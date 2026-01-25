Satışları düşen süpermarket zincirinden şok karar: Devrediliyor

GMB yetkilisi Nadine Houghton, sadece Lymedale deposunda bile çocuklu 14 çiftin aynı iş yerinde çalıştığını ve tüm hane gelirinin buraya bağlı olduğunu vurguladı. Sendika, Asda’nın özel sermaye fonları tarafından satın alınmasının çalışanlar ve tedarik zinciri açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu savunuyor. Asda tedarik zinciri yöneticisi David Lepley, planın George.com’un büyümesini destekleyeceğini ve hedeflerinin George’u satış hacmi açısından İngiltere’nin en büyük giyim perakendecisi yapmak olduğunu söyledi. Değişimin Ocak 2027’de başlayacağı, yıl içinde tamamlanacağı açıklandı.