Savaş sürerken, Ruslardan Türkiye kararı! Karadeniz ilçemizi gözlerine kestirdiler
Bartın’ın tarihi ilçesi Amasra, 2026 turizm sezonunun ilk Rus turist kafilesini taşıyan dev kruvaziyer gemisi "Astoria Grande"yi büyük bir coşkuyla karşıladı. 819 yolcusuyla limana demirleyen gemiden inen turistler, ilçenin tarihi dokusunu ve UNESCO mirası Safranbolu’yu keşfetmek için bölgeye dağıldı. Nüfusunun tam 10 katı kadar Rus turisti ağırlama başarısı gösteren Amasra, kruvaziyer turizminin parlayan yıldızı olarak Karadeniz'de dengeleri değiştirmeye devam ediyor.