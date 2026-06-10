Gezi maskeli FETÖ kampı! AVM emanet dolaplarında gizli para trafiği

FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Güvenlik birimlerinin tespitlerine göre örgütün, "kültürel gezi" ve "turistik Balkan turu" görüntüsü altında mensuplarını yurt dışına taşıdığı, vizesiz ülkelerde ideolojik eğitim ve organizasyon kampları düzenlediği belirlendi. Soruşturmada ayrıca örgütün finans ağını gizlemek için alışveriş merkezlerindeki emanet dolaplarını kullandığı, para ve talimat transferlerinin bu yöntemle gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Operasyonlarda örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 77 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana da el konuldu. Güvenlik kaynakları, FETÖ'nün farklı yöntemlerle yeniden yapılanma çabalarının sürdüğüne dikkat çekti.