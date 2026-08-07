Enerji Bakanı Bayraktar, hedeflerini açıkladı: Ceyhan'ı petrol ticaret üssüne dönüştüreceğiz

Ceyhan'ı, Avrupa’nın önemli enerji ve petrol ticaret merkezlerinden olan Rotterdam gibi yapabileceklerini söyleyen Bayraktar, "Böyle bir hedefimiz var. Yani, Ceyhan'ı petrol ve petrol ürünlerinin depolandığı, ticaretinin yapıldığı, fiyatlanmasının yapıldığı bir merkeze dönüştürme hedefimiz var. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı’ndan her gün Ceyhan limanına yaklaşık 550-600 bin varil petrol geliyor, orada da kullanılmayan bir 400 bin varillik kapasite var. Yani onu da ilave ettiğinizde 1 milyon varilin buradan geldiği, aşağıdan 2,5 milyon varilin geldiği; toplamda 3-3,5 milyon varillik bir ticaretin, yani dünya ihtiyacının yüzde 3-3,5'inin oluştuğu bir piyasa. Buradaki petrol ürünlerini depoladığımız depolama alanlarını da dahil ettiğinizde petrokimya ve rafineri yapabileceğiniz bir yer. Ceyhan'ı bu anlamda bir petrol ve petrol ürünü ticaret merkezi haline dönüştürebiliriz" diye konuştu. Bayraktar, Kerkük petrolüne ilişkin de, "Sahada 3 milyar varillik bir rezervin olduğu tahmin ediliyor. Türkiye Petrolleri olarak burada yüzde 15'lik bir paya sahip olmuş durumdayız. Payı, petrol olarak alacağız" ifadelerini kullandı.