Şapka takan 5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı... ABD ile ilgili yeni gelişme! Ortalık karıştı

Okul yönetimi tarafından paylaşılan fotoğraflarda, tavşan figürlü şapka takan küçük bir çocuğun sırt çantasıyla bir ICE görevlisinin yanında bulunduğu görüldü. Okul yetkilileri, bir ICE görevlisinin çocuktan evin kapısını çalmasını ve içeride başka biri olup olmadığını kontrol etmesini istediğini aktardı. Olay sırasında evde yaşayan başka bir yetişkinin çocuğu içeri almak istediği, ancak buna izin verilmediği belirtildi. Okul yönetim kurulu üyesi Mary Granlund da olay anında bölgede bulunduğunu, Liam'ı teslim alabileceğini söylemesine rağmen çocuğun götürüldüğünü ifade etti.