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Savaşın ayak sesleri duyulurken iki ülke dünya gündemini sarstı! ‘Eğer 100 bin asker yığarsanız bunu yaparız’

2021-12-08 10:00:05
Savaşın ayak sesleri duyulurken iki ülke dünya gündemini sarstı! ‘Eğer 100 bin asker yığarsanız bunu yaparız’

Biden-Putin zirvesi beklendiği gibi dünyada manşet oldu, hem Batı hem de Rus medyası randevunun ayrıntılarını yazdı. Görüşme sırasında ise sosyal medya hesapları cephe hattına gönderilen tanklar ve zırhlı araçları gösteren görüntü kayıtlarını yayınlıyordu. Kış mevsiminin ortasında savaşın ayak sesleri duyulurken ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya lideri Vladimir Putin bir kez daha görüştü, bu sırada Kırım'da tanklar cepheye taşınıyordu.

#1
Foto - Biden'ın başkan olmasından bu yana ikinci kez bir araya gelen ABD ve Rusya liderleri'nin ana gündemi, beklendiği gibi Ukrayna'ydı. Dünyanın kilitlendiği randevu, 2 saat 1 dakika sürdü.

Biden'ın başkan olmasından bu yana ikinci kez bir araya gelen ABD ve Rusya liderleri'nin ana gündemi, beklendiği gibi Ukrayna'ydı. Dünyanın kilitlendiği randevu, 2 saat 1 dakika sürdü.

#2
Foto - Ukrayna'ya saldırmayacağını kaydeden Putin, Kiev yönetiminin Rus sınırına ağır silahlar konuşlandırdığını ve NATO'nun bölgeyi ele geçirmek için adımlar attığını ileri sürdü.

Ukrayna'ya saldırmayacağını kaydeden Putin, Kiev yönetiminin Rus sınırına ağır silahlar konuşlandırdığını ve NATO'nun bölgeyi ele geçirmek için adımlar attığını ileri sürdü.

#3
Foto - Avrupa'nın doğusunda zirveye çıkan gerilimden Rusya'nın sorumlu tutulamayacağını savunan Putin, Biden'dan NATO'nun doğuya doğru genişlemesini durdurmak için garantiler istedi.

Avrupa'nın doğusunda zirveye çıkan gerilimden Rusya'nın sorumlu tutulamayacağını savunan Putin, Biden'dan NATO'nun doğuya doğru genişlemesini durdurmak için garantiler istedi.

#4
Foto - Joe Biden ise, sınırda bekleyen yaklaşık 100 bin Rus askerinin Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Rusya'nın ekonomisini vurabileceklerini Putin'e söyledi ve ABD'nin pozisyonunu açık şekilde aktardı.

Joe Biden ise, sınırda bekleyen yaklaşık 100 bin Rus askerinin Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Rusya'nın ekonomisini vurabileceklerini Putin'e söyledi ve ABD'nin pozisyonunu açık şekilde aktardı.

#5
Foto - ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Washington'ın yaptırımlar için hazırlıklı olduğunu belirtip 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği dönemi kast ederek

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Washington'ın yaptırımlar için hazırlıklı olduğunu belirtip 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği dönemi kast ederek "2014'te yapmadığımız şeyleri bugün yapmaya hazırız" dedi:

#6
Foto - Basın toplantısında söz alan bir gazeteci Jake Sullivan’a Rusya’nın 2014 yılındaki Kırım’ı ilhakını hatırlatarak, o dönem yaptırımların Rusya’yı Kırım’ı işgal etmekten caydıramadığını söyledi ve bu kez uygulanması olası ekonomik yaptırımların öncekilerden nasıl ve neden farklı olduğunu sordu.

Basın toplantısında söz alan bir gazeteci Jake Sullivan’a Rusya’nın 2014 yılındaki Kırım’ı ilhakını hatırlatarak, o dönem yaptırımların Rusya’yı Kırım’ı işgal etmekten caydıramadığını söyledi ve bu kez uygulanması olası ekonomik yaptırımların öncekilerden nasıl ve neden farklı olduğunu sordu.

#7
Foto - Jake Sullivan soruyu,

Jake Sullivan soruyu, "Başkan Biden'ın Putin'in gözünün içine bakıp kendisine söylediği gibi, ben de sizin gözlerinize bakıp şunu söyleyebilirim: 2014’te yapmadığımız şeyleri şimdi yapmaya hazırız" sözleriyle yanıtladı.

#8
Foto - KUZEY AKIM-2 İPTAL OLABİLİR Sullivan, yaptırımların yanı sıra Baltık ülkeleri arasındaki NATO müttefiklerine daha fazla askeri takviye ve Ukrayna'ya savunma sanayi ürünleri takviyesi gibi alternatiflerin de masada olduğunu kaydetti.

KUZEY AKIM-2 İPTAL OLABİLİR Sullivan, yaptırımların yanı sıra Baltık ülkeleri arasındaki NATO müttefiklerine daha fazla askeri takviye ve Ukrayna'ya savunma sanayi ürünleri takviyesi gibi alternatiflerin de masada olduğunu kaydetti.

#9
Foto - Ekonomik yaptırımlara ilişkin detay verilmese de, Rus para birimi rublenin uluslararası finans sisteminden devre dışı bırakılması ve Rusya'nın küresel para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılması gibi önlemler gündemde.

Ekonomik yaptırımlara ilişkin detay verilmese de, Rus para birimi rublenin uluslararası finans sisteminden devre dışı bırakılması ve Rusya'nın küresel para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılması gibi önlemler gündemde.

