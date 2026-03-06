Saral’dan Yavaş’a tepki: ABB'nin zaafiyetleri dur durak bilmiyor...

CHP’li Mansur Yavaş’ın başkanlık yaptığı Ankara Büyükşehir Belediyesi’de yönetim zaafiyetleri dur durak bilmeden devam ediyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından Keçiören ilçesinin Etlik bölgesinde yürütülen altyapı çalışmasında hiçbir önlem alınmaması dikkatlerden kaçmadı. Bir okulun hemen önünde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığı görüntüler kamuoyunda tepkiye yol açtı. Kazı yapılan alanın çevresinde herhangi bir güvenlik bariyeri ya da uyarı şeridinin bulunmaması dikkat çekerken, öğrencilerin iş makineleri ve kazı alanlarının hemen yanından yürüyerek okula girip çıktıkları anlar kameralara yansıdı. Söz konusu skandal duruma veliler tepki gösterirken bir tepki de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Oktay Saral’dan geldi.