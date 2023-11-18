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Dünya
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Şar Dağları’na mevsimin ilk karı yağdı

2023-11-18 23:12:01
Şar Dağları’na mevsimin ilk karı yağdı

Kosova’nın en önemli turizm merkezlerinden Şar Dağları Milli Parkı’na mevsimin ilk karı yağdı.

#1
Foto - Şar Dağları’na mevsimin ilk karı yağdı

Bölgede dün etkili olan sağanak sabaha doğru yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

#2
Foto - Şar Dağları’na mevsimin ilk karı yağdı

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle dağlar beyaza büründü.

#3
Foto - Şar Dağları’na mevsimin ilk karı yağdı

Mevsimin ilk kar yağışının ardından, karla kaplanan tepelere çıkan çocuklar, yokuştan kayarak heyecan dolu anlar yaşadı.

#4
Foto - Şar Dağları’na mevsimin ilk karı yağdı

Bir grup dağcı da karla kaplı Şar Dağları’nın zirvelerine tırmandı.

#5
Foto - Şar Dağları’na mevsimin ilk karı yağdı

Ayrıca bölgede bulunan ülkenin en önemli kayak merkezi Brezovica’nın pistleri de karla kaplandı.

#6
Foto - Şar Dağları’na mevsimin ilk karı yağdı

Kosova ile Kuzey Makedonya arasındaki doğal sınırı oluşturan Şar Dağları, yaklaşık 2 bin 500 metre rakımlı 30 zirvesiyle Balkanlar'ın en yüksek dağları arasında yer alıyor.

#7
Foto - Şar Dağları’na mevsimin ilk karı yağdı

#8
Foto - Şar Dağları’na mevsimin ilk karı yağdı

#9
Foto - Şar Dağları’na mevsimin ilk karı yağdı

#10
Foto - Şar Dağları’na mevsimin ilk karı yağdı

#11
Foto - Şar Dağları’na mevsimin ilk karı yağdı

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