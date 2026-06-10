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Beklenmedik sipariş verildi bile! 925 kilometrelik ölümcül güç JASSM-ER füzeleri geliyor
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Beklenmedik sipariş verildi bile! 925 kilometrelik ölümcül güç JASSM-ER füzeleri geliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Danimarka Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin F-35A filosunu stratejik bir vurucu güce dönüştürecek 200 adetlik AGM-158B JASSM-ER Havadan Atılan Seyir Füzesi paketinin satışına resmi onay verdi. Ukrayna Savaşı’ndan çıkarılan dersler doğrultusunda savunma konseptini tehdit kaynaklarını doğrudan imha etmek üzere revize eden Kopenhag yönetimi, bu 842 milyon dolarlık dev bütçeyle hava kuvvetlerine 925 kilometrenin üzerinde bir menzil derinliği kazandıracak. Yaklaşık 450 kilogramlık delici harp başlığına sahip olan bu füzeler sayesinde Danimarka, bölgedeki kritik düşman altyapılarını F-35 savaş uçaklarını riske atmadan, yüzlerce kilometre güvenli mesafeden cerrahi hassasiyetle vurma kabiliyetine kavuşacak ve Avrupa'nın ikinci en büyük JASSM kullanıcısı olacak.

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Foto - Beklenmedik sipariş verildi bile! 925 kilometrelik ölümcül güç JASSM-ER füzeleri geliyor

Söz konusu paket; füzelerin yanı sıra taşıma konteynerleri, test ekipmanları, görev planlama yazılımları, yedek parçalar, mühendislik desteği ve uzun dönem lojistik-idame unsurlarını da kapsıyor. 925 kilometrenin üzerinde menzile sahip AGM-158B JASSM-ER, Danimarka’nın bugüne kadar sahip olmadığı stratejik derinlikte hedefleri vurma kabiliyetini beraberinde getirecek.

#2
Foto - Beklenmedik sipariş verildi bile! 925 kilometrelik ölümcül güç JASSM-ER füzeleri geliyor

Böylece Danimarka Hava Kuvvetleri, komuta kontrol merkezleri, hava üsleri, radar tesisleri, hava savunma sistemleri ve kritik lojistik altyapılar gibi yüksek değerli hedefleri kendi hava sahasından veya güvenli bölgelerden angaje edebilecek. Karar, Kopenhag yönetiminin Eylül 2025’te açıkladığı uzun menzilli taarruz ve yeni nesil hava savunma mimarisi oluşturma planlarının devamı niteliğinde görülüyor. Ukrayna Savaşı’ndan çıkarılan dersler doğrultusunda şekillenen yeni yaklaşım, yalnızca gelen tehditleri önlemeyi değil, tehdit kaynaklarını da imha etmeyi hedefliyor.

#3
Foto - Beklenmedik sipariş verildi bile! 925 kilometrelik ölümcül güç JASSM-ER füzeleri geliyor

Bu kapsamda Danimarka’nın yaklaşık 8,94 milyar dolar değerindeki hava savunma yatırımları ile JASSM-ER tedariki, aynı savunma konseptinin iki tamamlayıcı unsuru olarak değerlendiriliyor. Danimarka’nın talep ettiği 200 adetlik JASSM-ER paketi, Avrupa ölçeğinde dikkat çekici bir büyüklüğe sahip.

#4
Foto - Beklenmedik sipariş verildi bile! 925 kilometrelik ölümcül güç JASSM-ER füzeleri geliyor

Halihazırda Finlandiya‘nın 220 adetlik onaylanmış JASSM/JASSM-ER envanteri bulunurken, Polonya’nın 110, Hollanda’nın 120 ve İtalya’nın ise 100 adetlik onaylı stoku mevcut. Bu tabloya göre Danimarka, söz konusu tedarik tamamlandığında Avrupa’nın en büyük ikinci JASSM kullanıcısı konumuna yükselecek. 43 adet F-35A işletmesi planlanan ülke için 200 adetlik mühimmat stoku, sembolik bir alımın ötesinde, yüksek yoğunluklu çatışma senaryolarına yönelik ciddi bir harp rezervi anlamına geliyor. Lockheed Martin üretimi AGM-158B JASSM-ER, yaklaşık 1.200 kilogram ağırlığında olup Williams F107-WR-105 turbofan motoruyla güçlendiriliyor.

#5
Foto - Beklenmedik sipariş verildi bile! 925 kilometrelik ölümcül güç JASSM-ER füzeleri geliyor

Füze; ataletsel seyrüsefer sistemi, GPS destekli güdüm ve görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlık kombinasyonu sayesinde yüksek hassasiyetle hedefe yönlenebiliyor. 450 kilogramlık delici harp başlığı ise güçlendirilmiş hedeflere karşı etkili taarruz imkânı sunuyor.

#6
Foto - Beklenmedik sipariş verildi bile! 925 kilometrelik ölümcül güç JASSM-ER füzeleri geliyor

Her ne kadar JASSM-ER, F-35’in dahili silah istasyonlarına sığmayarak harici istasyonlarda taşınmak zorunda olsa da yaklaşık 1.000 kilometreye ulaşan menzili sayesinde savaş uçağının yoğun hava savunma bölgelerine girmesine gerek bırakmıyor. Bu sayede bir Danimarka F-35’i, düşman hava savunma sistemlerinden yüzlerce kilometre uzakta kalarak hedef tespiti yapabilecek ve füzesini güvenli mesafeden ateşleyebilecek.

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