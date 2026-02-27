‘Milli İrade’ye 28 Şubat engeli! ‘Kavakçı Olayı’ Meclis tutanaklarında
Milletvekili seçilen Merve Safa Kavakçı'ya Bülent Ecevit’in provokasyonuyla TBMM Genel Kurulu'nda yemin ettirilmemesi, 28 Şubat "postmodern darbesinin" sembol olaylarından biri olmuştu. AA’nın yaptığı derlemeye göre, o gün yaşananlar ve 13 yıl sonra Meclis'te "Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nda" sunum yapan Kavakçı'nın açıklamaları tutanaklara geçmişti. 18 Nisan 1999'daki genel seçimlerde Fazilet Partisinden (FP) İstanbul Milletvekili seçilmesine rağmen, başörtülü olduğu için andiçmesi ve milletvekilliği görevine başlaması engellenen Kavakçı, 13 Mayıs 1999'da Bakanlar Kurulu Kararı ile vatandaşlıktan çıkarılmıştı. Kavakçı, 26 Mayıs 2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı'nın, söz konusu Kararı yürürlükten kaldırmasıyla milletvekili sıfatını tekrar kazanmıştı. 2 Mayıs 1999'da Kavakçı'nın yemin etmesinin engellendiği Genel Kurul oturumu tutanaklara şöyle yansımıştı: