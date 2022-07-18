2022-07-18 00:50:49 Sarımsaklı limonun 7 muhteşem etkisi
Sarımsak ve limon birlikte tüketilince tam bir şifa kaynağı oluyor.
Sarımsak ve limon birlikte tüketilince tam bir şifa kaynağı oluyor.
Genelde ayrı ayrı tükettiğimiz limon ve sarımsağın yemeklere kattığı lezzeti bilmeyen yoktur...
Bu iki besinin birleşince vücudunuzda gelişen mucizevi faydalarını biliyor musunuz?
C vitamini deposu limon ile doğal antibiyotik sarımsak ikilisi birleşince ortaya tam bir şifa deposu çıkıyor.
Halk arasında sıklıkla ama farklı şeyler için tüketilen bu ikili, birlikte adeta harikalar yaratıyor.
Tükettiğiniz zaman vücudunuzda yarattığı pozitif etkileri hissettiğinizde bağımlısı olacağınız bir tarifi araştırdık.
Peki, limon sarımsak kürü nasıl yapılır? İşte tarifi... Damar tıkanıklarını açar, tüm damarlardaki iltihapların giderilmesini sağlar. Zararlı istenmeyen yağların yakılmasını sağlar. Özelikle kan damarlarını esnek hale getirerek tıkanıkları açar. Kötü kolesterolü (LDL) düşürür.
Kireçlenmeyi önler. Pankreasın yenilenmesine yardımcı olur. Şeker dengesini sağlar. Helycobeacter pylori adlı mikrobu yok ederek bununla birlikte midede ülserin tamamen iyileşmesini sağlar. Stresten dolayı oluşan alerjik reaksiyonlara iyi gelir. Felç ve inmeyi azaltıcı etkisi vardır. Ödem söktürücü özelliği bulunur.
Malzemeler 2 lire saf limon suyu. 40 diş sarımsak. 2 litrelik cam kavanoz Limon Sarımsak.
Limon sarımsak kürü nasıl yapılır? Limon suyu sarımsak karışımını hazırlarken öncelikle karanlık bir ortam tercih etmeniz gerekmektedir.
Çünkü limon ışıkla temas ettiğinde faydası azalır. Sarımsakları yıkamadan soyun. Havanda yardımıyla sarımsakları ezin.
Kavanozunuzun içerisine dövülmüş olan sarımsakları ilave edin. Ardından kavanozun içerisine yeterli miktarda limonu çekirdekleri ile birlikte sıkarak ilave edin.
Tüm malzemeleri ekledikten sonra kavanozun kapağını sıkıca kapatın.
Kavanozu siyah bir poşete koyarak muhafaza etmelisiniz. Çünkü ışık geçirmeyen bir ortam oluşturmalısınız.
Limon ve sarımsak karışımını 25 gün boyunca her gün çalkalamanız gerekir.
25 günün sonunda kürünüzü uygulayabilirsiniz.
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