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Sarımsak yağı hangi hastalıklara iyi gelir? Kullananlar inanılmaz müthiş buldular: Şifa her yerden fışkırıyor

2023-06-06 14:09:19
Sarımsak yağı hangi hastalıklara iyi gelir? Kullananlar inanılmaz müthiş buldular: Şifa her yerden fışkırıyor

Sarımsak antibakteriyel, antioksidan ve antiseptik özellikleri sayesinde tüm vücut sağlığına iyi gelmekte, düzenli olarak tüketimi önerilmektedir. Yemeklerde, çorbalarda, salatalarda sıklıkla kullanılan sarımsak, özellikle de çiğ olarak tüketilmesi durumunda pek çok fayda sağlamaktadır. Sayısız faydası bulunan sarımsaktan daha fazla alanda yarar sağlayabilmek için sarımsak yağı da üretilmektedir. Tıpkı sarımsak gibi sarımsak yağı da pek çok konuda fayda sağlamaktadır.

#1
Foto - Sarımsak yağı hangi hastalıklara iyi gelir? Kullananlar inanılmaz müthiş buldular: Şifa her yerden fışkırıyor

Sarımsak yağının üretimi; taze sıkılmış sarımsağın buharla damıtılmasıyla veya doğranmış sarımsakların bitkisel yağda ıslatılmasıyla üretilmektedir. Buhar distilasyonu ile üretilen sarımsak yağı, diğerine göre daha konsantre ve saf bir üründür. Bu sebeple de daha pahalıdır ve her yerde bulunmaz. Ancak doğranmış sarımsakları yağda bekleterek elde edilen yağ ise daha yumuşak ve daha az konsantredir. Bunların yanında sarımsak yağının kapsüller şeklinde üretilmiş hali de bulunmaktadır.

#2
Foto - Sarımsak yağı hangi hastalıklara iyi gelir? Kullananlar inanılmaz müthiş buldular: Şifa her yerden fışkırıyor

Sarımsak uçucu yağının; analjezik, antibakteriyel, antikoagülan, antifungal, antiviral, dekonjestan, dezenfektan, diüretik, balgam söktürücü, hipotansör (tansiyon düşürücü), insektisit (böcek öldürücü), laksatif, uyarıcı, tonik, vazodilatör (damar açıcı) özellikleri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. İşte bu bakımdan sarımsak yağının da tıpkı sarımsak gibi her derde deva olduğunu söylemek mümkündür. Sarımsak öz yağından bahsedildiğinde ilk olarak akla kolesterolü ve kan basıncını düşürücü etkileri gelir. Bunun yanında kalp ve solunum yolu enfeksiyonlarından koruması, tıkanıklık ve enfeksiyonları gidermesi gibi faydaları da sıralanabilir.

#3
Foto - Sarımsak yağı hangi hastalıklara iyi gelir? Kullananlar inanılmaz müthiş buldular: Şifa her yerden fışkırıyor

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir Vücudun hastalıklarla mücadele edebilmesi ve hastalıklara hiç yakalanmaması konusunda en büyük yardımcımız bağışıklık sistemimizdir. Bağışıklık sistemi ne kadar güçlüyse, vücut da o kadar az hastalanır. İşte bu sebeple de bağışıklık sistemini güçlendirecek, fonksiyonlarını destekleyecek besinleri beslenme programına eklemek çok büyük önem arz ediyor. Bu bağlamda sarımsak yağı içerdiği; B1, B2, B3, B5, B9, magnezyum, kalsiyum, çinko, potasyum, C vitamini, karbonhidratlar, fosfor, demir ve protein gibi besin maddeleri ile bağışıklık sisteminin tüm fonksiyonlarını arttırmaktadır.

#4
Foto - Sarımsak yağı hangi hastalıklara iyi gelir? Kullananlar inanılmaz müthiş buldular: Şifa her yerden fışkırıyor

Hal böyle olunca da yaşlanma, hücre yıkımı gibi serbest radikallerin neden olduğu sorunları da sarımsak yağı ile önlemek mümkün olur. Düzenli olarak sarımsak yağı tüketimi sayesinde mikroplar tarafından vücuda yayılmış bulaşıcı hastalıklara karşı mücadele etmek daha kolay olur. Bunun için bir bardak suyun içine birkaç damla sarımsak yağı ekleyip bunu koklamak; hastalıklara karşı savaşmaya yardımcı olan bağışıklık sistemini güçlendirir ve beyaz kan hücrelerini onarır.

