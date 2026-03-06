Sarı Şeytan Trump savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak

Rapora göre FBI, kimliği gizli tutulan bir kadınla Temmuz–Ekim 2019 arasında dört ayrı görüşme gerçekleştirdi. Kadın tüm görüşmelerde Jeffrey Epstein tarafından istismar edildiğini öne sürdü. Kadın ikinci görüşmesinde, Epstein'ın kendisini 13 ila 15 yaşları arasında olduğu bir dönemde New York ya da New Jersey'e götürdüğünü ve burada Donald Trump ile tanıştırdığını iddia etti.