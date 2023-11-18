2023-11-18 23:12:01 Şar Dağları’na mevsimin ilk karı yağdı
Kosova’nın en önemli turizm merkezlerinden Şar Dağları Milli Parkı’na mevsimin ilk karı yağdı.
Kosova’nın en önemli turizm merkezlerinden Şar Dağları Milli Parkı’na mevsimin ilk karı yağdı.
Bölgede dün etkili olan sağanak sabaha doğru yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle dağlar beyaza büründü.
Mevsimin ilk kar yağışının ardından, karla kaplanan tepelere çıkan çocuklar, yokuştan kayarak heyecan dolu anlar yaşadı.
Bir grup dağcı da karla kaplı Şar Dağları’nın zirvelerine tırmandı.
Ayrıca bölgede bulunan ülkenin en önemli kayak merkezi Brezovica’nın pistleri de karla kaplandı.
Kosova ile Kuzey Makedonya arasındaki doğal sınırı oluşturan Şar Dağları, yaklaşık 2 bin 500 metre rakımlı 30 zirvesiyle Balkanlar'ın en yüksek dağları arasında yer alıyor.
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