Şapka takan 5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı... ABD ile ilgili yeni gelişme! Ortalık karıştı

SON DAKİKA
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD'nin Minnesota eyaletinde 5 yaşındaki bir çocuk babasıyla birlikte gözaltına aldı. Olay ile ilgili yeni gelişmede ortalık karıştı

#1
ABD'nin Minnesota eyaletinde ICE polisi, 5 yaşındaki bir çocuğu babasıyla birlikte gözaltına aldı. Olayın Renee Good isimli kadının ICE polisleri tarafından öldürülmesinin ardından yaşanması ve polisin çocuğu operasyonda kullandığı yönündeki iddialar tepkileri beraberinde getirdi.

#2
ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekipleri, Minnesota'da gerçekleştirdikleri bir göçmenlik denetimi sırasında okul öncesi çağdaki 5 yaşındaki Liam Ramos'u babası Adrian Alexander Conejo Arias ile birlikte durdurdu. Olay, çocuğun da fiilen gözaltına alındığı iddialarıyla kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. The Guardian'ın aktardığı bilgilere göre; İç Güvenlik Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonun doğrudan baba hakkında yürütüldüğünü ve çocuğun hedef alınmadığını savundu. Açıklamada, baba hakkında "yasa dışı göçmen" nitelendirmesi yapılırken, görevliler yaklaşınca çocuğunu bırakarak kaçtığı ileri sürüldü.

#3
ICE ise çocuğun resmi olarak gözaltına alınmadığını, görevlilerin yalnızca dondurucu hava koşullarında çocuğun güvenliğini sağladığını öne sürdü. Columbia Heights Devlet Okulları Müdürü Zena Stenvik, olayın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Beş yaşındaki bir çocuğun neden gözaltına alındığını kim açıklayabilir? Bu çocuğu şiddet içeren bir suçlu gibi görmek mümkün mü?" ifadelerini kullandı.

#4
Okul yönetimi tarafından paylaşılan fotoğraflarda, tavşan figürlü şapka takan küçük bir çocuğun sırt çantasıyla bir ICE görevlisinin yanında bulunduğu görüldü. Okul yetkilileri, bir ICE görevlisinin çocuktan evin kapısını çalmasını ve içeride başka biri olup olmadığını kontrol etmesini istediğini aktardı. Olay sırasında evde yaşayan başka bir yetişkinin çocuğu içeri almak istediği, ancak buna izin verilmediği belirtildi. Okul yönetim kurulu üyesi Mary Granlund da olay anında bölgede bulunduğunu, Liam'ı teslim alabileceğini söylemesine rağmen çocuğun götürüldüğünü ifade etti.

#5
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Minnesota ziyareti sırasında yaptığı açıklamada ICE görevlilerini savundu. Vance, "Baba kaçtı. Beş yaşındaki bir çocuğun soğukta donmasına mı izin verilmeliydi?" diyerek operasyonu meşru gördüğünü dile getirdi. Vance ayrıca, çocuk sahibi olmanın gözaltına alınmaya engel teşkil edemeyeceğini söyledi. Ailenin avukatı Marc Prokosch, düzenlenen basın toplantısında Liam ve babasının Teksas'ın San Antonio kentindeki bir gözaltı merkezinde tutulduğunu açıkladı. Prokosch, ailenin 2024 yılında Ekvador'dan ABD'ye iltica talebiyle geldiğini ve tüm yasal prosedürlere uyduklarını vurguladı. Avukat, "ICE'dan kaçmadılar. Süreç boyunca yetkililerle iş birliği yaptılar" dedi.

#6
7 Ocak'ta Minneapolis'te bir federal memurun Renee Good adlı kadını vurarak öldürmesi protestoları tetiklemişti. Trump yönetimi, 37 yaşındaki Good'un aracını silah olarak kullandığını ve memurun meşru müdafaada bulunduğunu iddia etmişti.

