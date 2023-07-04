Sararan kıyafet devri kapandı! Tüm çamaşırlar kar beyazı olacak! Sadece bir tutamı yeterli

Hemen hemen birçok kişinin muzdarip olduğu konulardan bir tanesi de çamaşırların üzerindeki çıkmayan lekeler olarak karşımıza çıkıyor. Ekstra zaman ve çaba sarf etmeden kolay bir şekilde lekelerden kurtulabileceğiniz farklı yöntemler bulunuyor. Daha beyaz çamaşırlara sahip olmak için mutlaka bu yöntemleri deneyiniz. Sararan ve lekeli çamaşırları yıkamak oldukça zor bir durum olarak görülürken 3 farklı yöntem ile kolay bir şekilde temizliğin tadını çıkarabilirsiniz. Çamaşırların üzerinde bulunan lekeleri çıkarabilmek ve çamaşırların daha temiz olmasını sağlamak için kabartma tozundan yararlanabilirsiniz. Kabartma tozu ile hazırlanan suyun içerisine lekeli kıyafetlerinizi eklenerek bir süre bekletmeniz ardından çamaşır makinesinde yıkamanız gerekiyor.