#10
Foto - Ayrıca, Almanya ve ABD'nin muhtemel bir işgal gerçekleşirse Kuzey Akım-2 boru hattını kapatmak için anlaştığı belirtiliyor. Sullivan, Rus doğalgazını Almanya'ya taşıyacak hat için

Ayrıca, Almanya ve ABD'nin muhtemel bir işgal gerçekleşirse Kuzey Akım-2 boru hattını kapatmak için anlaştığı belirtiliyor. Sullivan, Rus doğalgazını Almanya'ya taşıyacak hat için "Putin, gazın bu boru hattından geçtiğini görmek istiyorsa Ukrayna'yı işgal etmek gibi bir risk almayacaktır" dedi.

#11
Foto - SINIRA YIĞINAĞIN GÖRÜNTÜLERİ Biden ve Putin'in görüştüğü sıralarda Rus sosyal medya hesapları sınır hattına gönderilen tanklar ve zırhlı araçları gösteren video kayıtlarını yayınlıyordu. Özellikle Kırım'da yoğun bir askeri hareketlilik göze çarpıyor.

SINIRA YIĞINAĞIN GÖRÜNTÜLERİ Biden ve Putin'in görüştüğü sıralarda Rus sosyal medya hesapları sınır hattına gönderilen tanklar ve zırhlı araçları gösteren video kayıtlarını yayınlıyordu. Özellikle Kırım'da yoğun bir askeri hareketlilik göze çarpıyor.

#12
Foto - DÜNYADA İLK HABER Güvenli bir video ağı üzerinden organize edilen Biden-Putin görüşme, beklendiği gibi dünya medyasında ilk haber. BBC, ABD'nin Ukrayna'nın işgal korkusu büyürken güçlü bir karşılık vermek için yemin ettiğini belirtiyor.

DÜNYADA İLK HABER Güvenli bir video ağı üzerinden organize edilen Biden-Putin görüşme, beklendiği gibi dünya medyasında ilk haber. BBC, ABD'nin Ukrayna'nın işgal korkusu büyürken güçlü bir karşılık vermek için yemin ettiğini belirtiyor.

#13
Foto - CNN International, Ukrayna'nın işgal korkusu giderek artarken Biden'ın Putin'i uyardığını kaydediyor. Al Jazeera, yüz yüze görüşmede Biden'ın Putin'den Ukrayna tansiyonunu düşürmesi için baskı yaptığını aktarıyor.

CNN International, Ukrayna'nın işgal korkusu giderek artarken Biden'ın Putin'i uyardığını kaydediyor. Al Jazeera, yüz yüze görüşmede Biden'ın Putin'den Ukrayna tansiyonunu düşürmesi için baskı yaptığını aktarıyor.

#14
Foto - İngiliz The Times 'Biden Putin'i gaz ambargosuyla tehdit etti' başlığını kullanırken, Amerikan New York Times ise 'Biden Putin'i saldırıların sürmesi halinde ekonomik sonuçları olacağı konusunda uyardı' manşetiyle çıktı.

İngiliz The Times 'Biden Putin'i gaz ambargosuyla tehdit etti' başlığını kullanırken, Amerikan New York Times ise 'Biden Putin'i saldırıların sürmesi halinde ekonomik sonuçları olacağı konusunda uyardı' manşetiyle çıktı.

#15
Foto - Liderlerin krizin çözümünde çok az ilerleme kaydettiğini yazan İngiliz Guardian gazetesi,

Liderlerin krizin çözümünde çok az ilerleme kaydettiğini yazan İngiliz Guardian gazetesi, "Joe Biden ve Vladimir Putin Salı günü video konferans yoluyla bir zirve gerçekleştirdi ancak Rus birliklerinin sınırda yığılmasının ardından başlayan Ukrayna krizini yatıştırmada fazla mesafe kat edilemedi. Bunun yerine her iki ülkeden yetkilileri temas halinde kalmaları için görevlendirdiler" dedi.

#16
Foto - Wall Street Journal 'Biden Putin'i Ukrayna'yı işgal ederse ekonomik sonuçlar ve daha fazlası için uyardı' derken, Rus Ria yayın organı da ABD'nin Kuzey Akım-2 tehdidini masaya sürdüğünü yazdı.

Wall Street Journal 'Biden Putin'i Ukrayna'yı işgal ederse ekonomik sonuçlar ve daha fazlası için uyardı' derken, Rus Ria yayın organı da ABD'nin Kuzey Akım-2 tehdidini masaya sürdüğünü yazdı.

#17
Foto - The Moscow Times işgal korkusu büyürken liderlerin sanal bir zirve gerçekleştirdiğini belirtti, Rus Izvestia gazetesi ise Biden'ın ekonomik yaptırım tehditlerine Rusya lideri Putin'in vereceği tepkinin bilinir hale geldiğini manşet haberiyle duyurdu. Bir başka Rus yayın organı Komsomolskaya Pravda ise, 'Sadece gerçekler: Kremlin, Putin ve Biden görüşmesindeki detayları açıklığa kavuşturdu' başlığıyla haberi okurlarına sundu.

The Moscow Times işgal korkusu büyürken liderlerin sanal bir zirve gerçekleştirdiğini belirtti, Rus Izvestia gazetesi ise Biden'ın ekonomik yaptırım tehditlerine Rusya lideri Putin'in vereceği tepkinin bilinir hale geldiğini manşet haberiyle duyurdu. Bir başka Rus yayın organı Komsomolskaya Pravda ise, 'Sadece gerçekler: Kremlin, Putin ve Biden görüşmesindeki detayları açıklığa kavuşturdu' başlığıyla haberi okurlarına sundu.

#18
Foto - Joe Biden, bugün Avrupalı müttefikleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la görüşecek.

Joe Biden, bugün Avrupalı müttefikleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la görüşecek.

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