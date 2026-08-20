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Türk savaş gemileri, İsrail savaş gemileriyle karşı karşıya geldi!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türk savaş gemileri, İsrail savaş gemileriyle karşı karşıya geldi!

Doğu Akdeniz’de şer ittifakları kurarak Türkiye’nin haklarını gasbetmeye yeltenen İsrail, uluslararası sularda Türk donanmasının tokadını yedi.

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Foto - Türk savaş gemileri, İsrail savaş gemileriyle karşı karşıya geldi!

Bölgeyi kendi çiftliği sanan eli kanlı terör devletinin savaş gemileri, hiç beklemedikleri anda Türk savaş gemilerini karşısında buldu.

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Foto - Türk savaş gemileri, İsrail savaş gemileriyle karşı karşıya geldi!

İsrail’in önde gelen propaganda aygıtlarından Kanal 12 (N12) televizyonu, askeri ve güvenlik kaynaklarına dayandırdığı itiraf gibi haberinde, Türk savaş gemilerinin son dönemde İsrail donanma unsurlarına nefes aldırmadığını, defalarca burun buruna gelerek siyonist askerlere büyük bir korku yaşattığını duyurdu.

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Foto - Türk savaş gemileri, İsrail savaş gemileriyle karşı karşıya geldi!

İşgalci rejimin askeri istihbaratını alarma geçiren gelişmelere göre, Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait savaş gemileri, Akdeniz’de fink atmaya çalışan siyonist unsurların önünü kesti.

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Foto - Türk savaş gemileri, İsrail savaş gemileriyle karşı karşıya geldi!

Haberde, Türk kaptanların, telsiz iletişiminde ve manevralarda geri adım atmadığı belirtildi.

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Foto - Türk savaş gemileri, İsrail savaş gemileriyle karşı karşıya geldi!

Kanal 12, Türk donanmasının bu hamlelerini Ankara’nın mutlak hakimiyet iddiası ve net bir "güç gösterisi" olarak yorumladı.

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Foto - Türk savaş gemileri, İsrail savaş gemileriyle karşı karşıya geldi!

İsrailli medya organı, İsrail savunma bürokrasisinin Türk gemilerinin kararlılığı karşısında büyük bir endişe ve çaresizlik içinde olduğunu gizleyemedi.

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Foto - Türk savaş gemileri, İsrail savaş gemileriyle karşı karşıya geldi!

Böylece Türkiye’nin Mavi Vatan doktrininin ne anlama geldiği ve Ankara’nın bu konudaki kararlılığı da ortaya konmuş oldu.

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Yorumlar

Anar

İtrail kim ki Türkiyenin karşısında?Allah Azze ve Celle itrailin sonunu getirmeyi bize nasip eylesin inşallah
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