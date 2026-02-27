‘Milli İrade’ye 28 Şubat engeli! ‘Kavakçı Olayı’ Meclis tutanaklarında

Kavakçı'nın aynı tutanaklarda yer alan diğer ifadeleri ise şöyle: "Başörtülü kadınlar olarak açıkça ifade edeyim: Bizim 28 Şubatımız hala devam ediyor. Dönemin iktidarı yok oldu. O gün benimle aynı sıraları paylaşan bazı siyaset arkadaşlarım iktidar oldu. Bizlerin 28 Şubatı devam ediyor. Benim için, açıkçası, etkileri kökleşerek devam ediyor. Ben bu yola yalnız çıkmadım, partimin kararıyla aday adayı oldum ancak kısa zamanda da anladım ki bu yola yalnız devam edeceğim. Bugüne kadar olan mücadelemi maddi ve manevi anlamda kendi ailemin desteğiyle bir başıma sürdürdüm. Şimdi burada hem şahsım adına hem de temsil hakkından mahrum bırakılan seçmenim adına bulunuyorum, bunu açıkça ifade edeyim."