Kimse işlerin bu noktaya varacağını tahmin etmiyordu: Türkiye'ye düşmanlığı bırakıp 'sınırları açalım' teklifinde bulundular

Programda, Rusya ile karşılıklı yarara dayalı çok sektörlü işbirliğini hedefleyen diyaloğun sürdürüleceği ve ilişkilerin bölgedeki yeni koşullar ekseninde "dönüştürülmesi, geliştirilmesi ve derinleştirilmesinin" amaçlandığı aktarıldı. Hükümetin ayrıca Şanghay İşbirliği Örgütüne üyelik yönünde çalışmalar yürüteceği bilgisi paylaşılan programda, Orta Doğu ve Afrika ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni ilişkilerin kurulması için de çaba gösterileceğine vurgu yapıldı. Programda Ermenistan-Çin ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği ve Hindistan ile ekonomi, savunma, ulaştırma, eğitim ve kültür, sağlık ve bilgi teknolojileri başta olmak üzere karşılıklı çıkar alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi gerektiği bildirildi. Barışın ve güvenliğin sağlanmasının "tek etkin ve güvenilir" garantisi olduğuna yer verilen programda, Ermenistan'ın barışın korunmasına özen göstermesi gerektiğinin altı çizildi. Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi, hazirandaki seçimlerde oyların yüzde 49,74'ünü alarak parlamentoda bir dönem daha çoğunluğu ve hükümeti kurma hakkını elde etmişti.