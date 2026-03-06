  • İSTANBUL
Saral'dan Yavaş'a tepki: ABB'nin zaafiyetleri dur durak bilmiyor...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Saral’dan Yavaş’a tepki: ABB'nin zaafiyetleri dur durak bilmiyor...

CHP’li Mansur Yavaş’ın başkanlık yaptığı Ankara Büyükşehir Belediyesi’de yönetim zaafiyetleri dur durak bilmeden devam ediyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından Keçiören ilçesinin Etlik bölgesinde yürütülen altyapı çalışmasında hiçbir önlem alınmaması dikkatlerden kaçmadı. Bir okulun hemen önünde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığı görüntüler kamuoyunda tepkiye yol açtı. Kazı yapılan alanın çevresinde herhangi bir güvenlik bariyeri ya da uyarı şeridinin bulunmaması dikkat çekerken, öğrencilerin iş makineleri ve kazı alanlarının hemen yanından yürüyerek okula girip çıktıkları anlar kameralara yansıdı. Söz konusu skandal duruma veliler tepki gösterirken bir tepki de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Oktay Saral’dan geldi.

1
#1
Foto - Saral’dan Yavaş’a tepki: ABB'nin zaafiyetleri dur durak bilmiyor...

Saral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara’daki altyapı çalışmalarındaki plansızlığa dikkat çekerek, belediye yönetimini ağır sözlerle eleştirdi. Ankara’nın birçok noktasında kazı çalışmalarının düzensiz şekilde sürdüğünü belirten Saral, şehirdeki yolların köstebek yuvasına döndüğünü ifade etti.

#2
Foto - Saral’dan Yavaş’a tepki: ABB'nin zaafiyetleri dur durak bilmiyor...

Saral açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Ankara’nın içler acısı hali ortada… Şehrin dört bir yanı kazılmış, yollar köstebek yuvasına dönmüş, asfalt dökülüyor, çöken yollar yeniden kazılıyor. Ortada plan yok, program yok, sorumluluk duygusu yok. Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ, Ankara’yı adeta deneme tahtasına çevirmiş durumda.

#3
Foto - Saral’dan Yavaş’a tepki: ABB'nin zaafiyetleri dur durak bilmiyor...

Bir okulun önünde yapılan kontrolsüz kazı çalışması ise işin geldiği vahim noktayı gösteriyor. Bu nasıl bir sorumsuzluk, bu nasıl bir yönetim anlayışı!? Şehir yönetmek tweet atmakla, algı yapmakla olmaz. Belediyecilik; plan ister, disiplin ister, sorumluluk ister. Ama görünen o ki Ankara’da iş bilmezlik, plansızlık ve beceriksizlik kol geziyor.”

#4
Foto - Saral’dan Yavaş’a tepki: ABB'nin zaafiyetleri dur durak bilmiyor...

Okul önünde açılan çukur nedeniyle öğrencilerin okula giderken düşme tehlikesi yaşadığı görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Ankara’da yürütülen altyapı çalışmalarının güvenliği ve planlaması bir kez daha tartışma konusu oldu.

#5
Foto - Saral’dan Yavaş’a tepki: ABB'nin zaafiyetleri dur durak bilmiyor...

Saral, Ankara’nın hizmet beklediğini ancak ortaya çıkan tablonun ciddi bir yönetim zafiyetini gözler önüne serdiğini belirterek, belediye yönetiminin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Yorumlar

Blondepate

Ankaralılar hangi akıl ile bu adama %60 oy verdi......

Eyyüp kuş

Nasil bir hafizamiz var anlayamadim bu partiden millete hizmet gelmez daha kac kez ispat lazim
