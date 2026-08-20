Kritik noktaya dikkat edilmeli: İşte Kahve İçmenin 10 Faydası

10-Uzun Yaşamı Destekler Araştırmalar, düzenli kahve içmenin, yaşam süresini uzatabileceğini gösteriyor. Son dönemde Portekiz Coimbra Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı bir araştırma, düzenli kahve tüketiminin insan ömrünü uzatabileceğini ortaya koydu. Avrupa, Amerika, Avustralya ve Asya'daki katılımcıları içeren 85 çalışma incelenerek, kahvenin ölüm oranları ve sağlık göstergeleriyle ilişkisi analiz edildi ve günde yaklaşık üç fincan kahve içmenin ortalama bir insanın ömrüne 1,84 yıl eklediği tespit edildi. Bu da kahvenin sadece keyif veren bir içecek olmadığı, sağlığa da olumlu etkileri olduğu görüşünü destekleyen bir sonuç.