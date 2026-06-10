Beklenmedik sipariş verildi bile! 925 kilometrelik ölümcül güç JASSM-ER füzeleri geliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Danimarka Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin F-35A filosunu stratejik bir vurucu güce dönüştürecek 200 adetlik AGM-158B JASSM-ER Havadan Atılan Seyir Füzesi paketinin satışına resmi onay verdi. Ukrayna Savaşı’ndan çıkarılan dersler doğrultusunda savunma konseptini tehdit kaynaklarını doğrudan imha etmek üzere revize eden Kopenhag yönetimi, bu 842 milyon dolarlık dev bütçeyle hava kuvvetlerine 925 kilometrenin üzerinde bir menzil derinliği kazandıracak. Yaklaşık 450 kilogramlık delici harp başlığına sahip olan bu füzeler sayesinde Danimarka, bölgedeki kritik düşman altyapılarını F-35 savaş uçaklarını riske atmadan, yüzlerce kilometre güvenli mesafeden cerrahi hassasiyetle vurma kabiliyetine kavuşacak ve Avrupa'nın ikinci en büyük JASSM kullanıcısı olacak.