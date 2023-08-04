2023-08-04 02:10:49 Şaşırtan sonuç: UEFA'da yüksekten uçmaya devam ediyoruz! İşte Türkiye'nin sıralaması...
Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe; 2. ön eleme turu maçlarını tamamladı. Bu turda 4 ekibimiz de rakiplerini saf dışı bırakarak adını 3. tura yazdırdı. Bu gelişme sonrası ülkemizin UEFA puan sıralamasındaki son durumu da merak edilmeye başlandı. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması...