2021-08-27 07:59:04 Şarkıcı Sıla evinin etrafını 10 metre çitle çevirdi
Şarkıcı Sıla Gençoğlu, bir süre önce Bodrum Bitez'de yeni bir eve taşınmıştı.
Şarkıcı Sıla Gençoğlu, bir süre önce Bodrum Bitez'de yeni bir eve taşınmıştı.
Şarkıcı, görüntü vermemek için evinin etrafını 10 metre yeşil çitle çevirince, villasının hemen yanında bulunan otelin odalarının önünü kapattı.
Otel görevlileri şikayette bulundu ancak şarkıcının belediyede yetkililerle anlaşarak durumu örtbas ettiği iddia edildi.
Bu olayın bir benzerini geçtiğimiz aylarda Şahan Gökbakar yaşamış ve Marmaris'teki yazlığının önüne izinsiz iskele yaptırmıştı.
Sıla Gençoğlu daha önce de Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddiasıyla gündeme gelmişti.
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