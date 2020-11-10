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Sapkın yaşam tarzı bir aileyi daha yıktı! Evine gizli kamera koyan kadın hayatının şokunu yaşadı

2020-11-10 15:20:50
Sapkın yaşam tarzı bir aileyi daha yıktı! Evine gizli kamera koyan kadın hayatının şokunu yaşadı

Sapkın yaşam tarzı ve düşünceler bir aileyi daha yıktı. Sapkın ilişkilerin meşru görüldüğü Hollanda'ya taşınan bir kadın aldatıldığını düşünmesinin ardından evine koyduğu gizli kamera görüntülerini izleyince hayatının şokunu yaşadı. Sabah'ın haberine göre ünlü bir kadın televizyoncu olan A.B, dolabındaki iç çamaşırların ve kıyafetlerini yerlerinin sürekli değiştiğini görünce, bir yazılım firmasında mühendis olan eşi K.B'nin kendisini aldattığını düşündü. Çiftin 2015'de dünyaya gelen çocuğu annesine, "Bu eve sen yokken bir kadın geliyor" dedi. Kuşkulanan A.B, eşyalarının üzerinde ayrıca kuru temizleme etiketleri bulunduğunu da fark edince yatak odasına gizli kamera yerleştirdi.

#1
Foto - KADIN KIYAFETLERİ GİYİP MAKYAJ YAPIYORMUŞ A.B, kamera görüntülerini izleyince şok geçirdi. Kendisine ait kadın iç çamaşırı ve kıyafetlerin bizzat kocası K.B tarafından giyildiğini tespit etti. Görüntülerde aynı zamanda makyaj yapan ve peruk takarak kadın kılığına giren K.B'nin, 5 yaşındaki çocuklarıyla bu kılıkta oyun oynadığı ortaya çıktı.

KADIN KIYAFETLERİ GİYİP MAKYAJ YAPIYORMUŞ A.B, kamera görüntülerini izleyince şok geçirdi. Kendisine ait kadın iç çamaşırı ve kıyafetlerin bizzat kocası K.B tarafından giyildiğini tespit etti. Görüntülerde aynı zamanda makyaj yapan ve peruk takarak kadın kılığına giren K.B'nin, 5 yaşındaki çocuklarıyla bu kılıkta oyun oynadığı ortaya çıktı.

#2
Foto - televizyoncu A.B, soluğu mahkemede aldı. Boşanma davası açan A.B ayrıca eşi hakkında avukatı Orhan Adagül aracılığı ile 'nitelikli cinsel taciz' , 'anne babanın çocuklara zarar verecek şekilde davranması' suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

televizyoncu A.B, soluğu mahkemede aldı. Boşanma davası açan A.B ayrıca eşi hakkında avukatı Orhan Adagül aracılığı ile 'nitelikli cinsel taciz' , 'anne babanın çocuklara zarar verecek şekilde davranması' suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

#3
Foto - Dilekçeye göre K.B; peruk takıp, makyaj yaparak kadın kılığına girdi ve bu halde 5 yaşındaki çocuklarıyla sık sık iletişim kurdu. A.B, suç duyurusunda, eşinin 5 yaşındaki çocuklarına, 'erkeklerin büyüyünce kadın oldukları', 'etek giydikleri', 'saç uzattıkları' gibi sapkın bilgiler verdiğini öne sürdü.

Dilekçeye göre K.B; peruk takıp, makyaj yaparak kadın kılığına girdi ve bu halde 5 yaşındaki çocuklarıyla sık sık iletişim kurdu. A.B, suç duyurusunda, eşinin 5 yaşındaki çocuklarına, 'erkeklerin büyüyünce kadın oldukları', 'etek giydikleri', 'saç uzattıkları' gibi sapkın bilgiler verdiğini öne sürdü.

#4
Foto - AMSTERDAM'DAN SONRA BAŞLADI Dilekçeye göre, boş zamanlarında kadın kılığına giren K.B'nin hal ve hareketlerindeki değişim, 2017 yılında iş nedeniyle sapkın ilişkilerin ve evliliğin meşru görüldüğü Hollanda'nın Amsterdam şehrinde yaşamaya başladıktan sonra gerçekleşti. 5 yaşındaki çocukları babasının kendisine verdiği cinsel yönden çarpık bilgileri, hem annesi hem de psikologla paylaştı.

AMSTERDAM'DAN SONRA BAŞLADI Dilekçeye göre, boş zamanlarında kadın kılığına giren K.B'nin hal ve hareketlerindeki değişim, 2017 yılında iş nedeniyle sapkın ilişkilerin ve evliliğin meşru görüldüğü Hollanda'nın Amsterdam şehrinde yaşamaya başladıktan sonra gerçekleşti. 5 yaşındaki çocukları babasının kendisine verdiği cinsel yönden çarpık bilgileri, hem annesi hem de psikologla paylaştı.

#5
Foto - 'BABAM KOMİK ÇÜNKÜ ANNEMİN KIYAFETLERİNİ GİYİYOR' Mağdur çocuğa yapılan psikolojik testlerde babasının kadınsı tarafını açıkça bildiği tespit edildi. Arkadaşlarıyla 'Ne komik?' isimli bir oyun oynayan mağdur çocuk bu soruya, 'Babam komik çünkü annemin kıyafetlerini giyiyor' şeklinde cevap verdi. Baba K.B, geçtiğimiz ay boşanma aşamasındaki eşi A.B'ye karşı saldırıda bulundu. K.B hakkında ayrıca 'basit yaralama' suçundan da Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'BABAM KOMİK ÇÜNKÜ ANNEMİN KIYAFETLERİNİ GİYİYOR' Mağdur çocuğa yapılan psikolojik testlerde babasının kadınsı tarafını açıkça bildiği tespit edildi. Arkadaşlarıyla 'Ne komik?' isimli bir oyun oynayan mağdur çocuk bu soruya, 'Babam komik çünkü annemin kıyafetlerini giyiyor' şeklinde cevap verdi. Baba K.B, geçtiğimiz ay boşanma aşamasındaki eşi A.B'ye karşı saldırıda bulundu. K.B hakkında ayrıca 'basit yaralama' suçundan da Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

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