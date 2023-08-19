  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
20
Sarsacak gelişme: Premier Ligden O yıldız gelecek! Her an oyuncu fışkırabilir

2023-08-19 11:55:52
Sarsacak gelişme: Premier Ligden O yıldız gelecek! Her an oyuncu fışkırabilir

Eden Hazard'ın yerine alınmıştı Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminin adeta parlayan takımı Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip bu sefer İngiltere'den genç yıldızı hedefine koydu. Chelsea'dan forma giyen oyuncu Eden Hazard'ın yerine alınmıştı. Yaz transfer döneminin adeta parlayan takımı Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip bu sefer İngiltere'den genç yıldızı hedefine koydu. Chelsea'dan forma giyen oyuncu Eden Hazard'ın yerine alınmıştı. Kararı aldı. Yıldızlar geliyor

#1
Foto - Sarsacak gelişme: Premier Ligden O yıldız gelecek! Her an oyuncu fışkırabilir

Bu sezon transferde şov yapan Fenerbahçe, sürpriz bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

#2
Foto - Sarsacak gelişme: Premier Ligden O yıldız gelecek! Her an oyuncu fışkırabilir

Son olarak Maribor'u 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Konferans Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam ediyor.

#3
Foto - Sarsacak gelişme: Premier Ligden O yıldız gelecek! Her an oyuncu fışkırabilir

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic kaydetti.

#4
Foto - Sarsacak gelişme: Premier Ligden O yıldız gelecek! Her an oyuncu fışkırabilir

Play-off turunda Twente ile eşleşen Fenerbahçe, rakibini eleyerek gruplara kalmanın hesaplarını yapıyor.

#5
Foto - Sarsacak gelişme: Premier Ligden O yıldız gelecek! Her an oyuncu fışkırabilir

Süper Lig'e de Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Samsunspor deplasmanından da 3 puanla ayrılmak istiyor.

#6
Foto - Sarsacak gelişme: Premier Ligden O yıldız gelecek! Her an oyuncu fışkırabilir

Bu sezon 3 kulvarda iddialı olan Kanarya, yarıştığı tüm turnuvalarda sonuna kadar gitmeyi amaçlıyor.

#7
Foto - Sarsacak gelişme: Premier Ligden O yıldız gelecek! Her an oyuncu fışkırabilir

Yoğun bir maç takvimi içine girecek olan Fenerbahçe'de kadro planlama çalışmaları da buna göre yapılıyor.

#8
Foto - Sarsacak gelişme: Premier Ligden O yıldız gelecek! Her an oyuncu fışkırabilir

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, önemli yıldızları renklerine bağladı.

#9
Foto - Sarsacak gelişme: Premier Ligden O yıldız gelecek! Her an oyuncu fışkırabilir

Son olarak Fred ve Cengiz Ünder transferleriyle gövde gösterisi yapan Kanarya'da şov devam edecek.

#10
Foto - Sarsacak gelişme: Premier Ligden O yıldız gelecek! Her an oyuncu fışkırabilir

Eksik kalan bölgeler için düğmeye basan sarı-lacivertliler, transfer hamlelerini sürdürüyor.

#11
Foto - Sarsacak gelişme: Premier Ligden O yıldız gelecek! Her an oyuncu fışkırabilir

Orta saha, kaleci ve forvet mevkilerine takviye düşünen Fenerbahçe'de yıldız futbolcularla görüşmeler yapılıyor.

#12
Foto - Sarsacak gelişme: Premier Ligden O yıldız gelecek! Her an oyuncu fışkırabilir

Orta saha bölgesi için Krunic, Soumare ve Ndombele isimleri gündemde.

#13
Foto - Sarsacak gelişme: Premier Ligden O yıldız gelecek! Her an oyuncu fışkırabilir

Kaleye yabancı bir transfer yapmak isteyen Kanarya'da listedeki oyuncular Livakovic ve Keylor Navas.

#14
Foto - Sarsacak gelişme: Premier Ligden O yıldız gelecek! Her an oyuncu fışkırabilir

Girişimlerine tam gaz devam eden Fenerbahçe, hücum hattına bir takviye daha yapmak istiyor.

#15
Foto - Sarsacak gelişme: Premier Ligden O yıldız gelecek! Her an oyuncu fışkırabilir

Gol yollarında alternatifli bir rotasyon kurmayı hedefleyen Kanarya, rotayı İngiltere'ye çevirdi.

#16
Foto - Sarsacak gelişme: Premier Ligden O yıldız gelecek! Her an oyuncu fışkırabilir

Forvet mevkisine transfer için düğmeye basan Fenerbahçe, Chelsea'nin yıldızı Callum Hudson-Odoi'yi radarına aldı.

#17
Foto - Sarsacak gelişme: Premier Ligden O yıldız gelecek! Her an oyuncu fışkırabilir

İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, ilk teması kurdu.

#18
Foto - Sarsacak gelişme: Premier Ligden O yıldız gelecek! Her an oyuncu fışkırabilir

İngiliz yıldız eğer İngiltere'de transferin bittiği tarihe kadar bir takımla sözleşme imzalayamazsa devreye girilecek ve operasyon tamamlanacak.

#19
Foto - Sarsacak gelişme: Premier Ligden O yıldız gelecek! Her an oyuncu fışkırabilir

Chelsea'den ayrılmak isteyen yıldız futbolcu için tüm şartlar zorlanacak.

'Tamer Karadağlı Bilal Erdoğan Selçuk Bayraktar'
Aktüel

'Tamer Karadağlı Bilal Erdoğan Selçuk Bayraktar'

Tiyatro Oyuncuları Derneği ve Maneviyatçı Sanatçılar Derneği başkanı yönetmen İsmail Yeşilbağ, Tamer Karadağlı'ya seçkinci sol faşist çevrel..
Zafer Partili gruptan Halil Konakcı Hoca'nın bulunduğu camiye baskın!
Gündem

Zafer Partili gruptan Halil Konakcı Hoca'nın bulunduğu camiye baskın!

Halil Konakcı Hoca'yı İstiklal Mahkemeleri'nde yargılamayı hayal eden darbecilerin torunu Ümit Özdağ'ın partilileri, Ankara Melike Hatun Cam..
Yeniden Refahlı Suat Kılıç'tan yerel seçim açıklaması!
Siyaset

Yeniden Refahlı Suat Kılıç'tan yerel seçim açıklaması!

Yeniden Refah Partisi Seçim İşleri Başkanı Suat Kılıç, yerel seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
LGBT'li yazar 'sünneti yasaklayın' dedi! 22 çocuğun cinsiyetini ameliyatla değiştirmişlerdi!
Gündem

LGBT'li yazar 'sünneti yasaklayın' dedi! 22 çocuğun cinsiyetini ameliyatla değiştirmişlerdi!

Henüz reşit olmamış 22 çocuğun cinsiyetinin hormon tedavisi ve ameliyat ile değiştirilmesi Türkiye gündemini sarstı. LGBT'li 'yazar' Yıldı..
New York Times'tan çarpıcı Rusya-Ukrayna savaşı iddiası!
Dünya

New York Times'tan çarpıcı Rusya-Ukrayna savaşı iddiası!

Bir buçuk yıla yakın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında iki tarafta yaklaşık 200 bin askerin öldüğü iddia edildi.
Manisa’da vahşet! On binlerce erkek civcivi katlettiler!
Gündem

Manisa’da vahşet! On binlerce erkek civcivi katlettiler!

Manisa’da faaliyet gösterdiği iddia edilen bir yumurta üretim hanesinde binlerce erkek civcivin ölüme gönderildiği anlar sosyal medyada infi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23