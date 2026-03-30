Galatasaray'da transfer bombası! Yıldız oyuncu geri dönüyor
Yaz transfer döneminde yine ses getirecek hamleler yapması beklenen Galatasaray'ın bu kez eski yıldızıyla temasa geçtiği iddia edildi. İşte flaş hamlenin detayları...
Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikten sonra üst üste 4. Süper Lig zaferine ve Türkiye Kupası'na odaklanan Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor.
Okan Buruk ve öğrencileri, milli aranın ardından oynayacakları Trabzonspor maçına odaklanmış durumda.
Bir diğer yandan gelecek sezonun planlarını da yapan Cimbom'un eski yıldızına göz diktiği öne sürüldü.
OZAN KABAK HAMLESİ Galatasaray, altyapısından yetişen eski futbolcusu Ozan Kabak ile ilgileniyor.
Haziran ayında Hoffenheim ile sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki savunmacı için harekete geçecek.
Cimbom, 2026-2027 sezonundan itibaren yabancı kuralının değişecek olması nedeniyle, Ozan Kabak transferine önem gösteriyor.
AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR Deneyimli stopere, Galatasaray'ın yanı sıra başka Avrupa ekiplerinin de ilgi gösterdiği gelen haberler arasında.
SICAK BAKIYOR Buna karşın Ozan Kabak'ın da yeniden parçalı formayı giymeye sıcak baktığı ifade edildi.
Yaşadığı ağır sakatlık sonrası formda dönen Ozan Kabak, bu sezon Hoffenheim formasıyla 19 maça çıktı ve 4 kez gol sevinci yaşadı.
PARÇALIYLA 18 MAÇ Sarı-kırmızılı formayla 18 müsabakaya çıkan milli yıldız, 2019 yılında 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a transfer olmuştu.
Ozan daha sonrasında ise sırasıyla Schalke 04, Liverpool ve Norwich City formaları da giymişti. 1.87 boyundaki Ozan Kabak, A Milli Takım formasıyla da 27 karşılaşmada 2 gol kaydetti.
