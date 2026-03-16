Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Savaş sürerken, Ruslardan Türkiye kararı! Karadeniz ilçemizi gözlerine kestirdiler

Bartın’ın tarihi ilçesi Amasra, 2026 turizm sezonunun ilk Rus turist kafilesini taşıyan dev kruvaziyer gemisi "Astoria Grande"yi büyük bir coşkuyla karşıladı. 819 yolcusuyla limana demirleyen gemiden inen turistler, ilçenin tarihi dokusunu ve UNESCO mirası Safranbolu’yu keşfetmek için bölgeye dağıldı. Nüfusunun tam 10 katı kadar Rus turisti ağırlama başarısı gösteren Amasra, kruvaziyer turizminin parlayan yıldızı olarak Karadeniz'de dengeleri değiştirmeye devam ediyor.

Turizmin canlanmaya başladığı bu günlerde, Türkiye'nin gözde rotalarında hareketlilik yeniden başladı. Özellikle kruvaziyer turizminin parlayan yıldızı olan Bartın'ın Amasra ilçesi, 2026 sezonunun ilk Rus turist kafilesini karşılayarak yoğun bir ilgiyle güne başladı.

Rusya'dan 819 yolcu ve 456 kişilik mürettebatıyla hareket eden 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer gemisi, iki gün süren Yunanistan rotasının ardından bu sabah Amasra Limanı'na demirledi. 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki devasa gemi, gerekli işlemlerin ardından turistleri ilçeyle buluşturdu.

Amasra'ya ayak basan Rus turistler, ilçenin tarihi ve turistik dokusunu keşfetmek için harekete geçti. Turistler, sadece Amasra merkezini değil, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'yu da ziyaret ederek bölgenin kültürel zenginliklerini yakından görme fırsatı bulacaklar. Tur kafilesi, akşam saatlerinde limandan ayrılarak rotasını tekrar Rusya'nın Soçi kentine çevirecek. Amasra, kruvaziyer turizmindeki başarısıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere, 2 Ocak tarihinde şiddetli fırtına nedeniyle limana yanaşamayan gemi İstanbul'a yönlendirilmişti; ancak 2026 yılı için belirlenen hedefler oldukça yüksek. Ağustos 2022'den bu yana toplam 91 sefer düzenleyen kruvaziyer, bugüne kadar 116 bin 280 Rus turisti ağırladı.

2025 verilerine göre 13 bin 705 kişilik nüfusa sahip olan Amasra, toplamda 116 bin 280 Rus turisti misafir ederek nüfusunun 10 katı kadar turist ağırlama başarısı gösterdi. İlçeye gelen diğer ülkelerden turistler de eklendiğinde, bu rakamın çok daha üzerinde bir ziyaretçi yoğunluğuna ulaşıldığı görülüyor. Yetkililer, 2026 yıl sonuna kadar bölgeye 30 sefer daha düzenlenmesinin beklendiğini belirtiyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23