#5
Foto - Sarımsak yağı hangi hastalıklara iyi gelir? Kullananlar inanılmaz müthiş buldular: Şifa her yerden fışkırıyor

Kanseri Önler Kanser hücrelerinin oluşmasının en temel sebeplerinden birisi vücuttaki serbest radikallerin zararlı faaliyetleri ve vücudun toksinlerle dolmasıdır. İşte bu bağlamda serbest radikallerin bir numaralı düşmanı olan antioksidanlarla dolu sarımsak yağı kanser oluşumunu önler ve var olan kanserli hücrelerin de onarılmasına yardımcı olur. Bununla birlikte sarımsak yağı; pankreas kanseri, prostat kanseri, göğüs kanseri, özofagus kanseri, kolon kanseri ve mide kanseri üretimini önleyen alik kükürt adında kimyasal bir bileşiğe sahiptir. Bu bileşik sayesinde sarımsak yağı burada adı geçen kanser türlerinin oluşumunu önleyici ve hücreleri onarıcı rol oynar.

#6
Foto - Sarımsak yağı hangi hastalıklara iyi gelir? Kullananlar inanılmaz müthiş buldular: Şifa her yerden fışkırıyor

Kalp Sağlığını Korur! Sarımsak ve sarımsak yağı üzerine yapılan bilimsel araştırmalar, sarımsak yağının kalbin işleyişini iyileştirmek için çeşitli mekanizmalar yoluyla çalıştığını göstermektedir. Sarımsağın içinde bulunan biyoaktif bileşikler, kan dolaşımındaki trigliseridleri ve kolesterol seviyelerini düşürmeye, denegelemeye yardımcı oluyor. Bununla birlikte koroner arterleri de, inflamatuar moleküllerin ve serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyor. Bu konuda yapılan çalışmalar, sarımsak yağı emiliminin kalp hastalıklarına yakalanan kişilerde kalp fonksiyonunu ve kalbin kapasitesini arttırmada yardımcı olduğunu gösteriyor.

#7
Foto - Sarımsak yağı hangi hastalıklara iyi gelir? Kullananlar inanılmaz müthiş buldular: Şifa her yerden fışkırıyor

Beyin Fonksiyonlarını Destekler! Sarımsak yağının içeriğinde antiinflamatuar ve antioksidan özellikler bulunmaktadır. İşte bu sebeple de sarımsak yağı, beyin sağlığı için gerekli ve ideal bir besin haline geliyor. Bu mucizevi yağ, beyin hücrelerinin zaman içinde ya da çeşitli komplikasyonlar dolayısıyla yaşadığı dejenerasyonu önlemeye yardımcı olur. Bu sayede ilerleyen yaşla birlikte kognitif (bilişsel) bozukluklar oluşma riski azalır. Sarımsak yağı tansiyon değerlerinin fazla yükselmesini de önleyerek ve vücuttaki kan dolaşımını iyileştirerek, beynin normal işlevini sağlıklı bir şekilde sürdürmesine yardımcı olur. Cilt Enfeksiyonlarıyla Mücadele Eder! Sarımsak yağı; antioksidan, antifungal ve antiinflamatuar özellikleri ile bilinmektedir. Bu sebeple de sedef hastalığı, atlet ayağı (ayak mantarı), bağırsak solucanı, siğiller, nasır gibi birçok cilt sorununun oluşumunu önlerken, var olanlarla da savaşmaktadır. Sarımsak yağının bu etkilerini alabilmek için birkaç damla sarımsak yağı hafifçe ısıtılır, içine bir top pamuk batırılır ve cilt sorunundan etkilenen bölgelere sürülür. Cildin sorunlu alanlarına sarımsak yağını bu şekilde günde 2 – 3 kez sürerek enfeksiyonları gidermek mümkün olur.

