  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
4
Savaş mağduru 50 Ukraynalı çocuk Büyükçekmece'de düzenlenen kampta buluştu

2024-08-15 12:04:56
Savaş mağduru 50 Ukraynalı çocuk Büyükçekmece'de düzenlenen kampta buluştu

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaştan etkilenen Ukraynalı çocuklar, Büyükçekmece Belediyesi ve Ukrayna Başkonsolosluğu iş birliğiyle düzenlenen kampta buluştu. Kampa katılan Ukraynalı çocukları ziyaret eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bu kamptaki ağırlama programını biz üstlendik” dedi. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın üzerinden iki yılı aşkın bir süre geçti. 24 Şubat 2022'de başlayan savaşın en korkunç anlarına tanıklık eden çocuklar Büyükçekmece'de düzenlenen kampta buluştu. Büyükçekmece Belediyesi ile Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle gerçekleştirilen kampa katılan 50 Ukraynalı çocuğun tek dileği savaşın bir an önce sona ermesi oldu. Rusya'nın iki buçuk yıl önce Ukrayna'ya saldırısı ile başlayan savaş yaklaşık 5 milyon çocuğu yerinden yurdunda ederken, yüzlerce çocuk ise yaşamlarını yitirdi.

#1
Foto - Savaş mağduru 50 Ukraynalı çocuk Büyükçekmece'de düzenlenen kampta buluştu

Savaşın ilk gününden itibaren her fırsatta Ukraynalı çocuklara destek veren ve yanlarında olan Büyükçekmece Belediyesi, Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu ile geliştirdiği ilişkiler sayesinde savaş mağduru çocuklara kucak açıyor. Büyükçekmece Belediyesi ile Ukrayna Başkonsolosluğu işbirliğiyle Büyükçekmece'de gerçekleştirilen kampta savaşın en korkunç anlarına tanıklık eden çocuklar bir araya geldi. 50 savaş mağduru çocuk ve eğitmenlerinin katılımıyla gerçekleşen kampta düzenlenen çeşitli etkinliklerle çocuklara moral aşılanıyor. "Bu kamptaki ağırlama programını biz üstlendik" Kampa katılan Ukraynalı çocukları ziyaret eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün “Savaş ortamı, savaşın ne olduğunu Türk milleti çok iyi bilir. Bu çocukların hiçbir tanesinin babası burada yok. Hepsi savaşta. Bir kısmı da muhakkak savaşta hayatını kaybedenlerdendir. Çocukların burada oyun ortamını sağladık. Rehabilite olmaları bakımından onlara savaştan hiç bahsetmedik, konuşmadık ve günlerini dolu dolu geçirmelerini sağladık. İstanbul'un her tarafına götürdük. Ukrayna Başkonsolosluğu'nun bir projesiydi. Biz de Ukrayna'da Dolyna şehriyle kardeş şehiriz, projenin içerisine dahil olduk ve bu kamptaki ağırlama programını biz üstlendik

#2
Foto - Savaş mağduru 50 Ukraynalı çocuk Büyükçekmece'de düzenlenen kampta buluştu

Dünyadaki her türlü planı, projeyi yapan, savaşları başlatan, savaşları durduran emperyalist güçler, ne zaman durduracaklar bu savaşı? Hem Orta Doğu'da hem Ukrayna'da Rusya- Ukrayna arasındaki savaşlar bir insanlık ayıbıdır. İnsanlığın en kara lekelerinden bir tanesidir. Bu çocuklara bunu anlatmak veya bu çocukların bunu daha fazla hissetmeden zaten büyük çapta bütün çocuklar perişan durumda. Bu savaşların dinmesi bütün dünyanın, dünyada insan olan herkesin beklentisidir” şeklinde konuştu. Başkonsolos Roman Nedilskyi: "Savaşın gerçek korkunç yüzünü gören çocuklarımız var" Büyükçekmece'de düzenlenen kamp hakkında bilgi veren Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi ise, “Bugün İstanbul Büyükçekmece'de Ukrayna kampı açıldı. Hem İstanbul'da yaşayan hem de Ukrayna'dan gelen çocuklarımız var. Savaşın gerçek korkunç yüzünü gören çocuklarımız var. Neredeyse 3 sene boyunca siren altında yaşayan çocuklarımız var. Bizim büyük dostumuz Sayın Hasan Akgün'e teşekkür etmek istiyorum. Bize her zaman destek veriyor. Onun sayesinde bizim çocuklarımız gerçek bir çocukluk yaşayabilecekler” dedi. "Bu çocuklar bizim geleceğimiz ve Türkiye-Ukrayna dostluğu gelecektir" Ukrayna Başkonsolosu Nedilskyi'nin eşi Liudmyla Nedilskyi, "Anne olarak bütün Türkiye ve Sayın Başkan'a teşekkür etmek istiyorum. Bu Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanımak için muazzam bir fırsattır. Bu çocuklar bizim geleceğimiz ve Türkiye-Ukrayna dostluğu gelecektir" diye konuştu.

