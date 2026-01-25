  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Silivri'de deniz 200 metre çekildi: Deprem habercisi olabilir mi? Murat Ülker’den soğuk duş: Yönetemezsiniz Dededen toruna 40 yıllık gelenek: Tarihi dükkan şifa dağıtıyor: Kış aylarında 90 çeşit turşuya yoğun ilgi Deneyince farkını göreceksiniz! Ter kokusundan kurtulmanın doğal yolu Masal sahnesi değil gerçek! Gökkuşağı Tepeleri kar sonrası hayran bıraktı Yargıtay’dan emeklilikle ilgili çok kritik karar! Bütün hesaplar değişecek İngilizlerin, Çanakkale Cephesi'ndeki oyunu 110 yıl sonra ortaya çıktı Ekranların ifsat projesi Mehmet Ali Erbil’den mide bulandıran rezillik: Bu kez de kakasını anlattı
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Satışları düşen süpermarket zincirinden şok karar: Devrediliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Satışları düşen süpermarket zincirinden şok karar: Devrediliyor

İngiltere’nin perakende devlerinden Asda, Noel döneminde yaşanan satış kayıplarının ardından George giyim markasının lojistik operasyonlarını DHL’ye devretme kararı alarak kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecini başlattı. Sendika temsilcileri, bu stratejik hamlenin farklı bölgelerdeki depolarda görev yapan yaklaşık 1200 çalışanın işini doğrudan tehdit ettiğini savunarak duruma sert tepki gösterdi. Şirket yönetimi operasyonların Ocak 2027’de Derby’deki tek bir merkezde toplanacağını açıklarken, işçiler ve aileleri hane gelirlerinin kesilmesi riskiyle karşı karşıya kaldı.

#1
Foto - Satışları düşen süpermarket zincirinden şok karar: Devrediliyor

İngiltere’nin büyük süpermarket zincirlerinden Asda, yıl sonu alışveriş döneminde yaşadığı satış kaybının ardından kapsamlı bir yeniden yapılanma planını gündemine aldı. Şirketin giyim markası George’un lojistik ve dağıtım sürecini dış kaynak kullanımıyla yürütme kararı, depolarda çalışan yüzlerce kişiyi belirsizlikle karşı karşıya bıraktı.

#2
Foto - Satışları düşen süpermarket zincirinden şok karar: Devrediliyor

Sendika temsilcilerine göre Asda, George ürünlerinin sevkiyatını ABD merkezli DHL’ye devrederek mevcut depolardaki iş gücünü azaltmayı hedefliyor. Bu değişimin Lymedale, North East Clothing ve Brackmills gibi depolarda çalışanları etkilemesi bekleniyor. Asda ise söz konusu tesislerin kapanmayacağını savunsa da, içerideki istihdamın geleceği tartışma konusu.

#3
Foto - Satışları düşen süpermarket zincirinden şok karar: Devrediliyor

Plan kapsamında dağıtım faaliyetlerinin Derby’de DHL tarafından işletilecek tek bir depoda toplanması öngörülüyor. Bu durum, farklı bölgelerdeki depo çalışanlarının işlerini kaybedebileceği endişesini artırdı. GMB sendikası, bu adımı maliyet düşürme odaklı bir “tasfiye” hamlesi olarak değerlendiriyor.

#4
Foto - Satışları düşen süpermarket zincirinden şok karar: Devrediliyor

GMB yetkilisi Nadine Houghton, sadece Lymedale deposunda bile çocuklu 14 çiftin aynı iş yerinde çalıştığını ve tüm hane gelirinin buraya bağlı olduğunu vurguladı. Sendika, Asda’nın özel sermaye fonları tarafından satın alınmasının çalışanlar ve tedarik zinciri açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu savunuyor. Asda tedarik zinciri yöneticisi David Lepley, planın George.com’un büyümesini destekleyeceğini ve hedeflerinin George’u satış hacmi açısından İngiltere’nin en büyük giyim perakendecisi yapmak olduğunu söyledi. Değişimin Ocak 2027’de başlayacağı, yıl içinde tamamlanacağı açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail aşığı sahte alimin oğlu bakın nerede ortaya çıktı: Kürtlere ‘PKK’ saflarında savaşıp ölün’ diyordu
Dünya

İsrail aşığı sahte alimin oğlu bakın nerede ortaya çıktı: Kürtlere ‘PKK’ saflarında savaşıp ölün’ diyordu

Suriye’deki Kürtlere, “SDG/PKK saflarında savaşıp ölün, çocuklarınızı feda edin” çağrıları yapan, İsrail kendilerine yardım ederse, onlar iç..
Hakan Fidan o kalemi neden reddetti! Davos’taki kalemin sırı çözüldü
Gündem

Hakan Fidan o kalemi neden reddetti! Davos’taki kalemin sırı çözüldü

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen 56. Dünya Ekonomik Forumu’na, Türkiye’yi temsilen katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın vakur dur..
Teröristbaşı Öcalan bile, muhalif medyadan daha tutarlı! Bu kadar mı pervasız oldunuz?
Gündem

Teröristbaşı Öcalan bile, muhalif medyadan daha tutarlı! Bu kadar mı pervasız oldunuz?

Ali Karahasanoğlu, Abdullah Öcalan’ın İmralı tutanaklarındaki CIA ve MOSSAD tespitlerine dikkat çekerek; Suriye operasyonlarına karşı çıkan ..
Alkollü sürücü tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Alkollü sürücü tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobilin, TIR’a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Murat Güllü ve Harun Mutlu, son yolculuklarına uğu..
Darısı Türkiye'nin başına... "Yeryüzünde bozgunculuk" cezası idam getirdi!..
Gündem

Darısı Türkiye'nin başına... "Yeryüzünde bozgunculuk" cezası idam getirdi!..

İran'da 2023 senesinde bir yolcu otobüsüne yönelik terör saldırısında doğrudan rol aldıkları belirlenen Amanç Karvançi ve Arslan Şeyhi isiml..
Endişelendiren haber! Malatya'da 46 kişi birden hastaneye kaldırıldı
Gündem

Endişelendiren haber! Malatya'da 46 kişi birden hastaneye kaldırıldı

Malatya'da bulunan bir düğün salonunda düzenlenen nişan törenine katılan 46 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23