Eğlenmek için geldiler, kan akıttılar! Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı
Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki bir restorana eğlenmek amacıyla gelen iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Kurşunların havada uçuştuğu kanlı kavgada Ahmed Çiçek (28) ve Şeyhmus Bayram (29) hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı. Olay yerinde çok sayıda mermi ve silah ele geçiren polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen aralarında 14 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı.