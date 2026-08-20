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Kimse işlerin bu noktaya varacağını tahmin etmiyordu: Türkiye'ye düşmanlığı bırakıp 'sınırları açalım' teklifinde bulundular

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Kimse işlerin bu noktaya varacağını tahmin etmiyordu: Türkiye'ye düşmanlığı bırakıp 'sınırları açalım' teklifinde bulundular

Türkiye'ye düşmanlık etmeyi bırakan Ermenistan ile ilişkiler normalleşmeye devam ederken Erivan, Kafkaslarda yeni dönemin kapısını aralamak çin harekete geçti.

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Foto - Kimse işlerin bu noktaya varacağını tahmin etmiyordu: Türkiye'ye düşmanlığı bırakıp 'sınırları açalım' teklifinde bulundular

Armenpress'in haberine göre, hazirandaki seçimlerden galip ayrılan Nikol Paşinyan hükümetinin "Gerçek Ermenistan" konseptine dayandırdığı 2026-2031 programı açıklandı. Programda beklenen önemli dış politika sonuçları arasında Azerbaycan ile tesis edilen barışın sağlamlaştırılması ve daha ileri düzeyde kurumsallaştırılması, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin tesisi, bölge ülkeleriyle ilişkilerin normalleştirilmesi gibi maddeler yer aldı. Programda, "Barış Kavşağı" girişimi, Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Güzergahı (TRIPP) temelinde ülkenin ulaşım ve bağlantı engellerinin kaldırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

#2
Foto - Kimse işlerin bu noktaya varacağını tahmin etmiyordu: Türkiye'ye düşmanlığı bırakıp 'sınırları açalım' teklifinde bulundular

Programın dış politika bölümünde Ermenistan'ın "dengeli ve dengeleyici dış politika" çizgisini sürdürmeye devam edeceği mesajı verildi. Gürcistan, İran, Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerin daha da geliştirilmesinin temel önem taşıdığı kaydedilen programda, Bakü ile tesis edilen barışın kurumsallaştırılması ve sınır belirleme süreci, iki ülke arasında paraflanan barış anlaşması metninin imzalanması, ikili ticaretin geliştirilmesi ve sınırlara ilişkin maddeler yer aldı. Programda, Türkiye ile normalleşme sürecinin ilerletilmesine yer verilirken, diplomatik ilişkilerin tesisi, sınırın açılması ve "en az 2 modern sınır geçiş noktasının" faaliyete geçirilmesi yönünde çalışmalar yürütüleceği ve ulaştırma, enerji, dijital altyapı gibi alanlarda gelişmelerin hedeflendiği aktarıldı.

#3
Foto - Kimse işlerin bu noktaya varacağını tahmin etmiyordu: Türkiye'ye düşmanlığı bırakıp 'sınırları açalım' teklifinde bulundular

Ankara ile ikili ve çok taraflı ticaretin teşvik edilmesi yönünde çalışmalar yürütüleceği bildirilen programda, İran ile stratejik ilişkilerin derinleştirilmesi, siyasi diyaloğun sürdürülmesi ve ticari-ekonomik ilişkilerin genişletilmesinin Erivan-Tahran ilişkilerinin öncelikleri arasında bulunduğunun altı çizildi. Avrupa Birliği (AB) ile stratejik ortaklığın derinleştirilmesi için çalışmaların devam edeceği belirtilen programda, bu kapsamda AB ile stratejik işbirliğinin sektörel olarak geliştirilmesi ve entegrasyon sürecinin anlaşmaların etkin biçimde uygulanması yoluyla sürdürüleceği mesajı verildi.

#4
Foto - Kimse işlerin bu noktaya varacağını tahmin etmiyordu: Türkiye'ye düşmanlığı bırakıp 'sınırları açalım' teklifinde bulundular

Programda, Ermenistan'ın demokrasi ve hukukun üstünlüğü, ekonomi, finans, çevre, sosyal politikalar gibi alanlarda AB standartlarına uyum sağlaması için çalışmalar yürütüleceği bilgisi paylaşıldı ve ayrıca Ermenistan vatandaşları için AB ile vize serbestisi eylem planının tamamlanması öngörüldü. Ermenistan ile ABD'nin yararına olacak şekilde ikili ortaklığın daha da derinleştirileceğine işaret edilen programda, karşılıklı öncelik taşıyan geniş konu yelpazesinde işbirliğinin artırılacağının altı çizildi. Programda, ABD ile sektörel işbirliğinin Ağustos 2025'te imzalanan mutabakat zabıtları ve kapsamlı stratejik ortaklık tüzüğü temelinde sürdürülmesinin planlandığı belirtildi.

#5
Foto - Kimse işlerin bu noktaya varacağını tahmin etmiyordu: Türkiye'ye düşmanlığı bırakıp 'sınırları açalım' teklifinde bulundular

Programda, Rusya ile karşılıklı yarara dayalı çok sektörlü işbirliğini hedefleyen diyaloğun sürdürüleceği ve ilişkilerin bölgedeki yeni koşullar ekseninde "dönüştürülmesi, geliştirilmesi ve derinleştirilmesinin" amaçlandığı aktarıldı. Hükümetin ayrıca Şanghay İşbirliği Örgütüne üyelik yönünde çalışmalar yürüteceği bilgisi paylaşılan programda, Orta Doğu ve Afrika ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni ilişkilerin kurulması için de çaba gösterileceğine vurgu yapıldı. Programda Ermenistan-Çin ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği ve Hindistan ile ekonomi, savunma, ulaştırma, eğitim ve kültür, sağlık ve bilgi teknolojileri başta olmak üzere karşılıklı çıkar alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi gerektiği bildirildi. Barışın ve güvenliğin sağlanmasının "tek etkin ve güvenilir" garantisi olduğuna yer verilen programda, Ermenistan'ın barışın korunmasına özen göstermesi gerektiğinin altı çizildi. Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi, hazirandaki seçimlerde oyların yüzde 49,74'ünü alarak parlamentoda bir dönem daha çoğunluğu ve hükümeti kurma hakkını elde etmişti.

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