Satmayı planlıyorlardı! Rusya Türkiye'deki kritik nokta için güvenliği had safhaya çıkardı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, güvenliğin projenin tüm aşamalarındaki öncelikleri olduğunu belirterek, "Güvenlik, Akkuyu NGS projesinin tüm aşamalarında tartışmasız önceliğimizdir. Projede öngörülen teknik ve organizasyonel çözümleri kararlılıkla hayata geçiriyor, itfaiye teşkilatının altyapısını geliştiriyor, birimlerimizi modern araç ve donanımlarla hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı. Butckikh, gerek santral sahasında gerekse bölgede oluşabilecek yangın risklerine hızlı müdahale edilmesi için gerekli koşulları oluşturduklarını ifade ederek, yeni itfaiye istasyonunun işletmeye alınmasının bu kapsamda yürütülen çalışmaların önemli aşamalarından biri olduğunu bildirdi.