#8
Foto - Sarımsak yağı hangi hastalıklara iyi gelir? Kullananlar inanılmaz müthiş buldular: Şifa her yerden fışkırıyor

Ağız Ve Diş Sağlığına İyi Gelir! Sarımsak yağı; sahip olduğu antibakteriyel ve analjezik özellikleri ile ağız içinin enfeksiyonlardan ve zararlı mikroorganizmalardan arınmasına yardımcı olur. Diş çürüklerinin en önemli sebebi olan bu zararlı oluşumlar sarımsak yağı ile giderilebilir. Bakteriyel ve mikrobik sorunlardan kaynaklanan diş çürükleri ve diş ağrılarını azaltmada da sarımsak yağından faydalanmak mümkündür. Diş ağrısı hissedildiği anda hızlı bir rahatlama için ağrının olduğu dişe ve çevresindeki dişetine doğrudan sarımsak yağı uygulanması ya da ezilmiş bir parça sarımsağın o bölgeye konması önerilir. Sarımsak yağı ya da sarımsak dişetlerini hafif de olsa yakabilir. Ancak faydalı olacağı kesindir. Kulak Enfeksiyonlarını Giderir! Bazı kişilerde mevsimsel değişiklik dönemlerinde sıkça görülen kulak iltihapları çok ağrılı ve rahatsız edici bir sorundur. Bu kulak enfeksiyonlarına genellikle ağrı, sinirlilik ve sızı yaratan virüsler sebep olmaktadır. Kulak enfeksiyonlarını doğal bir ürünle azaltmak ya da tamamen geçirmek için ev yapımı sarımsak yağını ısıtarak kullanmak önerilir. Sarımsak yağının kulak enfeksiyonu için kullanılması çok bilinen sık uygulanan bir yöntemdir. Sarımsak yağı; antiseptik, antiviral ve antibakteriyel özellikleriyle enfeksiyonu yok ederek ağrıyı, sızıyı doğal yolla bitirecektir.

#9
Foto - Sarımsak yağı hangi hastalıklara iyi gelir? Kullananlar inanılmaz müthiş buldular: Şifa her yerden fışkırıyor

Akne Ve Sivilceleri Yok Eder! Ciltte sivilce oluşmasının en önemli sebeplerinden birisi cilt hücrelerinin serbest radikaller tarafından hasara uğratılması, oksit birikmesidir. Bu bağlamda ciltte sivilce oluşumunu önlemek için antioksidanlar bakımından zengin olan sarımsağın öğünlerde yer alması önem taşır. Var olan sivilceleri gidermek ve sivilceden kaynaklı lekeleri yok etmek için sivilce yağından yardım almak önerilir. Sarımsak yağı sahip olduğu antioksidanlar sayesinde ciltte oluşan bakterileri öldürür ve sivilceye sebep olan etkenleri ortadan kaldırır. Bu sebeple de sivilceye meyilli bir cildi olan kişiler hem beslenme sepetinden sarımsağı eksik etmemeli hem de evde sarımsak yağı bulundurmalıdır. Var olan sivilceleri yok etmek için sarımsak yağı içeren bir maske ya da sivilceli alana bir pamuk yardımıyla sarımsak yağı uygulamak işe yarayacaktır. Yüzdeki sivilceleri ve akne izlerini iyileştirmek için sarımsak yağını bir miktar kil ile karıştırıp cilde sürmek ve 25 dakika bekledikten sonra ılık su ile yıkamak faydalı olur. Bu uygulama 2 günde bir düzenli olarak yapılmalıdır. Saçtaki Kepekle Mücadele Eder! Herkes olmasa da çoğu insan, hayatının bazı evrelerinde kepek sorunu yaşar. İşte bu kepekli kafa derisi için en doğal ve etkili çözümlerden birisi kesinlikle sarımsak yağıdır. Sarımsak yağı ya da sarımsak yağından elde edilen kapsülleri kafa derinize ve saça uygulayıp yarım saat kadar beklemek ve ardından saçı her zamanki gibi yıkamak önerilir. Sarımsak yağı, kepekleri yok eder ve aynı zamanda kaşıntılı kafa derisini rahatlatır. Kafa derisini nemlendiren sarımsak yağı yeniden kepek oluşumunu önleyerek kepek sorununu bitirir. Bunun için haftada 2 kez bu uygulamayı yapmak yeterlidir.

