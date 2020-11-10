Sapkın yaşam tarzı bir aileyi daha yıktı! Evine gizli kamera koyan kadın hayatının şokunu yaşadı

Sapkın yaşam tarzı ve düşünceler bir aileyi daha yıktı. Sapkın ilişkilerin meşru görüldüğü Hollanda'ya taşınan bir kadın aldatıldığını düşünmesinin ardından evine koyduğu gizli kamera görüntülerini izleyince hayatının şokunu yaşadı. Sabah'ın haberine göre ünlü bir kadın televizyoncu olan A.B, dolabındaki iç çamaşırların ve kıyafetlerini yerlerinin sürekli değiştiğini görünce, bir yazılım firmasında mühendis olan eşi K.B'nin kendisini aldattığını düşündü. Çiftin 2015'de dünyaya gelen çocuğu annesine, "Bu eve sen yokken bir kadın geliyor" dedi. Kuşkulanan A.B, eşyalarının üzerinde ayrıca kuru temizleme etiketleri bulunduğunu da fark edince yatak odasına gizli kamera yerleştirdi.