#3
Foto - Savaş mağduru 50 Ukraynalı çocuk Büyükçekmece'de düzenlenen kampta buluştu

Kampta torunuyla birlikte katılan Parhomenko Nataliia, "İşgal altındaki olan Kherson bölgesindeki Pidstepne köyünden geldik. Büyük çaplı savaş başladıktan 1 ay sonra Türkiye'ye İstanbul'a geldik. Bugün böyle bir kampta olmaktan çok mutluyuz. Bu tatili bizim için organize eden herkese teşekkür etmek istiyorum. Her şey mükemmel, çok fazla çocuk sayenizde mutlu oldu. Savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz ama maalesef şu an nereye döneceğimizi bilemiyoruz. Çünkü evimiz yok artık" dedi. "Umarız en yakın zamanda eve dönebileceğiz" Nataliia'nın savaş mağduru torunu Kırıl Nataliia ise, "Köyümüz hala işgal altında. Ama zaferimiz olacak, buna inanıyoruz. Umarız en yakın zamanda eve dönebileceğiz. Burayı çok beğendim. Çünkü çok fazla arkadaş buldum, havuza girdim. Türkiye'yi de beğeniyorum ama umarım eve döneceğim. Çünkü Ukrayna'yı çok özlüyorum" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gürcistan Türkiye'ye karşı hamlesinde maalesef başarılı oldu! İşte bu kötü haber
Ekonomi

Gürcistan Türkiye'ye karşı hamlesinde maalesef başarılı oldu! İşte bu kötü haber

Gürcistan'ın Rusya vatandaşları için Avrupa’ya transit uçuşları için yeni bir hat oluşturması sonrası Ruslar, Macaristan, Karadağ, Yunanista..
Askeri uçaklar havada çarpıştı
Dünya

Askeri uçaklar havada çarpıştı

Fransa'da iki askeri uçak havada çarpıştı. Düşen uçaklardan birinin pilotlarını arama çalışmaları başlatıldı.
İngiltere resmen açıkladı: İşte Türkiye'de vurulacak noktalar!
Gündem

İngiltere resmen açıkladı: İşte Türkiye'de vurulacak noktalar!

Rusya'nın, NATO ile savaş durumunda Avrupa'yı hedef almak için nükleer kapasiteli füzelerle donanmasını eğittiği ortaya çıktı. Hedefler aras..
THY'den bilet dileniyorlardı! Dünyanın en zengin voleybolcuları listesinde 2 Türk bulunuyor
Spor

THY'den bilet dileniyorlardı! Dünyanın en zengin voleybolcuları listesinde 2 Türk bulunuyor

Paris 2024'te elde edilen 4.lük ile bugüne kadar olimpiyatlardaki en yüksek derecesine ulaşan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncula..
O bölgede yerin altı çil çil ham altın kaynıyor! Toplam rezervi duyan küçük dilini yutacak!
Ekonomi

O bölgede yerin altı çil çil ham altın kaynıyor! Toplam rezervi duyan küçük dilini yutacak!

Türkiye'nin altı altın kaynıyor! Mevcut rezervin üzerine yeni bir keşif daha geldi. Totalde bahsedilen rakamı duyanlar ise küçük dilini yutt..
FETÖ’nün TSK’daki en ‘dokunulmaz’ imamı Kâmil Haluk Yavuz’a ‘dokunuldu’ 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
Gündem

FETÖ’nün TSK’daki en ‘dokunulmaz’ imamı Kâmil Haluk Yavuz’a ‘dokunuldu’ 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

FETÖ’nün TSK içindeki en ‘mahrem’ üyelerinden olduğu iddiasıyla yargılanan eski Hakim Kıdemli Albay Kâmil Haluk Yavuz 6 yıl 3 ay hapis cezas..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23