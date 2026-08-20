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Siyonistler’den tehlikeli oyun: İsrail’e son uyarı... Türkiye savaş istemiyor, ama tehdide de boyun eğmez

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Siyonistler’den tehlikeli oyun: İsrail’e son uyarı... Türkiye savaş istemiyor, ama tehdide de boyun eğmez

Kurulduğu günden bu yana bölgemizi kan gölüne çeviren ve hiçbir uluslararası hukuka uymayan Siyonist israil, ateşle oynamaya devam ediyor. Önceki gün Suriye’nin kuzeyindeki İdlib şehrinin doğusunda, Türkiye sınırına kilometrelerce mesafedeki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı’nı vuran terör devleti israil, adeta cami duvarına pislerken Siyonist hükümet ise skandal açıklamalarda bulunarak ateşi adeta körükler vaziyette ifadeler kullandı.

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Foto - Siyonistler’den tehlikeli oyun: İsrail’e son uyarı... Türkiye savaş istemiyor, ama tehdide de boyun eğmez

Ekim ayındaki seçimler yaklaşırken kendine yeni bir düşman ve kriz arayan İsrail yönetimi, Türkiye’ye yönelik tehditlerini sürdürdü. İsrail’in saldırı düzenlemesinden bir gün sonra bir podcast röportajında konuşan katil Netanyahu, “bizi tehdit ettiği için güneye doğru yayılan” bir Türk askeri yığınaklamasına İsrail’in müsamaha göstermeyeceğini söylerken İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye’yi Suriye’de tehlikeli maceralara sürüklediğini” söyledi.

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Foto - Siyonistler’den tehlikeli oyun: İsrail’e son uyarı... Türkiye savaş istemiyor, ama tehdide de boyun eğmez

Siyonist Bakan, X platformunda İbranice yaptığı bir paylaşımda da “İsrail, hiçbir yapının kendi güvenliğini tehdit etmesine izin vermeyecektir” dedi. Bu kapsamda İsrail’in saldırganlığına yönelik gazetemize özel açıklamalarda bulunan Dr. Muhammed Mazhar Şahin, Suriye sahasında İsrail’in Türkiye sınırına doğru genişleyen askeri hareket alanının Ankara açısından kabul edilemez olduğunu söyledi.

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Foto - Siyonistler’den tehlikeli oyun: İsrail’e son uyarı... Türkiye savaş istemiyor, ama tehdide de boyun eğmez

Türkiye’nin önceliğinin savaş değil, caydırıcılık oluşturmak ve güvenlik sınırlarını net biçimde ortaya koymak olduğunu ifade eden Dr. Şahin, “Türkiye savaş isteyen bir ülke değil. Türkiye’nin İsrail’le bir savaşa girme gibi bir amacı yok. Fakat Türkiye’nin kendi güvenliğini tehdit eden gelişmeler karşısında da geri adım atmayacağı artık çok açık. Özellikle Suriye sahasında yaşanan gelişmeler kritik.

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Foto - Siyonistler’den tehlikeli oyun: İsrail’e son uyarı... Türkiye savaş istemiyor, ama tehdide de boyun eğmez

İsrail’in Suriye’de giderek Türkiye sınırına yaklaşan bir askeri hareket alanı oluşturması, Ankara açısından kabul edilebilir değil. Çünkü bugün Suriye’de İsrail’in Türkiye sınırına 70 kilometre kadar yaklaşmasına izin verirseniz, yarın bunun Türkiye’nin kendi güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmayacağının hiçbir garantisi yok. Ben bu nedenle Türkiye’nin bugün ABD üzerinden verdiği mesajı çok önemli buluyorum. Burada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın daha önce Mısır’da söylediği o çok çarpıcı ifadeyi hatırlamak gerekiyor: “Artık tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı.” Bu söz aslında doğrudan Washington’a verilmiş bir mesajdı. Yani ABD, İsrail’in attığı adımların sonuçlarını sürekli toparlamak yerine, İsrail’i kontrol etmek zorunda. Bugün de Türkiye’nin verdiği mesajı bu çerçevede okuyorum. Türkiye adeta ABD’ye şunu söylüyor: İsrail’in tasmasını elinize alın; yoksa elinizden bir kaza çıkabilir” şeklinde konuştu.

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Foto - Siyonistler’den tehlikeli oyun: İsrail’e son uyarı... Türkiye savaş istemiyor, ama tehdide de boyun eğmez

Türkiye’nin ortaya koyduğu tavrın savaş çağrısı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Şahin, “Bu bir savaş çağrısı değildir. Tam tersine, güçlü bir caydırıcılık mesajıdır. Ben dün de sosyal medya hesabımda, gerekirse bir İsrail savaş uçağının Suriye’de vurulması gerektiğini ifade ettim. Buradaki amaç savaşı başlatmak değil; İsrail’e bir sınır çizmek.

#6
Foto - Siyonistler’den tehlikeli oyun: İsrail’e son uyarı... Türkiye savaş istemiyor, ama tehdide de boyun eğmez

İsrail’in Suriye’yi istediği gibi geçip Türkiye sınırına yaklaşamayacağını bilmesi gerekiyor. Çünkü bugün bu hattı çizmezseniz, yarın Adana’nın, Hatay’ın veya Türkiye’nin başka bir şehrinin güvenliğini tehdit eden gelişmeler karşısında hangi güvenlik hattını savunacağınızı açıklayamazsınız.

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Foto - Siyonistler’den tehlikeli oyun: İsrail’e son uyarı... Türkiye savaş istemiyor, ama tehdide de boyun eğmez

Dolayısıyla ben Türkiye-İsrail geriliminde asıl meselenin savaş çıkıp çıkmayacağından önce caydırıcılığın ne kadar güçlü kurulacağı olduğunu düşünüyorum. Türkiye bugün bu caydırıcılığı ortaya koyuyor. Netanyahu’nun Türkiye’ye “gerekli mesajları verdik” açıklamasına karşılık, Türkiye de bugün ABD üzerinden İsrail’e gerekli mesajı verdi. Bana göre bu, İsrail’e yönelik çok ciddi, hatta belki de son uyarılardan biri. Türkiye savaş istemiyor. Ama Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden bir durum ortaya çıkarsa, kendisini korumaktan da geri durmayacaktır” dedi.

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