Savaş sürerken, Ruslardan Türkiye kararı! Karadeniz ilçemizi gözlerine kestirdiler

2025 verilerine göre 13 bin 705 kişilik nüfusa sahip olan Amasra, toplamda 116 bin 280 Rus turisti misafir ederek nüfusunun 10 katı kadar turist ağırlama başarısı gösterdi. İlçeye gelen diğer ülkelerden turistler de eklendiğinde, bu rakamın çok daha üzerinde bir ziyaretçi yoğunluğuna ulaşıldığı görülüyor. Yetkililer, 2026 yıl sonuna kadar bölgeye 30 sefer daha düzenlenmesinin beklendiğini belirtiyor.