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Satmayı planlıyorlardı! Rusya Türkiye'deki kritik nokta için güvenliği had safhaya çıkardı

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Satmayı planlıyorlardı! Rusya Türkiye'deki kritik nokta için güvenliği had safhaya çıkardı

Rusya'nın belli bir payını yabancılara satmayı planladığı Akkuyu Nükleer AŞ'nin Genel Müdürü Sergei Butckikh'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

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Foto - Satmayı planlıyorlardı! Rusya Türkiye'deki kritik nokta için güvenliği had safhaya çıkardı

Haberler > Güncel > Akkuyu NGS'de güvenlik had safhada! İkinci istasyon devreye alındı Güncel Akkuyu NGS'de güvenlik had safhada! İkinci istasyon devreye alındı Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında, yangın güvenliği altyapısının güçlendirilmesi kapsamında yeni müstakil itfaiye istasyonu hizmete alındı. AA20 Ağustos 2026 Perşembe 12:05 - Güncelleme: 20 Ağustos 2026 Perşembe 12:05 Akkuyu NGS'de güvenlik had safhada! İkinci istasyon devreye alındı ABONE OL Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu NGS sahasında işletmeye alınan yeni istasyonda iki itfaiye ekibi 7 gün 24 saat görev yapacak. Yaklaşık 600 metrekare alana sahip bina, Akkuyu NGS sahasında hizmete giren ikinci itfaiye istasyonu oldu.

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Foto - Satmayı planlıyorlardı! Rusya Türkiye'deki kritik nokta için güvenliği had safhaya çıkardı

İstasyonda itfaiye araçları için garaj, eğitim sınıfı, yangın hortumları ile ekipman ve malzemelerin depolanması ve kurutulmasına yönelik alanların yanı sıra personelin fiziksel eğitimine ayrılan bölümler bulunuyor. İstasyon altyapısına ayrıca dört katlı bina yüksekliğinde bir eğitim kulesinin eklenmesi planlanıyor. Kule sayesinde itfaiye ekipleri yüksek noktalara müdahaleye yönelik tatbikat yapabilecek.

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Foto - Satmayı planlıyorlardı! Rusya Türkiye'deki kritik nokta için güvenliği had safhaya çıkardı

İstasyon sahasında kullanılan harici yangın suyu temin sistemi ise bir itfaiye tankerinin yaklaşık 5 dakikada doldurulmasını sağlıyor. İtfaiye araçları ve ekipmanlar, ekiplerin olası olaylara hızlı müdahale edebilmesine imkan verecek şekilde istasyon içerisinde konumlandırılıyor.

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Foto - Satmayı planlıyorlardı! Rusya Türkiye'deki kritik nokta için güvenliği had safhaya çıkardı

Akkuyu NGS sahasında halihazırda iki itfaiye istasyonu faaliyet gösterirken, yangından korunma sistemi kapsamında tam teşekküllü itfaiye merkezine ait bina ve yapılar dahil toplam üç istasyonun hizmet vermesi öngörülüyor. İtfaiye birimleri, ekiplerin saha içerisindeki herhangi bir tesise en fazla 10 dakika içinde ulaşmasını sağlayacak şekilde konumlandırılıyor.

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Foto - Satmayı planlıyorlardı! Rusya Türkiye'deki kritik nokta için güvenliği had safhaya çıkardı

Akkuyu Nükleer AŞ bünyesindeki Yangın Güvenliği Birimi, toplam 141 kişilik kadroyla faaliyet gösteriyor. Birimin araç filosunda 5 itfaiye aracı bulunuyor. Birim, yangınların önlenmesi ve söndürülmesinin yanı sıra yangınlarla bağlantılı öncelikli acil kurtarma çalışmalarını yürütmek amacıyla görev yapıyor. Birim çalışanları düzenli olarak teorik ve uygulamalı eğitimlere katılırken, bölgedeki itfaiye birimleriyle ortak tatbikatlar gerçekleştiriyor. Ekipler ayrıca doğal alanlar ve sanayi tesislerinde çıkan yangınların söndürülmesine yönelik çalışmalara da destek veriyor.

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Foto - Satmayı planlıyorlardı! Rusya Türkiye'deki kritik nokta için güvenliği had safhaya çıkardı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, güvenliğin projenin tüm aşamalarındaki öncelikleri olduğunu belirterek, "Güvenlik, Akkuyu NGS projesinin tüm aşamalarında tartışmasız önceliğimizdir. Projede öngörülen teknik ve organizasyonel çözümleri kararlılıkla hayata geçiriyor, itfaiye teşkilatının altyapısını geliştiriyor, birimlerimizi modern araç ve donanımlarla hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı. Butckikh, gerek santral sahasında gerekse bölgede oluşabilecek yangın risklerine hızlı müdahale edilmesi için gerekli koşulları oluşturduklarını ifade ederek, yeni itfaiye istasyonunun işletmeye alınmasının bu kapsamda yürütülen çalışmaların önemli aşamalarından biri olduğunu bildirdi.

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Yorumlar

Ali veli

Bi bitmedi şu santral yaa..Açıklama yaptıkları kadar çalışsalar ruslar şimdiyece biterdi...Neyin hesabını yapıyorlarsa artık,bitiremiyorlar bir türlü... 2. Santral ihalesi asla bunlara verilmemeli
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