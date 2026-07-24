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Şaşırtmadı... Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in ilk icraatı çalmak oldu!..

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Şaşırtmadı... Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in ilk icraatı çalmak oldu!..

Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in ilk icraatı, "Patronundan mı öğrendin?" dedirtti.

1
#1
Foto - Şaşırtmadı... Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in ilk icraatı çalmak oldu!..

Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP’yi bölmek için ilk kritik adımı attı ve beraberindeki 90 milletvekiliyle birlikte “baba ocağım” dediği CHP’den istifa etti.

#2
Foto - Şaşırtmadı... Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in ilk icraatı çalmak oldu!..

Geçmiş yıllarda, “Ben CHP’siz bir hiçim” şeklindeki çıkışıyla tanınan Özgür Özel, “Yeni Parti” isimli oluşumu resmiyete geçirme için İçişleri Bakanlığı’na dilekçe verdi.

#3
Foto - Şaşırtmadı... Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in ilk icraatı çalmak oldu!..

Özel’in dilekçeyi imzaladığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

#4
Foto - Şaşırtmadı... Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in ilk icraatı çalmak oldu!..

Yeni Parti’nin bir de sosyal medya hesabı açıldı. Ancak hesabın bir anda 200 bine yakın takipçiye ulaşması dikkatlerden kaçmadı.

#5
Foto - Şaşırtmadı... Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in ilk icraatı çalmak oldu!..

Özgür Özel tayfasının, “İşte Yeni Parti’ye verilen desteğin kanıtı…” diyerek servis ettiği takipçi sayısının aslı ise bambaşka çıktı.

#6
Foto - Şaşırtmadı... Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in ilk icraatı çalmak oldu!..

Zira sosyal medya hesabında hali hazırda 20 binden fazla tweet atılmış olduğu da görüldü. Yani hesap yeni açılmamıştı.

#7
Foto - Şaşırtmadı... Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in ilk icraatı çalmak oldu!..

Hesabın kime ait olduğu, Özel tayfasının bunu neden kullandığı merak konusu olmuşken, CHP’den konuya dair dikkat çeken bir açıklama geldi.

#8
Foto - Şaşırtmadı... Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in ilk icraatı çalmak oldu!..

Cumhuriyet Halk Partisi Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, konuya dair şunları söyledi:

#9
Foto - Şaşırtmadı... Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in ilk icraatı çalmak oldu!..

“2015 yılında açılan CHP TBMM Grubuna ait resmi X (Twitter) hesabının adı değiştirilerek, yeni kurulan bir siyasi partinin resmi hesabına dönüştürüldüğü tespit edilmiştir. Söz konusu hesapta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na ait geçmiş paylaşımlar halen yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunulur.”

#10
Foto - Şaşırtmadı... Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in ilk icraatı çalmak oldu!..

Yaşananların ardından Özgür Özel sosyal medyada gündem oldu. “Hırsız Ekrem”in talimatıyla parti kuran Özgür Özel’in, CHP’ye ait bir sosyal medya hesabının ismini değiştirip kullanması, “Adamın ilk icraatı, patronu İmamoğlu gibi çalmak oldu” yorumlarını beraberinde getirdi.

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Yorumlar

Blondepate

Adamın herşeyi sahte, 3 kağıt. Bu adamın peşinden gidenleri, bunlara oy verenleri anlamak mümkün değil. Daha şimdiden hile, hokkabazlık. Allah korusun seçilmeleri durumunda Türkiyeyi bitirir bunlar....
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