Savaş hazırlıkları böyle görüntülendi! 'Bizim tecrübemiz yok Türklere teşekkü ederiz'

"Mayın ve el yapımı patlayıcılar tuzaklayan Hafter, DEAŞ'ın uyguladığı yöntemlerin aynısını uyguluyor." diyen Zeyyan, "Türk ekiplerinin Trablus'un güneyinde mayın temizleme faaliyetleri bizi oldukça memnun etti. Zira bizim mayın temizleme konusunda yeterince tecrübemiz yok. Bize sağladıkları bu destek için onlara çok çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. Sirte, hem güneyinde Cufra Askeri Hava Üssü bulunması hem ülkedeki en büyük hidrokarbon kaynaklarını barındıran "Petrol Hilali" bölgesine açılan kapı olması nedeniyle stratejik önem taşıyor. Hafter milisleri, Libya'nın petrol ihracatının yüzde 60'ının yapıldığı petrol hilali bölgesine gelecek herhangi bir saldırıya karşı "karakol kenti" işlevi görmesi sebebiyle Sirte'yi vermemek için büyük çaba içinde. Libya'nın doğusunda, Akdeniz sahil şeridinde 350 kilometre boyunca Sirte'nin hemen ardından uzanan petrol hilalinde Sidre, Ras Lanuf, Briga ve Zuveytine gibi ülkenin en büyük petrol ve doğal gaz tesisleri bulunuyor.