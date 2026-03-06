  • İSTANBUL
Gündem
13
Yeniakit Publisher
Sarı Şeytan Trump savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Giriş Tarihi:

Sarı Şeytan Trump savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak

ABD'nin İran'ı hedefe koyması ve gerçek gündemi örtbas etmek istemesi Trump'ın başını fena halde ağrıtacak.

#1
Foto - Sarı Şeytan Trump savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı yeni FBI görüşme özetlerinde kimliği gizli bir kadın, Jeffrey Epstein aracılığıyla genç yaşta Donald Trump ile tanıştırıldığını ve istismara uğradığını iddia etti.

#2
Foto - Sarı Şeytan Trump savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak

Daha önce yapılan açıklamalarda da Başkan Trump'ın adının Epstein dosyalarında binlerce kez geçtiği ifade edilmişti.

#3
Foto - Sarı Şeytan Trump savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak

ABD Adalet Bakanlığı, milyarder Jeffrey Epstein soruşturmasıyla bağlantılı olarak 2019 yılında hazırlanan ve daha önce kamuoyuna açıklanmayan üç FBI görüşme özetini yayımladı.

#4
Foto - Sarı Şeytan Trump savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak

"FBI 302" olarak adlandırılan bu raporların, ocak ayında açıklanan milyonlarca sayfalık Epstein belgeleri arasında yer almadığı bildirildi.

#5
Foto - Sarı Şeytan Trump savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak

Bakanlık yetkilileri, söz konusu belgelerin başlangıçta diğer dokümanların tekrarları olduğu düşüncesiyle "mükerrer" olarak işaretlendiğini ve bu nedenle yayımlanmadığını açıkladı. Yapılan incelemede ise 15 belgenin yanlışlıkla mükerrer olarak kodlandığı tespit edildi.

#6
Foto - Sarı Şeytan Trump savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak

Rapora göre FBI, kimliği gizli tutulan bir kadınla Temmuz–Ekim 2019 arasında dört ayrı görüşme gerçekleştirdi. Kadın tüm görüşmelerde Jeffrey Epstein tarafından istismar edildiğini öne sürdü. Kadın ikinci görüşmesinde, Epstein'ın kendisini 13 ila 15 yaşları arasında olduğu bir dönemde New York ya da New Jersey'e götürdüğünü ve burada Donald Trump ile tanıştırdığını iddia etti.

#7
Foto - Sarı Şeytan Trump savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak

Tanık, söz konusu seyahat sırasında Trump tarafından da istismara uğradığını öne sürdü. Ancak Ekim 2019'da yapılan dördüncü görüşmede, FBI ajanlarının sorularına rağmen Trump ile yaşandığını iddia ettiği olay hakkında ek ayrıntı vermeyi reddettiği kaydedildi.

#8
Foto - Sarı Şeytan Trump savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak

Belgelerde yer alan iddiaların doğrulanamadığı belirtiliyor. Kadının anlattığı olayların 1980'lerin başı ile ortası arasında gerçekleştiği öne sürülürken, bu dönemde Epstein ile Trump'ın temas halinde olduğuna dair net bir kayıt bulunmadığı ifade edildi.

#9
Foto - Sarı Şeytan Trump savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak

Donald Trump ise daha önce yaptığı açıklamalarda Epstein ile ilişkisi veya onun suç faaliyetleri hakkında herhangi bir bilgisi olduğu yönündeki suçlamaları reddetmişti.

#10
Foto - Sarı Şeytan Trump savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak

Kadın ilk FBI görüşmesinde Epstein tarafından bebek bakıcılığı işi teklif edilerek işe alındığını sandığını, ancak gittiği yerde çocuk bulunmadığını ve burada istismara uğradığını iddia etti. Görüşme özetine göre kadın, benzer olayların birkaç kez daha yaşandığını ileri sürdü. Tanık ayrıca bazı olayların Güney Carolina'da gerçekleştiğini öne sürdü. Ancak Epstein'ın bu eyaleti sık ziyaret ettiğine dair bilinen bir kayıt bulunmadığı ifade edildi.

#11
Foto - Sarı Şeytan Trump savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak

Yeni belgelerin yayımlanmasından önce ABD Kongresi'ndeki bazı Demokrat üyeler, Adalet Bakanlığı'nı söz konusu raporları gizlemekle suçlamıştı. Kaliforniya Demokrat Temsilcisi Robert Garcia, "Bu kabul edilemez ve yasa dışıdır. Başsavcı Pam Bondi ve Başkan bu dosyaların nerede olduğunu açıklamalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

#12
Foto - Sarı Şeytan Trump savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak

Adalet Bakanlığı ise ocak ayında yaptığı açıklamada yayımlanan Epstein belgeleri arasında Trump hakkında doğrulanmamış ve sansasyonel iddiaların yer aldığını belirtmişti. Açıklamada, "Belgelerin bazıları Başkan Trump hakkında FBI'a 2020 seçimlerinden hemen önce sunulan yanlış ve sansasyonel iddialar içeriyor. Bu iddialar temelsiz ve yanlıştır. Eğer en küçük bir güvenilirlik payı olsaydı, Trump'a karşı zaten kullanılmış olurdu" denildi.


