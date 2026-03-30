Eurofighter'ları onaylayan İngiltere, Türkiye'ye verilmeyen uçaklardan bir tane daha kaptı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'ye Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının satışı için onay veren İngiltere'den flaş bir hamle geldi. İngilizler, 48'inci savaş uçağını envantere aldı.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, 48’inci F-35B Lightning II savaş uçağının teslim alındığını açıkladı.

Bu teslimatla birlikte ülkenin ilk tedarik paketi tamamlanmış oldu. İlk F-35B teslimatları 2018 yılında RAF Marham üssüne yapılmıştı. Toplamda 48 uçaktan oluşan ilk parti, Birleşik Krallık’ın bu platformdaki başlangıç envanterini oluşturuyor.

Birleşik Krallık, uzun vadede toplam 138 adet F-35 tedarik etmeyi planlıyor. Ancak bu hedefin yalnızca ilk 48 uçağı için sözleşme imzalanmış durumda. Gelecek alımlara ilişkin ikinci parti için henüz resmi bir sözleşme bulunmuyor.

F-35B filosu halihazırda aktif görevlerde kullanılıyor. Uçaklar özellikle Orta Doğu’da, RAF Akrotiri üssünden gerçekleştirilen operasyonlarda görevalıyor. Platform, kısa kalkış ve dikey iniş kabiliyeti sayesinde uçak gemilerinde de kullanılabiliyor.

Gelecekteki filonun küçük bir bölümünün F-35A varyantından oluşması planlanıyor. Bu uçakların eğitim ve personel geliştirme amaçlı kullanılması öngörülüyor. Ayrıca bu varyantın nükleer görevler kapsamında B61 bombaları taşıyabilecek şekilde uyarlanması planlanıyor.

Filodaki bir F-35B uçağı, 17 Kasım 2021’de HMS Queen Elizabeth uçak gemisinden kalkış sırasında yaşanan sorun nedeniyle Akdeniz’e düşmüştü. Enkaz daha sonra yapılan çalışmalarla denizden çıkarılmıştı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, mevcut filoda bazı operasyonel sınırlamalar bulunuyor. Bu sorunlar arasında: Personel eksikliği, Beklenenin altında görev hazırlık oranı, Silah ve sistem entegrasyonundaki gecikmeler, Altyapı çalışmalarının tamamlanmamış olması yer alıyor. Bu faktörlerin, filonun tam kapasiteyle kullanılmasını etkilediği değerlendiriliyor.

Birleşik Krallık, F-35 programı kapsamında uzun vadeli modernizasyon ve genişleme planlarını sürdürürken, mevcut filonun operasyonel etkinliğini artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiği belirtiliyor.

Vay vay

Modası geçmiş uçakları bize satıyorlar.. Abd den f35 alıyorlar..dostum Trump f35 için ödediğimiz bir buçuk milyar dolarimiza da çöktü..
Sözcü TV'de Özlem Gürses'ten kirli oyun! CHP'li tacizci başkanın skandalını AK Parti'ye yıktı!
Gündem

Sözcü TV'de Özlem Gürses'ten kirli oyun! CHP'li tacizci başkanın skandalını AK Parti'ye yıktı!

Fondaş medyanın ekran yüzlerinden Özlem Gürses, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkındaki korkunç iddiaları anlatırken büyük bir yalana ..
Burcu Köksal belediye imkanlarını muhalifleri susturmak için mi kullanıyor? Gazete binası önünde tepki çeken hareketlilik
Gündem

Burcu Köksal belediye imkanlarını muhalifleri susturmak için mi kullanıyor? Gazete binası önünde tepki çeken hareketlilik

CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Kocatepe Gazetesi’nin binasını mühürletip kapattırmaya çalıştı ancak mahkeme Kocatepe G..
Suyun ısındı Özgür efendi ! Rüşvetin kilit isim mahkemede
Gündem

Suyun ısındı Özgür efendi ! Rüşvetin kilit isim mahkemede

Muhittin Böcek’in Antalya’da yeniden aday gösterilmesi için Özgür Özel’e rüşvet verdiği iddiasına ilişkin soruşturma derinleşiyor. İstanbul ..
Ne oldu Gülben Ergen? Çıtın çıkmıyor! CHP’deki rezaletlere susmuşsun! Sen insan değil misin?
Gündem

Ne oldu Gülben Ergen? Çıtın çıkmıyor! CHP’deki rezaletlere susmuşsun! Sen insan değil misin?

Sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) "Medya Muhtarı" kullanıcı ismini kullanan sosyal medya fenomeni, Gülben Ergen’in geçmiştek..
CHP’de Silivri depremi yaşanıyor
Gündem

CHP’de Silivri depremi yaşanıyor

Hırsızlık, yolsuzluk, casusluk, fuhuş skandallarıyla çalkalanan CHP’de şimdi de Silivri krizi patlak verdi.
Futbol dünyası şokta! Ünlü futbolcu İsrail Ordusu'na katılıp Lübnan'ı işgal etti!
Spor

Futbol dünyası şokta! Ünlü futbolcu İsrail Ordusu'na katılıp Lübnan'ı işgal etti!

İsrail Premier Ligi'nde oynayan Menashe Zalka'nın, Lübnan'daki askeri operasyonda silahla görüntülenmesi futbol dünyasında büyük tepkilere y..
