FIFA, futbolculara böyle eziyetler edilmesine nasıl izin verir? Hem bazı futbolculara ve hakeme vize vermiyorlar hem de Dünya Kupası düzenliyorlar! Bu ne yaman çelişki! Özbek futbolcuların stada girerken aranmaları daha büyük rezillik. İran, Irak ve Senegal takımları her maçtan önce stada girmeden aranırlarsa şaşırmayın! Sosyal medyada "Nazi Almanya'sında düzenlenen 1936 Berlin Olimpiyatları'nda ABD'li siyahi atlet Jesse Owens bile bu kadar zulüm görmemişti" yorumuna katılmamak elde değil! Senegalli futbolcuların iç çamaşırlarına kadar aranmaları, sırf Somalili diye hakemin ABD'ye alınmaması ırkçılık değil de, nedir? Yok, böyle bir rezillik!