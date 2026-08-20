Siyonistler’den tehlikeli oyun: İsrail’e son uyarı... Türkiye savaş istemiyor, ama tehdide de boyun eğmez
Kurulduğu günden bu yana bölgemizi kan gölüne çeviren ve hiçbir uluslararası hukuka uymayan Siyonist israil, ateşle oynamaya devam ediyor. Önceki gün Suriye’nin kuzeyindeki İdlib şehrinin doğusunda, Türkiye sınırına kilometrelerce mesafedeki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı’nı vuran terör devleti israil, adeta cami duvarına pislerken Siyonist hükümet ise skandal açıklamalarda bulunarak ateşi adeta körükler vaziyette ifadeler kullandı.