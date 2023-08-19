2023-08-19 11:55:52 Sarsacak gelişme: Premier Ligden O yıldız gelecek! Her an oyuncu fışkırabilir
Eden Hazard'ın yerine alınmıştı Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminin adeta parlayan takımı Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip bu sefer İngiltere'den genç yıldızı hedefine koydu. Chelsea'dan forma giyen oyuncu Eden Hazard'ın yerine alınmıştı. Yaz transfer döneminin adeta parlayan takımı Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip bu sefer İngiltere'den genç yıldızı hedefine koydu. Chelsea'dan forma giyen oyuncu Eden Hazard'ın yerine alınmıştı. Kararı aldı. Yıldızlar geliyor