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Foto - Sarımsak yağı hangi hastalıklara iyi gelir? Kullananlar inanılmaz müthiş buldular: Şifa her yerden fışkırıyor

Saç Sağlığını Korur! Sarımsak yağı, genel saç sağlığı için müthiş etken maddeler barındırmaktadır. Saç derisini besleyerek saç büyümesini arttırır ve saçların dokusunu iyileştirir. Kafa derisinde meydana gelen pek çok hastalığı önlemek ve yok etmek için sarımsak yağı kullanılabilir. Zira sarımsak yağı; sülfür, C vitamini, E vitamini, B1 vitamini ve B6 vitamini bakımından zengin bir üründür. Bu maddeler bir araya geldiğinde ise sağlıklı, güçlü, parlak saçlar ve sağlıklı bir kafa derisi ortaya çıkar. Sarımsak yağının çok keskin bir kokusunun olması çoğu kişi için itici olsa da saç sağlığı için mükemmel bir üründür ve saçlarda harikalar yaratır. Bunun için öncelikle kafa derisine ve ardından da saç tellerine sarımsak yağı uygulanır ve parmak uçlarıyla bolca masaj yapılır. Sonrasında bir toka ile toplanan saçlar bir bone ya da bez ile sarılır. Bu şekilde 2 – 3 saat ya da mümkünse gece boyunca beklerse çok faydalı olur. Sabah bir kez şampuanlayarak ılık su ile yıkamak yeterli olacaktır. Bu sarımsak yağı uygulaması sayesinde saç büyümesi artacak, saç kökleri kuvvetlenecek ve kafa derisinde kan dolaşımı hızlanacaktır. Bu da saçların artık dökülmemesi, yeni saçlar çıkması ve tüm saçların canlı, parlak ve gür olması demektir. Evde Sarımsak Yağı Hazırlama Tarifi! Sarımsak yağının 0doğal ve organik olması, güvenle kullanılabilmesi için evde hazırlamak çok doğru bir yaklaşım olacaktır. Bunun için zeytinyağı, ayçiçeği yağı, susam yağı veya hardal yağı kullanılabilir. Öncelikle istenen miktarda sarımsak dişleri soyulur ve 3 – 4 parça şeklinde doğranır. Ardından bu yağlardan her hangi birisi biraz ısıtılır. Sonrasında sıcak yağ cam bir kavanoza boşaltılır ve içine doğranmış sarımsaklar eklenir. Kavanozun kapağı kapatılarak sarımsağın içindeki bileşiklerin aniden yağın içine girmesi için 1 gün boyunca bekletilir. Ertesi gün sarımsak yağı kullanıma hazırdır. Çok ince bir süzgeçle süzülür ve istenen şekilde kullanılabilir. Ancak uyarmakta fayda var ki sarımsak yağı çok güçlü bir üründür. Bu sebeple de sarımsak yağının bir kısmını kullanılmadan önce sadeyağ ile inceltmek daha doğru olacaktır. Evde hazırlanan sarımsak yağı kapsül olarak satılanlardan ya da şişelenip hazır olarak satılanlardan daha güvenlidir.

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Foto - Sarımsak yağı hangi hastalıklara iyi gelir? Kullananlar inanılmaz müthiş buldular: Şifa her yerden fışkırıyor

Sarımsak Yağı Kullanacak Olanlara Öneriler! Sarımsak yağının yukarıda sayılan faydalarına ek olarak daha pek çok faydası bulunmaktadır. Ancak sarımsak yağından bu faydaları alabilmek için önerilen dozu aşmamak gerekir. Her hangi bir hastalığı olanlar ve cildi hassas olan kişiler sarımsak yağı kullanmadan önce doktora danışmalılar. Sarımsak yağını ciltte büyük bir alan uygulamadan önce alerji testi yapmak adına küçük bir alana bir damla damlatıp beklemek, etkisini görmek önerilir. Sarımsak yağı 0doğal ve organik bir ürün olduğundan tamamen güvenle kullanılabilir. Fakat daha önceden ürtiker, nefes darlığı gibi alerjik reaksiyonlar yaşayan kişiler mutlaka doktora danışmalıdır. Beslenme programına sarımsak yağı eklemeden önce özellikle de enflamatuar bağırsak sendromu, kanama veya pıhtılaşma sorunlar olup olmadığından emin olun. Bu tür rahatsızlıkların varlığı durumunda sarımsak yağı önerilmez. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde sarımsak yağının etkilerine dair yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu bakımdan bu dönemlerde sarımsak yağı kullanmamakta fayda var.

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