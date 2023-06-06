Sarımsak yağı hangi hastalıklara iyi gelir? Kullananlar inanılmaz müthiş buldular: Şifa her yerden fışkırıyor

Saç Sağlığını Korur! Sarımsak yağı, genel saç sağlığı için müthiş etken maddeler barındırmaktadır. Saç derisini besleyerek saç büyümesini arttırır ve saçların dokusunu iyileştirir. Kafa derisinde meydana gelen pek çok hastalığı önlemek ve yok etmek için sarımsak yağı kullanılabilir. Zira sarımsak yağı; sülfür, C vitamini, E vitamini, B1 vitamini ve B6 vitamini bakımından zengin bir üründür. Bu maddeler bir araya geldiğinde ise sağlıklı, güçlü, parlak saçlar ve sağlıklı bir kafa derisi ortaya çıkar. Sarımsak yağının çok keskin bir kokusunun olması çoğu kişi için itici olsa da saç sağlığı için mükemmel bir üründür ve saçlarda harikalar yaratır. Bunun için öncelikle kafa derisine ve ardından da saç tellerine sarımsak yağı uygulanır ve parmak uçlarıyla bolca masaj yapılır. Sonrasında bir toka ile toplanan saçlar bir bone ya da bez ile sarılır. Bu şekilde 2 – 3 saat ya da mümkünse gece boyunca beklerse çok faydalı olur. Sabah bir kez şampuanlayarak ılık su ile yıkamak yeterli olacaktır. Bu sarımsak yağı uygulaması sayesinde saç büyümesi artacak, saç kökleri kuvvetlenecek ve kafa derisinde kan dolaşımı hızlanacaktır. Bu da saçların artık dökülmemesi, yeni saçlar çıkması ve tüm saçların canlı, parlak ve gür olması demektir. Evde Sarımsak Yağı Hazırlama Tarifi! Sarımsak yağının 0doğal ve organik olması, güvenle kullanılabilmesi için evde hazırlamak çok doğru bir yaklaşım olacaktır. Bunun için zeytinyağı, ayçiçeği yağı, susam yağı veya hardal yağı kullanılabilir. Öncelikle istenen miktarda sarımsak dişleri soyulur ve 3 – 4 parça şeklinde doğranır. Ardından bu yağlardan her hangi birisi biraz ısıtılır. Sonrasında sıcak yağ cam bir kavanoza boşaltılır ve içine doğranmış sarımsaklar eklenir. Kavanozun kapağı kapatılarak sarımsağın içindeki bileşiklerin aniden yağın içine girmesi için 1 gün boyunca bekletilir. Ertesi gün sarımsak yağı kullanıma hazırdır. Çok ince bir süzgeçle süzülür ve istenen şekilde kullanılabilir. Ancak uyarmakta fayda var ki sarımsak yağı çok güçlü bir üründür. Bu sebeple de sarımsak yağının bir kısmını kullanılmadan önce sadeyağ ile inceltmek daha doğru olacaktır. Evde hazırlanan sarımsak yağı kapsül olarak satılanlardan ya da şişelenip hazır olarak satılanlardan daha güvenlidir.