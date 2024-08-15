Savaş mağduru 50 Ukraynalı çocuk Büyükçekmece'de düzenlenen kampta buluştu

Dünyadaki her türlü planı, projeyi yapan, savaşları başlatan, savaşları durduran emperyalist güçler, ne zaman durduracaklar bu savaşı? Hem Orta Doğu'da hem Ukrayna'da Rusya- Ukrayna arasındaki savaşlar bir insanlık ayıbıdır. İnsanlığın en kara lekelerinden bir tanesidir. Bu çocuklara bunu anlatmak veya bu çocukların bunu daha fazla hissetmeden zaten büyük çapta bütün çocuklar perişan durumda. Bu savaşların dinmesi bütün dünyanın, dünyada insan olan herkesin beklentisidir” şeklinde konuştu. Başkonsolos Roman Nedilskyi: "Savaşın gerçek korkunç yüzünü gören çocuklarımız var" Büyükçekmece'de düzenlenen kamp hakkında bilgi veren Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi ise, “Bugün İstanbul Büyükçekmece'de Ukrayna kampı açıldı. Hem İstanbul'da yaşayan hem de Ukrayna'dan gelen çocuklarımız var. Savaşın gerçek korkunç yüzünü gören çocuklarımız var. Neredeyse 3 sene boyunca siren altında yaşayan çocuklarımız var. Bizim büyük dostumuz Sayın Hasan Akgün'e teşekkür etmek istiyorum. Bize her zaman destek veriyor. Onun sayesinde bizim çocuklarımız gerçek bir çocukluk yaşayabilecekler” dedi. "Bu çocuklar bizim geleceğimiz ve Türkiye-Ukrayna dostluğu gelecektir" Ukrayna Başkonsolosu Nedilskyi'nin eşi Liudmyla Nedilskyi, "Anne olarak bütün Türkiye ve Sayın Başkan'a teşekkür etmek istiyorum. Bu Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanımak için muazzam bir fırsattır. Bu çocuklar bizim geleceğimiz ve Türkiye-Ukrayna dostluğu gelecektir" diye konuştu.