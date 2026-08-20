Kimse işlerin bu noktaya varacağını tahmin etmiyordu: Türkiye'ye düşmanlığı bırakıp 'sınırları açalım' teklifinde bulundular

Programın dış politika bölümünde Ermenistan'ın "dengeli ve dengeleyici dış politika" çizgisini sürdürmeye devam edeceği mesajı verildi. Gürcistan, İran, Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerin daha da geliştirilmesinin temel önem taşıdığı kaydedilen programda, Bakü ile tesis edilen barışın kurumsallaştırılması ve sınır belirleme süreci, iki ülke arasında paraflanan barış anlaşması metninin imzalanması, ikili ticaretin geliştirilmesi ve sınırlara ilişkin maddeler yer aldı. Programda, Türkiye ile normalleşme sürecinin ilerletilmesine yer verilirken, diplomatik ilişkilerin tesisi, sınırın açılması ve "en az 2 modern sınır geçiş noktasının" faaliyete geçirilmesi yönünde çalışmalar yürütüleceği ve ulaştırma, enerji, dijital altyapı gibi alanlarda gelişmelerin hedeflendiği aktarıldı.