünse de, Tahran bundan sonraki süreçte daha net, daha görünür ve daha maliyetli destek arayışına girebilir. Bekayi’nin sözleri, İran’ın savaş sonrasında dış ilişkilerini yeniden sıralayabileceğini, kayıtsız ya da mesafeli duran ülkelerle hesaplaşma tonuna girebileceğini gösteriyor. Bu da savaşın yalnızca cephede değil, diplomasi kulislerinde de yeni bir safhaya geçtiğine işaret ediyor.