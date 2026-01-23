  • İSTANBUL
Kadın - Aile
8
Yeniakit Publisher
Islak kek tarifi nasıl yapılır? Sosunu çeken, yumuşacık, tam kıvamında lezzet! Sağlık bombası
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Islak kek tarifi nasıl yapılır? Sosunu çeken, yumuşacık, tam kıvamında lezzet! Sağlık bombası

Islak kek tarifi nasıl yapılır sorusu cevabını buluyor.. Sosunu çeken, yumuşacık, tam kıvamında lezzet sizin sofranızda sağlık bombası yapacak.

#1
Foto - Islak kek tarifi nasıl yapılır? Sosunu çeken, yumuşacık, tam kıvamında lezzet! Sağlık bombası

Çay saatlerinin vazgeçilmezi, ani misafirlerin kurtarıcısı ve çikolata severlerin favorisi olan ıslak kek, pratik yapımı ve yoğun aromasıyla her dönem popülerliğini koruyor. Fırından çıkan kekin üzerine dökülen çikolatalı sosla birlikte tam kıvamını alan bu tarif, doğru püf noktalarıyla hazırlandığında “kuru kalma” ya da “hamurlaşma” sorunu yaşatmıyor. İşte evde kolayca yapabileceğiniz tam ölçülü ıslak kek tarifi…

#2
Foto - Islak kek tarifi nasıl yapılır? Sosunu çeken, yumuşacık, tam kıvamında lezzet! Sağlık bombası

Akşam çayınızın yanına lezzetli bir alternatifle geldik. Islak kek yumuşacık kıvamı ve nemli tadımıyla çok seviliyor. Peki ıslak kek için malzemeler neler? Islak kekin püf noktası nedir?

#3
Foto - Islak kek tarifi nasıl yapılır? Sosunu çeken, yumuşacık, tam kıvamında lezzet! Sağlık bombası

Kek için: 3 adet yumurta 1 su bardağı toz şeker 1 su bardağı süt Yarım su bardağı sıvı yağ 2 yemek kaşığı kakao 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilin 1,5 su bardağı un

#4
Foto - Islak kek tarifi nasıl yapılır? Sosunu çeken, yumuşacık, tam kıvamında lezzet! Sağlık bombası

Sos için: 1,5 su bardağı süt Yarım su bardağı sıvı yağ 3 yemek kaşığı kakao 4–5 yemek kaşığı toz şeker (İsteğe bağlı) 60–80 g bitter çikolata

#5
Foto - Islak kek tarifi nasıl yapılır? Sosunu çeken, yumuşacık, tam kıvamında lezzet! Sağlık bombası

Yapılışı Fırını hazırlayın: Fırını 180°C'ye ayarlayıp ısıtın. Kek harcını hazırlayın: Yumurta ve şekeri 2–3 dakika çırpın. Süt ve sıvı yağı ekleyin. Kakao, un, kabartma tozu ve vanilini ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırın.

#6
Foto - Islak kek tarifi nasıl yapılır? Sosunu çeken, yumuşacık, tam kıvamında lezzet! Sağlık bombası

Kalıba dökün: Yağlanmış borcama veya fırın kabına harcı aktarın. Pişirin: Önceden ısıtılmış fırında 25–30 dakika pişirin. Kürdan testiyle kontrol edin.

#7
Foto - Islak kek tarifi nasıl yapılır? Sosunu çeken, yumuşacık, tam kıvamında lezzet! Sağlık bombası

Sosu hazırlayın: Sos malzemelerini küçük bir tencereye alın. Orta ateşte karıştırarak 2–3 dakika ısıtın. Kaynamaya yakın alın. Çikolata ekleyecekseniz ocaktan alıp karıştırarak eritin. Keki ıslatın: Kek fırından çıkınca 2–3 dakika bekleyin. Üzerine çatal veya kürdanla delikler açın. Sosu yavaşça her yerine gezdirin. Dinlendirin: Islak kek en iyi kıvamı en az 1 saat dinlenince alır.

