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Spor
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Şaşırtan sonuç: UEFA'da yüksekten uçmaya devam ediyoruz! İşte Türkiye'nin sıralaması...

2023-08-04 02:10:49
Şaşırtan sonuç: UEFA'da yüksekten uçmaya devam ediyoruz! İşte Türkiye'nin sıralaması...

Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe; 2. ön eleme turu maçlarını tamamladı. Bu turda 4 ekibimiz de rakiplerini saf dışı bırakarak adını 3. tura yazdırdı. Bu gelişme sonrası ülkemizin UEFA puan sıralamasındaki son durumu da merak edilmeye başlandı. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması...

#1
Foto - Şaşırtan sonuç: UEFA'da yüksekten uçmaya devam ediyoruz! İşte Türkiye'nin sıralaması...

Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe; 2. ön eleme turu maçlarını tamamladı.

#2
Foto - Şaşırtan sonuç: UEFA'da yüksekten uçmaya devam ediyoruz! İşte Türkiye'nin sıralaması...

A Spor'a göre; UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla saf dışı bıraktı.

#3
Foto - Şaşırtan sonuç: UEFA'da yüksekten uçmaya devam ediyoruz! İşte Türkiye'nin sıralaması...

UEFA Konferans Ligi'ndeki ekiplerimizden Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup etti.

#4
Foto - Şaşırtan sonuç: UEFA'da yüksekten uçmaya devam ediyoruz! İşte Türkiye'nin sıralaması...

UEFA Konferans Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Beşiktaş ise Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla turnuva dışına itti.

#5
Foto - Şaşırtan sonuç: UEFA'da yüksekten uçmaya devam ediyoruz! İşte Türkiye'nin sıralaması...

UEFA Konferans Ligi'ndeki bir diğer ekibimiz Adana Demirspor, 1-1'in rövanşında CFR Cluj'u 2-1 mağlup etti ve üst tura yükseldi. 4 takımımız da yoluna kayıpsız devam ederken, Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki yeri de merak edildi. İşte ülke puanındaki güncel sıralama...

#6
Foto - Şaşırtan sonuç: UEFA'da yüksekten uçmaya devam ediyoruz! İşte Türkiye'nin sıralaması...

1- İNGİLTERE: 88.928

#7
Foto - Şaşırtan sonuç: UEFA'da yüksekten uçmaya devam ediyoruz! İşte Türkiye'nin sıralaması...

2- İSPANYA: 75.827

#8
Foto - Şaşırtan sonuç: UEFA'da yüksekten uçmaya devam ediyoruz! İşte Türkiye'nin sıralaması...

3- İTALYA: 71.569

#9
Foto - Şaşırtan sonuç: UEFA'da yüksekten uçmaya devam ediyoruz! İşte Türkiye'nin sıralaması...

4- ALMANYA: 69.552

#10
Foto - Şaşırtan sonuç: UEFA'da yüksekten uçmaya devam ediyoruz! İşte Türkiye'nin sıralaması...

5- HOLLANDA: 52.400

#11
Foto - Şaşırtan sonuç: UEFA'da yüksekten uçmaya devam ediyoruz! İşte Türkiye'nin sıralaması...

6- FRANSA: 51.914

#12
Foto - Şaşırtan sonuç: UEFA'da yüksekten uçmaya devam ediyoruz! İşte Türkiye'nin sıralaması...

7- PORTEKİZ: 46.899

#13
Foto - Şaşırtan sonuç: UEFA'da yüksekten uçmaya devam ediyoruz! İşte Türkiye'nin sıralaması...

8- BELÇİKA: 35.200

#14
Foto - Şaşırtan sonuç: UEFA'da yüksekten uçmaya devam ediyoruz! İşte Türkiye'nin sıralaması...

9- İSKOÇYA: 30.650

#15
Foto - Şaşırtan sonuç: UEFA'da yüksekten uçmaya devam ediyoruz! İşte Türkiye'nin sıralaması...

10- AVUSTURYA: 29.000

#16
Foto - Şaşırtan sonuç: UEFA'da yüksekten uçmaya devam ediyoruz! İşte Türkiye'nin sıralaması...

11- İSVİÇRE: 28.475

#17
Foto - Şaşırtan sonuç: UEFA'da yüksekten uçmaya devam ediyoruz! İşte Türkiye'nin sıralaması...

12- TÜRKİYE: 28.350

#18
Foto - Şaşırtan sonuç: UEFA'da yüksekten uçmaya devam ediyoruz! İşte Türkiye'nin sıralaması...

13- SIRBİSTAN: 27.175

#19
Foto - Şaşırtan sonuç: UEFA'da yüksekten uçmaya devam ediyoruz! İşte Türkiye'nin sıralaması...

14- UKRAYNA: 25.000

#20
Foto - Şaşırtan sonuç: UEFA'da yüksekten uçmaya devam ediyoruz! İşte Türkiye'nin sıralaması...

15- NORVEÇ: 24.750

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