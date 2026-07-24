Şaşırtmadı... Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in ilk icraatı çalmak oldu!..
Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in ilk icraatı, "Patronundan mı öğrendin?" dedirtti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in ilk icraatı, "Patronundan mı öğrendin?" dedirtti.
Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP’yi bölmek için ilk kritik adımı attı ve beraberindeki 90 milletvekiliyle birlikte “baba ocağım” dediği CHP’den istifa etti.
Geçmiş yıllarda, “Ben CHP’siz bir hiçim” şeklindeki çıkışıyla tanınan Özgür Özel, “Yeni Parti” isimli oluşumu resmiyete geçirme için İçişleri Bakanlığı’na dilekçe verdi.
Özel’in dilekçeyi imzaladığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Yeni Parti’nin bir de sosyal medya hesabı açıldı. Ancak hesabın bir anda 200 bine yakın takipçiye ulaşması dikkatlerden kaçmadı.
Özgür Özel tayfasının, “İşte Yeni Parti’ye verilen desteğin kanıtı…” diyerek servis ettiği takipçi sayısının aslı ise bambaşka çıktı.
Zira sosyal medya hesabında hali hazırda 20 binden fazla tweet atılmış olduğu da görüldü. Yani hesap yeni açılmamıştı.
Hesabın kime ait olduğu, Özel tayfasının bunu neden kullandığı merak konusu olmuşken, CHP’den konuya dair dikkat çeken bir açıklama geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, konuya dair şunları söyledi:
“2015 yılında açılan CHP TBMM Grubuna ait resmi X (Twitter) hesabının adı değiştirilerek, yeni kurulan bir siyasi partinin resmi hesabına dönüştürüldüğü tespit edilmiştir. Söz konusu hesapta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na ait geçmiş paylaşımlar halen yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunulur.”
Yaşananların ardından Özgür Özel sosyal medyada gündem oldu. “Hırsız Ekrem”in talimatıyla parti kuran Özgür Özel’in, CHP’ye ait bir sosyal medya hesabının ismini değiştirip kullanması, “Adamın ilk icraatı, patronu İmamoğlu gibi çalmak oldu” yorumlarını beraberinde getirdi.
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