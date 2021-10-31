Sarımsağın olağanüstü 5 kanıtlanmış faydası

Aynı zamanda allisin, gazlı ortamda yayılan uçucu bir bileşiktir. Bu nedenle, etkilenen bölgeye sarımsak uygulanmasına gerek yoktur. Mide dahil olmak üzere nefesle solunum yollarına ve akciğerlere girer. Sarımsak allisin'in kendisini içermez, ancak çiğneme, dilimleme veya öğütme gibi mekanik etki altında allisin'e dönüşen öncülünü içerir. Çok kararsız bir maddedir ve hızla buharlaşır veya parçalanır. 23 derecelik bir sıcaklıkta, 16 saat içinde ve 80°C'nin üzerinde pişirirken neredeyse anında kaybolur. Bu nedenle, antibakteriyel bir etki elde etmek için sarımsak taze yenilmelidir. Sarımsakta allisin olup olmadığını anlamanın en kesin yolu onu koklamaktır. Aroma zayıfsa, faydalar çok daha az olacaktır.