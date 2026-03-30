Eurofighter'ları onaylayan İngiltere, Türkiye'ye verilmeyen uçaklardan bir tane daha kaptı
Türkiye'ye Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının satışı için onay veren İngiltere'den flaş bir hamle geldi. İngilizler, 48'inci savaş uçağını envantere aldı.
Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, 48’inci F-35B Lightning II savaş uçağının teslim alındığını açıkladı.
Bu teslimatla birlikte ülkenin ilk tedarik paketi tamamlanmış oldu. İlk F-35B teslimatları 2018 yılında RAF Marham üssüne yapılmıştı. Toplamda 48 uçaktan oluşan ilk parti, Birleşik Krallık’ın bu platformdaki başlangıç envanterini oluşturuyor.
Birleşik Krallık, uzun vadede toplam 138 adet F-35 tedarik etmeyi planlıyor. Ancak bu hedefin yalnızca ilk 48 uçağı için sözleşme imzalanmış durumda. Gelecek alımlara ilişkin ikinci parti için henüz resmi bir sözleşme bulunmuyor.
F-35B filosu halihazırda aktif görevlerde kullanılıyor. Uçaklar özellikle Orta Doğu’da, RAF Akrotiri üssünden gerçekleştirilen operasyonlarda görevalıyor. Platform, kısa kalkış ve dikey iniş kabiliyeti sayesinde uçak gemilerinde de kullanılabiliyor.
Gelecekteki filonun küçük bir bölümünün F-35A varyantından oluşması planlanıyor. Bu uçakların eğitim ve personel geliştirme amaçlı kullanılması öngörülüyor. Ayrıca bu varyantın nükleer görevler kapsamında B61 bombaları taşıyabilecek şekilde uyarlanması planlanıyor.
Filodaki bir F-35B uçağı, 17 Kasım 2021’de HMS Queen Elizabeth uçak gemisinden kalkış sırasında yaşanan sorun nedeniyle Akdeniz’e düşmüştü. Enkaz daha sonra yapılan çalışmalarla denizden çıkarılmıştı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, mevcut filoda bazı operasyonel sınırlamalar bulunuyor. Bu sorunlar arasında: Personel eksikliği, Beklenenin altında görev hazırlık oranı, Silah ve sistem entegrasyonundaki gecikmeler, Altyapı çalışmalarının tamamlanmamış olması yer alıyor. Bu faktörlerin, filonun tam kapasiteyle kullanılmasını etkilediği değerlendiriliyor.
Birleşik Krallık, F-35 programı kapsamında uzun vadeli modernizasyon ve genişleme planlarını sürdürürken, mevcut filonun operasyonel etkinliğini artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiği belirtiliyor.
