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#1
Foto - FIFA peş peşe yaşanan skandallara sessiz: Dünya Kupası'ndan rezil görüntüler

Sabah gazetesinden Mevlüt Tezel "Dünya Kupası böyle rezillik görmedi" başlıklı yazısında ABD'deki skandalları gündeme getirdi. İşte o yazı... 2026 Dünya Kupası'nın düzenleneceği ülkeler birbirlerine komşu olsalar bile ABD, Meksika ve Kanada'da maçların oynanacağı şehirler birbirlerine çok uzak. 48 takım darmadağın bir fikstürde, maçlar arasında uzun yolculuklar yapmak zorunda kalacaklar.

#2
Foto - FIFA peş peşe yaşanan skandallara sessiz: Dünya Kupası'ndan rezil görüntüler

Hava sıcaklığının 40 derecelere yükselmesi de ayrı bir sorun. Bilet fiyatlarının astronomik olması da hayal kırıklığı yaratmıştı. Amerika kıtası ile futbol taraftarlarının yoğun olduğu kıtalar arasındaki büyük saat farkları da maçların izlenirliğini düşürecek.

#3
Foto - FIFA peş peşe yaşanan skandallara sessiz: Dünya Kupası'ndan rezil görüntüler

FIFA tüm bu dezavantajlara rağmen sırf daha çok para kazanmak ve ABD ile arayı iyi tutmak adına Dünya Kupası'nı bu üç ülkeye verdi. Bu dezavantajlar yetmezmiş gibi futbol kafilelerine ve hakemlere de ırkçı yaklaşımlar sergilenmeye başlandı.

#4
Foto - FIFA peş peşe yaşanan skandallara sessiz: Dünya Kupası'ndan rezil görüntüler

İran kafilesindeki 13 kişinin vize alamaması Orta Doğu'da yaşanan siyasi krize bağlanmıştı. Ancak daha sonra İran'ın kamp yeri Arizona'dan Meksika'nın Tijuana kentine taşındı. İranlı futbolcular gruptaki üç maç için de ABD'ye seyahat etmek zorunda kalacak.

#5
Foto - FIFA peş peşe yaşanan skandallara sessiz: Dünya Kupası'ndan rezil görüntüler

1986'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılan Irak'ın en önemli oyuncularından biri olarak gösterilen Aymen Hüseyin, Şikago Havalimanı'nda yaklaşık yedi saat boyunca sorgulandı. Hüseyin'in cep telefonu incelemeye alındı. Irak Milli Takımı ile birlikte seyahat eden resmi fotoğrafçının da ABD'ye girişine izin verilmedi.

#6
Foto - FIFA peş peşe yaşanan skandallara sessiz: Dünya Kupası'ndan rezil görüntüler

Senegal Milli Takımı futbolcuları, ABD'ye iniş yaptıktan sonra daha terminale geçmeden tek tek üstleri arandı.

#7
Foto - FIFA peş peşe yaşanan skandallara sessiz: Dünya Kupası'ndan rezil görüntüler

Özbekistan Milli Takımı'nın ise New York'ta Hollanda ile oynayacakları hazırlık karşılaşma öncesi stada girmeden önce polis köpekleri eşliğinde tek tek üstleri arandı.

#8
Foto - FIFA peş peşe yaşanan skandallara sessiz: Dünya Kupası'ndan rezil görüntüler

ABD, İsviçreli Embolo'ya vize vermedi. İncelemeye alındı, günler sonra takıma katılabildi. Güney Afrika Milli Takımı kafilenin yarısına vize verilmediği için planlanandan çok sonra ABD'ye gidebildi. Turnuva öncesi yaşanan bu skandallar sadece milli takımlar ve futbolcularla sınırlı kalmadı.

#9
Foto - FIFA peş peşe yaşanan skandallara sessiz: Dünya Kupası'ndan rezil görüntüler

FİFA'nın görevlendirdiği Afrika'nın en iyi hakemi Somalili Omar Artan, Miami Havalimanı'nda yapılan incelemelerin ardından ülkeye alınmadı. İstanbul'dan Miami'ye uçan Artan, İstanbul'a geri gönderildi. Bunlar daha ülkeye girişte yaşanan skandallar. Bir de milli takım kamplarında yaşananlar organizasyon sorunları var. Örneğin Türkiye A Milli Futbol takımı, Arizona'da 40 derece sıcaklıkta antrenman yapıyor. Tüm bu rezillikler yaşanırken FIFA'nın sessiz kalması ise daha vahim bir durum.

#10
Foto - FIFA peş peşe yaşanan skandallara sessiz: Dünya Kupası'ndan rezil görüntüler

FIFA, futbolculara böyle eziyetler edilmesine nasıl izin verir? Hem bazı futbolculara ve hakeme vize vermiyorlar hem de Dünya Kupası düzenliyorlar! Bu ne yaman çelişki! Özbek futbolcuların stada girerken aranmaları daha büyük rezillik. İran, Irak ve Senegal takımları her maçtan önce stada girmeden aranırlarsa şaşırmayın! Sosyal medyada "Nazi Almanya'sında düzenlenen 1936 Berlin Olimpiyatları'nda ABD'li siyahi atlet Jesse Owens bile bu kadar zulüm görmemişti" yorumuna katılmamak elde değil! Senegalli futbolcuların iç çamaşırlarına kadar aranmaları, sırf Somalili diye hakemin ABD'ye alınmaması ırkçılık değil de, nedir? Yok, böyle bir rezillik!

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