Satışları düşen süpermarket zincirinden şok karar: Devrediliyor
İngiltere’nin perakende devlerinden Asda, Noel döneminde yaşanan satış kayıplarının ardından George giyim markasının lojistik operasyonlarını DHL’ye devretme kararı alarak kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecini başlattı. Sendika temsilcileri, bu stratejik hamlenin farklı bölgelerdeki depolarda görev yapan yaklaşık 1200 çalışanın işini doğrudan tehdit ettiğini savunarak duruma sert tepki gösterdi. Şirket yönetimi operasyonların Ocak 2027’de Derby’deki tek bir merkezde toplanacağını açıklarken, işçiler ve aileleri hane gelirlerinin kesilmesi riskiyle karşı karşıya kaldı.