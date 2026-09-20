Ürdün ülkesinden ithal ediliyor: Suriye Enerji Bakanı Beşir işbirliğine ihtiyacımız var dedi! O cevabı...

Ülkenin günlük 12 milyon litre motorin ve 8 milyon litre benzin ihtiyacı bulunduğunu belirten Beşir, "Elektrik üretim santralleri ve sanayi sektörü günlük ortalama 8 bin 500 ton akaryakıt kullanırken, konutlarda tüketilen mutfak gazı ihtiyacı ise günlük 1300 ton seviyesindedir." bilgisini paylaştı. Beşir, "İç piyasada günlük yerel petrol üretimi 112 bin varil düzeyinde kalırken, günlük ihtiyaç ile üretim arasında 200 bin varillik bir açık bulunuyor. Bu açık yurt dışından temin edilmeye çalışılıyor." ifadelerini kullandı. Suriye'de rafineri kapasitesinin günlük 150 bin varil olduğunu aktaran Beşir, günlük ortalama 150 bin varil işlenmiş petrol ürünü ithal edildiğini kaydederek, ülkedeki toplam araç sayısının 2,5 milyondan 3,6 milyona yükseldiğini, bu durumun yakıt talebini ciddi oranda artırdığını vurguladı.