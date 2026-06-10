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Gezi maskeli FETÖ kampı! AVM emanet dolaplarında gizli para trafiği
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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Gezi maskeli FETÖ kampı! AVM emanet dolaplarında gizli para trafiği

FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Güvenlik birimlerinin tespitlerine göre örgütün, "kültürel gezi" ve "turistik Balkan turu" görüntüsü altında mensuplarını yurt dışına taşıdığı, vizesiz ülkelerde ideolojik eğitim ve organizasyon kampları düzenlediği belirlendi. Soruşturmada ayrıca örgütün finans ağını gizlemek için alışveriş merkezlerindeki emanet dolaplarını kullandığı, para ve talimat transferlerinin bu yöntemle gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Operasyonlarda örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 77 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana da el konuldu. Güvenlik kaynakları, FETÖ'nün farklı yöntemlerle yeniden yapılanma çabalarının sürdüğüne dikkat çekti.

#1
Foto - Gezi maskeli FETÖ kampı! AVM emanet dolaplarında gizli para trafiği

İzmir merkezli 11 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen şafak operasyonu, örgütün akıl almaz gizlilik yöntemlerini ortaya çıkardı.

#2
Foto - Gezi maskeli FETÖ kampı! AVM emanet dolaplarında gizli para trafiği

AVM EMANET DOLAPLARINDA GİZLİ TRAFİK İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takipler, örgütün finansal yardımları ulaştırmak için İzmir'deki AVM'yi bir üs olarak kullandığını belgeledi.

#3
Foto - Gezi maskeli FETÖ kampı! AVM emanet dolaplarında gizli para trafiği

Örgüt mensuplarının, fiziki teması sıfıra indirmek amacıyla kadın mescidi girişinde bulunan kilitli ve şifreli emanet dolaplarını kullandıkları saptandı.

#4
Foto - Gezi maskeli FETÖ kampı! AVM emanet dolaplarında gizli para trafiği

Şüphelilerin kendi aralarındaki görüşmelerde dolaplara para bırakıp almayı "kira almak" şeklinde şifreledikleri belirlendi. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, örgüt üyelerinin bu dolaplara beyaz ve siyah poşetler içerisinde yüksek miktarda nakit bıraktığı görüldü.

#5
Foto - Gezi maskeli FETÖ kampı! AVM emanet dolaplarında gizli para trafiği

Yapılan kontrollerde dolaplarda bir seferde 100 bin TL, başka bir seferde ise 120 bin TL nakit para tespit edildi. Ayrıca bu dolaplar üzerinden altın paketleri ve alışveriş kartlarının da transfer edildiği teknik araçlarla kanıtlandı.

#6
Foto - Gezi maskeli FETÖ kampı! AVM emanet dolaplarında gizli para trafiği

"GEZİ" GÖRÜNÜMLÜ EĞİTİM KAMPLARI Soruşturmanın en çarpıcı detaylarından biri, örgütün yurtdışı faaliyetleri oldu. FETÖ'nün 2023-2026 yılları arasında Bosna Hersek, Makedonya ve Arnavutluk gibi vizesiz Balkan ülkelerine "gezi" adı altında gizli eğitim kampları düzenlediği ortaya çıkarıldı.

#7
Foto - Gezi maskeli FETÖ kampı! AVM emanet dolaplarında gizli para trafiği

Toplam 17 şüphelinin katıldığı bu kamplara, örgüt üyelerinin havayolu şirketleri üzerinden aynı uçuşlarla grup halinde giderek örgütsel eğitim aldıkları kayıt altına alındı.

#8
Foto - Gezi maskeli FETÖ kampı! AVM emanet dolaplarında gizli para trafiği

11 İLDE EŞZAMANLI BASKIN İzmir merkezli Niğde, Manisa, Aydın, Balıkesir, Adana, Denizli, Kütahya, Bilecik, Düzce, Uşak ve Isparta illerinde başlatılan operasyonda dev bir darbe indirildi.

#9
Foto - Gezi maskeli FETÖ kampı! AVM emanet dolaplarında gizli para trafiği

Kadın yapılanmasından 61, erkek yapılanmasından ise 15 kişi olmak üzere toplam 76 dosya şüphelisi gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin daha yakalanmasıyla toplam gözaltı sayısı 77'ye yükseldi.

#10
Foto - Gezi maskeli FETÖ kampı! AVM emanet dolaplarında gizli para trafiği

Aranan iki firariden biri de İstanbul'da yurtdışına kaçmaya çalışırken engellendi. Örgütün, güncel yapılanmayı diri tutmak amacıyla özellikle geçmişte FETÖ soruşturmalarından adli işlem görmüş şahısların çocuklarına odaklandığı saptandı.

#11
Foto - Gezi maskeli FETÖ kampı! AVM emanet dolaplarında gizli para trafiği

Bu çocuklarla "hücre evleri"nde bire bir görüşmeler yapılarak örgüte yeni kazanımlar sağlanmaya çalışıldığı belirlendi.

#12
Foto - Gezi maskeli FETÖ kampı! AVM emanet dolaplarında gizli para trafiği

22 HÜCRE EVİ VE "KOD İSİM" MASKESİ Emniyet birimleri, İzmir genelinde örgütsel faaliyetlerin sürdürüldüğü 17'si kadın, 5'i erkek yapılanmasına ait 22 adet güncel "hücre evi" tespit etti. Hücre evlerinde kalan örgüt mensuplarının deşifre olmamak için uyguladığı yöntemler ise pes dedirtti.

#13
Foto - Gezi maskeli FETÖ kampı! AVM emanet dolaplarında gizli para trafiği

Örgüt üyelerinin hücre evlerine giriş ve çıkış yaparken baz istasyonu verisi vermemek adına cep telefonlarını saatlerce kapalı tuttukları teknik incelemelerle belgelendi.

#14
Foto - Gezi maskeli FETÖ kampı! AVM emanet dolaplarında gizli para trafiği

Sorumlu düzeydeki örgüt üyelerinin "Elif", "Leyla", "Başak" ve "Rüveyda" gibi kod isimler kullanarak gerçek kimliklerini gizledikleri anlaşıldı.

#15
Foto - Gezi maskeli FETÖ kampı! AVM emanet dolaplarında gizli para trafiği

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