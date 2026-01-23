  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
5 günlük hava durumu: Meteoroloji'den O tahmin: Birçok ilimizde kuvvetli kar ve sağanak olacak... Şapka takan 5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı... ABD ile ilgili yeni gelişme! Ortalık karıştı O ilimizde kar kalınlığı 3.5 metreyi buldu Yer altı gaz depolama tesislerinin yarısı şimdiden boşaldı Avrupa donacak
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
O ilimizde kar kalınlığı 3.5 metreyi buldu
IHA Giriş Tarihi:

O ilimizde kar kalınlığı 3.5 metreyi buldu

Tunceli'de Mercan Grup Köy Yolu'nda kar kalınlığının yer yer 3,5 metreye ulaştığı bölgelerde ekipler, ağır kış şartlarına rağmen ulaşımı sağlamak için çalışmalarını aralıksız devam ediyor.

1
#1
Foto - O ilimizde kar kalınlığı 3.5 metreyi buldu

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Mercan Grup Köy Yolu'nda etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

#2
Foto - O ilimizde kar kalınlığı 3.5 metreyi buldu

Yer yer 3,5 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen sahada görev yapan İl Özel İdaresi ekipleri, yolu ulaşıma açmak ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun bir mücadele veriyor.

#3
Foto - O ilimizde kar kalınlığı 3.5 metreyi buldu

Yapılan çalışmalarla yalnızca yol güvenliği sağlanmakla kalınmıyor, aynı zamanda köylerde yaşayan vatandaşların günlük yaşamla olan bağlantısı da korunuyor.

#4
Foto - O ilimizde kar kalınlığı 3.5 metreyi buldu

Yetkililer, kış mevsimi boyunca karla mücadele çalışmalarının planlı bir şekilde devam edeceğini belirtirken, ekiplerin emek, sabır ve dayanışma içinde sahada görev yapmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sadettin Saran'ın davasında karar belli oldu!
Spor

Sadettin Saran'ın davasında karar belli oldu!

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakim karşısına çıkan Sadettin Saran savunmasını yaptı. Mahkeme, duruşmanın, eksikliklerin giderilme..
Sokakları Karıştırmak İsteyen DEM Parti Eş Başkanı Tutuklandı
Gündem

Sokakları Karıştırmak İsteyen DEM Parti Eş Başkanı Tutuklandı

Iğdır’da Suriye’deki gelişmeleri bahane ederek sokakları terörize etmeye kalkışan koroya yargı "dur" dedi. İzinsiz gösteri sırasında polise ..
Dünya siyasetinin kalbi Davos’ta attı! Hakan Fidan’dan Trump’ı şaşırtan "kalem" hamlesi
Gündem

Dünya siyasetinin kalbi Davos’ta attı! Hakan Fidan’dan Trump’ı şaşırtan "kalem" hamlesi

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 56. Dünya Ekonomik Forumu, tarihi bir ana ev sahipliği yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğün..
Filistinli iş adamını takip ediyordu! Türk "MOSSAD ajanına" suçüstü! Üstünden bakın neler çıktı
Gündem

Filistinli iş adamını takip ediyordu! Türk “MOSSAD ajanına” suçüstü! Üstünden bakın neler çıktı

İstanbul Sarıyer’de Filistinli bir iş insanının ofisine gizlice giren ve MOSSAD bağlantısı şüphesiyle gözaltına alınan İsrail asıllı Türk şa..
Şapka düştü kel göründü: İşte İsrail’in maşaları
Sosyal Medya

Şapka düştü kel göründü: İşte İsrail’in maşaları

Suriye sahasında köşeye sıkışan ve Suriye Ordusu karşısında bozguna uğrayan terör örgütü PKK-SDG, kirli maskesini tamamen düşürdü. Yıllardır..
Erbakan Hoca’nın talebelerine bakın! Saadet Partisi lideri ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti
Gündem

Erbakan Hoca’nın talebelerine bakın! Saadet Partisi lideri ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile beraberindeki heyet, Kayseri'de çakarlı konvoyla ciğer yemeye gitti. Gösterişli ve abartılı t..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23