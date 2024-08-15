2024-08-15 12:04:56 Savaş mağduru 50 Ukraynalı çocuk Büyükçekmece'de düzenlenen kampta buluştu
Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaştan etkilenen Ukraynalı çocuklar, Büyükçekmece Belediyesi ve Ukrayna Başkonsolosluğu iş birliğiyle düzenlenen kampta buluştu. Kampa katılan Ukraynalı çocukları ziyaret eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bu kamptaki ağırlama programını biz üstlendik” dedi. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın üzerinden iki yılı aşkın bir süre geçti. 24 Şubat 2022'de başlayan savaşın en korkunç anlarına tanıklık eden çocuklar Büyükçekmece'de düzenlenen kampta buluştu. Büyükçekmece Belediyesi ile Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle gerçekleştirilen kampa katılan 50 Ukraynalı çocuğun tek dileği savaşın bir an önce sona ermesi oldu. Rusya'nın iki buçuk yıl önce Ukrayna'ya saldırısı ile başlayan savaş yaklaşık 5 milyon çocuğu yerinden yurdunda ederken, yüzlerce çocuk ise yaşamlarını yitirdi.