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Yaşam
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Eğlenmek için geldiler, kan akıttılar! Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı

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Eğlenmek için geldiler, kan akıttılar! Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki bir restorana eğlenmek amacıyla gelen iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Kurşunların havada uçuştuğu kanlı kavgada Ahmed Çiçek (28) ve Şeyhmus Bayram (29) hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı. Olay yerinde çok sayıda mermi ve silah ele geçiren polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen aralarında 14 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

#1
Foto - Eğlenmek için geldiler, kan akıttılar! Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki bir restorana eğlenmek amacıyla gelen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ahmed Çiçek (28) ve Şeyhmus Bayram (29) hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

#2
Foto - Eğlenmek için geldiler, kan akıttılar! Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki bir restoranda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ahmed Çiçek (28) ve Şeyhmus Bayram (29) hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

#3
Foto - Eğlenmek için geldiler, kan akıttılar! Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde Sur ilçesi Yeşil Vadi Evleri Eski Mardin Yolu üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Restorana eğlenmek için gelen iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

#4
Foto - Eğlenmek için geldiler, kan akıttılar! Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı

Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmed Çiçek ve Şeyhmus Bayram, tabancadan ateşlenen kurşunlarla hayatını kaybetti. Olayda ayrıca 6 kişi de yaralandı.

#5
Foto - Eğlenmek için geldiler, kan akıttılar! Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı

. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenler ise otopsi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde 1 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

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Foto - Eğlenmek için geldiler, kan akıttılar! Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, M.Ö. (65), R.Ö. (35), H.Ç. (40), Ö.B. (37) ve K.Ç. (14) yakalanarak gözaltına alındı. Kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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