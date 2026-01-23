Sararan kıyafetleri beyazlatmanın en kolay 6 yolu... 1 bardak suyu bile daha etkili

5) Beyaz Sirke & Tuz Çamaşır temizliğinde sıkça kullanılan beyaz sirke, şimdi de sararmış olan kumaşlara can veriyor. Nasıl olacak diyenler için pratik yöntemden bahsedelim: Kıyafetlerde dikkat çeken sararmış bölgeyi kurtarmak için öncelikle bölgenin üzerine tuz serpin. Tuzun üzerine beyaz sirke dökün ve 30 dakika kadar dinlendirin. Sonrasında makinede uygun programda kıyafeti yıkayın. Beyaz sirke sararmış bölgeyi açarak kıyafetin canlanmasına yardım edecektir. 6) Aspirinli Temizlik Tıbbi amaçla kullanılan aspirin artık kıyafet temizliğinde de çok popüler. Sağlığa faydalı olduğu kadar temizlik alanında da kullanılıyor. Peki dolapta ya da sandıkta sararan kıyafetler nasıl beyazlatılır? Temizlemek istediğiniz kıyafetleri geniş bir kap içine alın. Kabın içindeki kıyafetlerin üzerine 5-6 tane aspirin atın. Hepsinin üzerine sıcak su dökün ve bir kaşıkla karıştırın. 1 saat kadar suyun içinde bekleyen kıyafetleri makinede uygun modda yıkayın. Sararmış bölgelerin renklendiğini ve kendine geldiğini görebilirsiniz. Kıyafetler Neden Sararır? Mevsim geçişlerinde kıyafetlerinizi düzenlerken bazılarının sararmış olduğunu görebilirsiniz. Özellikle de kol ve yaka bölgelerinde bu durum dikkat çeker. Epeydir dolaptan çıkmayan kıyafetler neden sararır hiç düşündünüz mü? Bu duruma neden olan birçok faktör var. Hepsinden söz edelim: Bir defa giyip yıkamadan dolaba atılan kıyafetler kısa sürede sararabilir. Çünkü terde bulunan yağlar, kumaşa işlemektedir. Dolap içi temizliği sık sık yapılmazsa, dolapta gözle görülemeyen bakteriler yer oluşur. Kıyafetlerin sararması da bu bakteriler nedeniyle hızlanır. Açık renkli ve beyaz kıyafetlerin katlanması doğru değildir. Katlandığında daha çabuk sararma meydana gelebilir. Düşük derecede yıkanan beyaz ve açık tonlardaki kıyafetler, bir süre sonra kolayca sararmaktadır. Kıyafetlerin çantaya ve monta temas etmesi, sararmasını hızlandırır. Kıyafetlerin Sararması Nasıl Önlenir? Severek giydiğiniz beyaz ve açık renkli kıyafetlerin sararmasını önlemek için bazı hayat kurtaran bilgileri sizlere sunmak istiyoruz. Yeni bir kıyafet alışverişine çıkmaya gerek kalmadan kıyafetlerin sararmasını önleyebilirsiniz. En sevdiğiniz kıyafetleri senelerce giymek için şu tüyoları mutlaka dolabınızda uygulamalısınız: Beyaz ve açık renkli kıyafetleri giydikten sonra yıkamaya özen göstermelisiniz. Kumaş yapısı gereği lekeyi ve teri anında alan bu kıyafetler kirli kaldığında hızla sararır. Dolabınızı sık sık havalandırmaya dikkat ediniz. Kapalı ortamda kalan kıyafetler havasızlıktan sararmaktadır. Tüm kıyafetlerinizi 1 defa giydikten sonra üzerindeki teri atmak için yıkamalısınız. Giyim ürünlerini, aksesuarlara temas ettirmekten kaçınmalısınız. Çanta ya da dış giyimle beraber aynı dolapta kalan kıyafetler kolayca sararabilir. Mümkün olduğunca sıcak yıkama programını kullanmalısınız. Soğuk ve düşük yıkamada lekeler tam anlamıyla çıkmayacağı için sararmaya zemin hazırlar.