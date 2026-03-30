  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eurofighter'ları onaylayan İngiltere, Türkiye'ye verilmeyen uçaklardan bir tane daha kaptı Trafikte eksik ekipmana ağır fatura! Aracında bu malzemeler olmayan yandı: 1.246 TL ceza kesilecek! İstanbul Boğazı'na yaklaşırken vurulmuştu! O gemi Sarıyer'de ortaya çıktı, peşinde bakın kimler var Şarkıcının konserinde kavga çıktı! O anları internetten paylaştı! Devletin emanetleri şampiyonluğa koşuyor! Evlatlarımız destan yazıyor Galatasaray'da transfer bombası! Yıldız oyuncu geri dönüyor İsrail ile birleşip İran'a saldıran Trump, ağzındaki baklayı çıkardı: Gözünü 'KHARG ADASI'na dikti! Katar, Estonya, Küba ve Kırgızistan'ı tek kalemde sildiler: Türkiye'ye akın edecekler
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Devletin emanetleri şampiyonluğa koşuyor! Evlatlarımız destan yazıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Devletin emanetleri şampiyonluğa koşuyor! Evlatlarımız destan yazıyor

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın "Kimsesizlerin kimsesi olacağız" şiarıyla perçinlenen sosyal devlet anlayışı, meyvelerini en tatlı şekilde vermeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koruma ve bakım kanatları altındaki yavrularımız, eğitimden spora kadar her alanda göğsümüzü kabartıyor. Sivas’tan yükselen başarı feryadı, devletin şefkat elinin dokunduğu her fidanın nasıl koca bir çınara dönüştüğünü tüm dünyaya ilan etti!

#1
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Çocuk Evleri, sadece barınma merkezi değil, aynı zamanda geleceğin yıldızlarının yetiştiği birer irfan ve spor akademisi haline geldi. Sivas Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde kalan 10-13 yaş arasındaki 6 evladımız, katıldıkları müsabakalarda elde ettikleri derecelerle azmin ve inancın önünde hiçbir engelin duramayacağını gösterdi. Devletin imkanlarını "evlat kokusuyla" harmanlayan bu sistem, sokağın her türlü tehlikesinden koruduğu yavrularımızı podyumlara taşıyor.

#2
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koruma ve bakım hizmetlerinden yararlanan çocuklar, eğitim ve spor alanındaki başarılarıyla dikkati çekmeye devam ediyor.

#3
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, devlet himayesindeki çocuklar farklı alanlarda önemli başarılar elde ediyor. Sivas Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine bağlı çocuk evlerinde kalan 10-13 yaş arasındaki 6 çocuk, katıldıkları müsabakalarda çeşitli dereceler elde etti. Bu kapsamda, 13 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi, çekiç atma branşında katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda 29,43 metrelik derecesiyle genel klasmanda Türkiye üçüncüsü, kendi yaş kategorisinde ise Türkiye ikincisi oldu.

#4
SPORLA GÜÇLENEN BAŞARI HİKAYELERİ Devlet himayesinde bulunan 12 yaşındaki bir diğer öğrenci de kriket ve futbolda faaliyet gösteriyor. Çocuk evlerinde kalan, 2018'den beri devlet korumasındaki 11 ve 12 yaşlarındaki kardeşler de eğitimlerini sürdürürken judoda çalışmalarına devam ediyor.

#5
Öte yandan 10 ve 11 yaşlarındaki 2 çocuk da judo ve kriket branşlarında eğitim alarak sportif gelişimlerini sürdürüyor. Söz konusu çocuklar, ASP Spor Kulübü adına katıldıkları Kriket Türkiye Şampiyonası'nda 18 takım arasında üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların sosyal ve sportif gelişimini desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rezaletin ucu başörtülülerden nefret eden Türkan Saylan'a uzandı: Çağdaş yaşama göre yetiştirdiler, başkanın metresi oldu
Gündem

Rezaletin ucu başörtülülerden nefret eden Türkan Saylan'a uzandı: Çağdaş yaşama göre yetiştirdiler, başkanın metresi oldu

CHP’nin Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile otel odasında basılan belediye çalışanı Seher Akay’ın, "Başörtülülere burs vermiyoruz, militan..
CHP'li Özkan Yalım'ın skandal alemi ortaya çıktı! Milletin parasını dansözlerle yemiş
Gündem

CHP'li Özkan Yalım'ın skandal alemi ortaya çıktı! Milletin parasını dansözlerle yemiş

Halkın parasıyla şov yapan, gözaltına alındığında "mağduriyet" edebiyatına sığınan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın maskesi bir k..
Suyun ısındı Özgür efendi ! Rüşvetin kilit isim mahkemede
Gündem

Suyun ısındı Özgür efendi ! Rüşvetin kilit isim mahkemede

Muhittin Böcek’in Antalya’da yeniden aday gösterilmesi için Özgür Özel’e rüşvet verdiği iddiasına ilişkin soruşturma derinleşiyor. İstanbul ..
Ne oldu Gülben Ergen? Çıtın çıkmıyor! CHP’deki rezaletlere susmuşsun! Sen insan değil misin?
Gündem

Ne oldu Gülben Ergen? Çıtın çıkmıyor! CHP’deki rezaletlere susmuşsun! Sen insan değil misin?

Sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) "Medya Muhtarı" kullanıcı ismini kullanan sosyal medya fenomeni, Gülben Ergen’in geçmiştek..
CHP’nin hesabından fuhuşçuya destek! Bunlar nasıl kadın kolları?
Gündem

CHP’nin hesabından fuhuşçuya destek! Bunlar nasıl kadın kolları?

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kirli defterleri bir bir açılıp hukuk önünde hesap verirken, CHP Uşak İl Kadın Kolları skandal bir payl..
CHP’de Silivri depremi yaşanıyor
Gündem

CHP’de Silivri depremi yaşanıyor

Hırsızlık, yolsuzluk, casusluk, fuhuş skandallarıyla çalkalanan CHP’de şimdi de Silivri krizi patlak verdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23