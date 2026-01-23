İzleyenler, güvenlik önlemleri altında faaliyet gösterecek! TikTok rezaleti: ABD'ki satışı tamamlandı! Yeni sahipleri kim?
TikTok hesabında paylaşılan rezalet görüntüleri izleyenler yetkileri göreve çağırırken TikTok'un, ABD'deki operasyonlarına devam etmesini sağlayacak anlaşma kapsamında güvenlik önlemleri altında faaliyet göstereceği işaret edildi! Açıklamada, TikTok Üst Yöneticisi (CEO) Shou Chew'in yanı sıra Oracle, Silver Lake ve Abu Dabi merkezli MGX'ten yöneticilerin şirketin yönetim kurulunda yer alacağı aktarıldı.