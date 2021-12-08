Savaşın ayak sesleri duyulurken iki ülke dünya gündemini sarstı! ‘Eğer 100 bin asker yığarsanız bunu yaparız’

Biden-Putin zirvesi beklendiği gibi dünyada manşet oldu, hem Batı hem de Rus medyası randevunun ayrıntılarını yazdı. Görüşme sırasında ise sosyal medya hesapları cephe hattına gönderilen tanklar ve zırhlı araçları gösteren görüntü kayıtlarını yayınlıyordu. Kış mevsiminin ortasında savaşın ayak sesleri duyulurken ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya lideri Vladimir Putin bir kez daha görüştü, bu sırada Kırım'da tanklar cepheye taşınıyordu.