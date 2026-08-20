Siyonistler’den tehlikeli oyun: İsrail’e son uyarı... Türkiye savaş istemiyor, ama tehdide de boyun eğmez

İsrail’in Suriye’de giderek Türkiye sınırına yaklaşan bir askeri hareket alanı oluşturması, Ankara açısından kabul edilebilir değil. Çünkü bugün Suriye’de İsrail’in Türkiye sınırına 70 kilometre kadar yaklaşmasına izin verirseniz, yarın bunun Türkiye’nin kendi güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmayacağının hiçbir garantisi yok. Ben bu nedenle Türkiye’nin bugün ABD üzerinden verdiği mesajı çok önemli buluyorum. Burada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın daha önce Mısır’da söylediği o çok çarpıcı ifadeyi hatırlamak gerekiyor: “Artık tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı.” Bu söz aslında doğrudan Washington’a verilmiş bir mesajdı. Yani ABD, İsrail’in attığı adımların sonuçlarını sürekli toparlamak yerine, İsrail’i kontrol etmek zorunda. Bugün de Türkiye’nin verdiği mesajı bu çerçevede okuyorum. Türkiye adeta ABD’ye şunu söylüyor: İsrail’in tasmasını elinize alın; yoksa elinizden bir kaza çıkabilir” şeklinde konuştu.