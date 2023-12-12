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Yaşam
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Sapanca Gölü'nde sevindiren yükseliş

2023-12-12 09:23:19
Sapanca Gölü'nde sevindiren yükseliş

Sakarya'da etkili olan yağışların ardından Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 32 santimetre artarak 32 metreye ulaştı.

#1
Foto - Sapanca Gölü'nde sevindiren yükseliş

Sakarya ve Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi, son günlerde etkili olan yağışların etkisiyle 32 santimetre daha yükseldi.

#2
Foto - Sapanca Gölü'nde sevindiren yükseliş

En son 21 Kasım'da 31,68 metreye ulaşan su seviyesi, son yağışlarla 32 metreye çıktı.

#3
Foto - Sapanca Gölü'nde sevindiren yükseliş

İki şehirde 3 milyon insanın içme suyu ihtiyacını karşılayan ve Marmara Bölgesi'nin en büyük doğal kaynağı olan Sapanca Gölü'nde, böylece maksimum seviye olan 32,20 metreye yaklaşıldı.

#4
Foto - Sapanca Gölü'nde sevindiren yükseliş

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi de yüzde 52 olarak kaydedildi.

#5
Foto - Sapanca Gölü'nde sevindiren yükseliş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Yuvacık Barajı'nda bugün itibarıyla yüzde 52 doluluk oranıyla 26 milyon 440 bin metreküp su bulunuyor.

#6
Foto - Sapanca Gölü'nde sevindiren yükseliş

8 Aralık'ta su seviyesi yüzde 37 olarak ölçülen barajda, yüksek kesimlerdeki karların erimesi ve son yağışlarla birlikte artış yaşandı.

#7
Foto - Sapanca Gölü'nde sevindiren yükseliş

Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan diğer baraj olan Namazgah'ta ise doluluk oranı 21 milyon 110 bin metreküp suyla yüzde 93 olarak ölçüldü.

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