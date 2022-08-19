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Türkiye
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Sarıyer'de feci kaza! Bir kişi öldü

2022-08-19 07:11:55
Sarıyer'de feci kaza! Bir kişi öldü

TEM Otoyolu Edirne istikameti Cendere yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

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Foto - Sarıyer'de feci kaza! Bir kişi öldü

Edirne istikametine seyir halindeki Adem Aktan yönetimindeki 35 DGC 35 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak savruldu.

#2
Foto - Sarıyer'de feci kaza! Bir kişi öldü

Sürücü Adem Aktan savrulmanın etkisiyle otomobilde sıkıştı.

#3
Foto - Sarıyer'de feci kaza! Bir kişi öldü

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Sarıyer'de feci kaza! Bir kişi öldü

Emniyet görevlileri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobilde sıkışan Aktan'ı çıkarmak için çalışma başlattı.

#5
Foto - Sarıyer'de feci kaza! Bir kişi öldü

Sağlık ekipleri, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Adem Aktan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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