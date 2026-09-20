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Sarı saçlarda bekletin iyi geliyor: İşte çok konuşulan 4 yağ! Hem rengi koruyor hem gürleştiriyor... Vatandaşlar alıyor Sıcak gelişme: Türk İHA'sı Çin İHA'sını düşürdü 35 yıldır orada yaşıyorum diyen dünya sinemasının efsanesi Brigitte Bardot’nun eşi eşyaların satılmasına tepki verdi Yavuz Ağıralioğlu 2023 seçimlerinde oyunu Erdoğan'a mı Kılıçdaroğlu'na mı attı? İşte cevabı Tuz tüketimini kısıtlamak istiyorsanız: Güvenlik önlemi alın uyarısı! Çok tehlikeli! Tehlikeye karşı dikkat çekildi Pakistan’da protesto öncesi kritik hamle! İmran Khan’ın kız kardeşine 30 günlük gözaltı 100 Yahudi uzmandan teröristbaşına tarihi ikaz: Böyle devam edersek yok oluruz! Mesrur Barzani’den net mesaj: Devlet dışındaki tüm silahlar toplansın
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Sarı saçlarda bekletin iyi geliyor: İşte çok konuşulan 4 yağ! Hem rengi koruyor hem gürleştiriyor... Vatandaşlar alıyor

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Sarı saçlarda bekletin iyi geliyor: İşte çok konuşulan 4 yağ! Hem rengi koruyor hem gürleştiriyor... Vatandaşlar alıyor

Sarı saçlar güzel göründüğü gibi bakımı da zor. Açıcı işlemler ve boya yüzünden kuruyan, kırılan sarı saçlara eski canlılığını kazandırmak için vatandaşlar alıyor. İşte Sarı saç tonunun berraklığı için hazırlanan saça nem ve parlaklık yükleyen en etkili yağlar, o uygulama sırları…

#1
Foto - Sarı saçlarda bekletin iyi geliyor: İşte çok konuşulan 4 yağ! Hem rengi koruyor hem gürleştiriyor... Vatandaşlar alıyor

Sarı saçlar; gerek doğal pigmentinin hassasiyeti gerekse genellikle açıcı işlemlerine maruz kalması nedeniyle en çok kuruyan, kırılan ve matlaşan saç tiplerinin başında gelir. Sarı saçlara bakım yaparken temel hedef, saça nem kazandırmanın yanı sıra turunculaşmayı önlemek ve saç tonunun berraklığını korumaktır. İşte sarı saçlar için en faydalı doğal yağlar ve öne çıkan özellikleri...

#2
Foto - Sarı saçlarda bekletin iyi geliyor: İşte çok konuşulan 4 yağ! Hem rengi koruyor hem gürleştiriyor... Vatandaşlar alıyor

1. ARGAN YAĞI (ALTIN SIVI) – EN İYİ ONARICI VE PARLATICI Sarı saçların en büyük dostu olan argan yağı, yüksek E vitamini ve yağ asidi içeriğiyle işlem görmüş saç telleri üzerindeki yıpranmayı hızla onarır. Faydası: Saça ağırlık yapmadan derinlemesine nem verir, elektriklenmeyi önler ve sarının matlaşmasını engelleyerek canlı bir parlaklık kazandırır. Kullanımı: Islak veya kuru saç uçlarına birkaç damla uygulanabilir.

#3
Foto - Sarı saçlarda bekletin iyi geliyor: İşte çok konuşulan 4 yağ! Hem rengi koruyor hem gürleştiriyor... Vatandaşlar alıyor

2. TATLI BADEM YAĞI – KIRILMA KARŞITI GÜÇ DEPOSU Açıcı işlem görmüş sarı saçlar esnekliğini kaybederek çabuk kırılır. Tatlı badem yağı, saç telini esneterek koparak dökülmelerin önüne geçer. Faydası: Saç teline esneklik kazandırır, nemi içeri hapseder ve taranmayı kolaylaştırır. Kullanımı: Banyodan önce haftada 1-2 kez maske şeklinde tüm saça uygulanıp 30 dakika bekletilebilir.

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Foto - Sarı saçlarda bekletin iyi geliyor: İşte çok konuşulan 4 yağ! Hem rengi koruyor hem gürleştiriyor... Vatandaşlar alıyor

3. HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI – PROTEİN KAYBINI ÖNLEYİCİ Sarı saçlar renk açma sürecinde ciddi oranda protein kaybeder. Hindistan cevizi yağı, saç folikülünün derinliklerine nüfuz edebilen nadir yağlardandır. Faydası: Saçtaki protein kaybını azaltır, içten dışa yapılandırır. Kullanımı: Gece yatmadan önce saç boylarına sürülüp sabah yıkanarak derin bakım yapılabilir. (Not: İnce telli saçlarda birikme yapmaması için iyi durulanmalıdır.) 4. JOJOBA YAĞI – DOĞAL SAÇ SEBUMU İKİZLERİ Saç derisinin ürettiği doğal yağa (sebum) en yakın yapıya sahip yağdır. Özellikle dip bakımı yapmak isteyen sarı saçlılar için idealdir. Faydası: Saç derisini besler, kepeklenmeyi ve kuruluğu önler, saçı ağırlaştırmadan yumuşatır. SARI SAÇLAR İÇİN PÜF NOKTASI Hint yağı veya zeytinyağı gibi koyu renkli/ağır yağlar, gözenekli hale gelmiş sarı saçlarda zamanla sıcak/turuncu yansımalara neden olabilir. Bu nedenle sarı saçlar için açık renkli ve hafif yapılı yağlar (argan, jojoba, badem) tercih edilmelidir.

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